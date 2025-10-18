Pago de SNAP: cuáles son los nuevos requisitos para no perder el beneficio en noviembre de 2025

Una nueva medida del presidente Donald Trump podría hacer que cientos de miles de personas que reciben ayuda del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) pierdan el apoyo federal en noviembre, debido a la implementación de nuevos requisitos.

Cuáles son los nuevos requisitos para el SNAP

Como parte de su “Gran y Hermosa Ley”, promulgada en julio pasado, el presidente Trump impuso recortes de más de un billón de dólares a diversos programas como Medicaid y SNAP. Se esperaba que a partir de 2026 se implementaran los cambios al programa de cupones alimentarios, sin embargo, se aceleró el plazo, de acuerdo con NY Focus.

Los beneficiarios del programa deben ser residentes legales (Unsplash/@minimdesignco) (Unsplash/@minimdesignco)

Los cambios para el programa de ayuda alimentaria incluyen nuevos requisitos, entre ellos los laborales, para que los beneficiarios de SNAP puedan conservarlo. Esto aplicará para todos los adultos con hasta 64 años sin dependientes económicos menores de 14 años.

El nuevo requisito laboral para conservar los cupones de alimentación consiste en que los solicitantes deben certificar que han trabajado, hecho voluntariado o estudiado al menos 80 horas al mes. A las personas con alguna discapacidad que reciben pagos de SNAP no se les pedirá que presenten documentación médica mensual, según el medio.

Cuándo comienzan a aplicar los nuevos requisitos del programa SNAP

El pasado 3 de octubre, la agencia federal que supervisa el programa anunció que aceleraría cinco meses el término de las exenciones en ciudades como Nueva York, por lo que a partir del 2 de noviembre de 2025, iniciará con el proceso de notificación, evaluación y aprobación o negación del SNAP.

Calendario de pagos del programa SNAP en octubre (Unsplash/SNAP) Unsplash/SNAP

Ante ello, en lugar de aplicar este nuevo requisito a partir de marzo del siguiente año, la Gran Manzana se vería obligada a comenzar con este proceso en las primeras semanas de noviembre.

El medio señaló que la Oficina Estatal de Asistencia Temporal y para Discapacitados (OTA, por sus siglas en inglés) indicó a los condados que deberán comenzar a aplicar las nuevas normas laborales a los adultos sanos de 18 a 54 años sin dependientes económicos menores de edad.

Posteriormente, se deberá extender el nuevo requisito a todos los adultos de hasta 64 años, sin dependientes menores de 14 años, cuando renueven sus beneficios de SNAP.

Cambios en SNAP aumentarán carga de trabajo

De acuerdo con las investigaciones, los requisitos laborales para los programas de ayuda hacen poco para mejorar las tasas de empleo y a menudo provocan que las personas pierdan sus beneficios debido a errores en el papeleo, demoras en el procesamiento y por el tiempo que tardan en presentar la documentación correcta.

Los beneficios SNAP se depositan en la tarjeta de transferencia de beneficios electrónicos (EBT, por sus siglas en inglés) (Pixabay/@Tumisu) (Pixabay/@Tumisu)

Asimismo, aumenta de manera significativa la carga de trabajo de las agencias responsables de revisar dicha documentación, como en el caso de Nueva York, donde la tarea de verificar la elegibilidad para los cupones de alimentos recae en los departamentos de servicios sociales de los condados, los cuales ya están sobrecargados.

Estos departamentos, que creían tener meses para prepararse para la nueva documentación y evaluación de los beneficiarios de SNAP, ahora tendrán que esforzarse más para el proceso y los nuevos requisitos, refiere NY Focus.

Kira Pospesel, comisionada del departamento de servicios sociales del condado de Greene en Catskills, dijo a NY Focus que se reunió con los administradores para hacer un plan y anticiparse para la “tormenta”, lo que incluye capacitación del personal sobre las nuevas normas.