OpenAI compra a Amazon infraestructura para desarrollar IA por US$ 38.000 millones
OpenAI, creadora del ChatGPT, firmó un acuerdo de US$38.000 millones con AWS, la división de computación en la nube de Amazon, para adquirir capacidad de desarrollo adicional para su plataforma de inteligencia artificial.
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
OpenAI, creadora del ChatGPT, firmó un acuerdo de 38.000 millones de dólares con AWS, la división de computación en la nube de Amazon, para adquirir capacidad de desarrollo adicional para su plataforma de inteligencia artificial (IA), según un comunicado publicado el lunes.
En virtud del acuerdo de siete años de duración, OpenAI, propiedad en parte de Microsoft, principal competidor de AWS, tendrá acceso a recursos informáticos cruciales para la revolución de la IA generativa.
Así, la startup creadora del ChatGPT continúa su ambiciosa campaña de adquisición de potencia informática y almacenamiento, tanto de proveedores de la nube como AWS, como de fabricantes de chips, para garantizar su competitividad en el sector de la IA.
tu/eb/ad/mel
LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
- 1
Adiós al sueño americano: llegó desde México a los 7 años y defendía derechos de migrantes, pero se autodeportó
- 2
Qué hay detrás de la relación de Magic Johnson con los LA Dodgers: el flamante campeón del beisbol de Grandes Ligas
- 3
Para detener al ICE: las siete palabras en español que pueden salvar a un migrante latino de la deportación
- 4
Tesla Model Y o Toyota Corolla: cuál es el auto eléctrico más barato para comprar en noviembre de 2025 en EE.UU.