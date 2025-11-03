OpenAI compra a Amazon infraestructura para desarrollar IA por US$ 38.000 millones

OpenAI, creadora del ChatGPT, firmó un acuerdo de 38.000 millones de dólares con AWS, la división de computación en la nube de Amazon, para adquirir capacidad de desarrollo adicional para su plataforma de inteligencia artificial (IA), según un comunicado publicado el lunes.

En virtud del acuerdo de siete años de duración, OpenAI, propiedad en parte de Microsoft, principal competidor de AWS, tendrá acceso a recursos informáticos cruciales para la revolución de la IA generativa.

Así, la startup creadora del ChatGPT continúa su ambiciosa campaña de adquisición de potencia informática y almacenamiento, tanto de proveedores de la nube como AWS, como de fabricantes de chips, para garantizar su competitividad en el sector de la IA.

tu/eb/ad/mel