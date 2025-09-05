“Operation Hydra”: así desmantelaron con el ICE una red que operaba con el cartel de Sinaloa en EE.UU.

Un macro-operativo en Estados Unidos desmanteló una red de tráfico de drogas que operaba con cárteles de México, denominado “Operation Hydra”. Las autoridades de ambos países resaltaron el éxito de la cooperación internacional.

Cómo fue “Operation Hydra”, en la que se incautaron más de 316 mil kg de químicos

Las autoridades confiscaron 316.440 kilogramos de precursores químicos, que eran destinados a una empresa fraudulenta, según indicó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en un comunicado en X el 3 de septiembre. La compañía era dirigida por el cártel de Sinaloa, de origen mexicano y designado como organización terrorista por la administración de Donald Trump.

El comunicado del ICE sobre el exitoso operativo X/@ICEgov

Denominada “Operation Hydra”, esta estrategia a cargo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), también con la colaboración de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) en los operativos, emplea el uso de herramientas analíticas informáticas para atacar los suministros químicos de TCO.

El gobierno de EE.UU. incrementó sus esfuerzos para ejercer un mayor control en la frontera, tanto en el ingreso de migrantes sin permiso legal como en las sustancias ilícitas, desde que el mandatario republicano regresó a la Casa Blanca en enero pasado.

Un operativo histórico en Estados Unidos contra los cárteles de México

El director interino del ICE, Todd Lyons, señaló que este operativo relacionado con la incautación de metanfetamina fue “el más exitoso en la historia” de ese país.

“Esta es la primera vez que se emite una orden de incautación por material de apoyo al terrorismo”, expresó el funcionario. Y agregó: “El HSI colaboró estrechamente con las fuerzas del orden extranjeras para consolidarlos en Panamá y traerlos al aeropuerto de Houston, Texas [los dos cargamentos]”.

Las autoridades advirtieron la importancia del resultado de este operativo X/@ICEgov

Por su parte, la jueza Jeanine Pirro informó que la mercancía era enviada desde China a través de alta mar. “Como el presidente Trump y el secretario Rubio declararon al Cártel de Sinaloa una organización terrorista extranjera, ahora podemos atacar más rápido y golpear más fuerte”, aseveró en una publicación en su perfil de Instagram.

La colaboración entre México y Estados Unidos

El secretario de Relaciones Exteriores del gobierno de Claudia Sheinbaum, Juan Ramón de la Fuente, expresó en una conferencia de prensa el 3 de septiembre que ambos países consolidaron un entendimiento de cooperación en materia de seguridad, con cuatro principios fundamentales:

Respeto irrestricto a la soberanía e integridad territorial.

Responsabilidad compartida.

Confianza mutua.

Colaboración coordinada, sin subordinación.

Los gobiernos de ambos países sellaron un acuerdo de cooperación binacional Gob.mx

“El objetivo es trabajar juntos para desmantelar el crimen organizado trasnacional”, puntualizó.

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, indicó que “en la historia se había visto un nivel de cooperación binacional como el registrado en los últimos ocho meses, teniendo resultados concretos de beneficio mutuo”.

De la Fuente agregó que el acuerdo presentó medidas para “contrarrestar los flujos financieros ilícitos, el flujo de combustibles ilegales, la detención de generadores de violencia y el tráfico de drogas y de armas ilícitas, cada uno en su territorio".