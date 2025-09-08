Panamá vs. Guatemala: hora de EE.UU. y cómo ver en vivo el partido de Eliminatorias Concacaf

La segunda jornada del grupo A de la ronda final de eliminatorias de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) finalizará con el partido entre Panamá y Guatemala, quienes debutaron en los clasificatorios con un resultado negativo y buscarán conseguir los tres puntos para no rezagarse en el grupo.

El duro arranque de Guatemala y Panamá

Panamá debutó en las eliminatorias visitando a Surinam, en un encuentro con oportunidades para los dos equipos, pero al final ninguno logró abrir el marcador durante los 90 minutos.

en un encuentro con oportunidades para los dos equipos, pero al final durante los 90 minutos. Los canaleros tuvieron algunas jugadas claras frente al arco rival, sin embargo, Etienne Vaessen no dejaba pasar ningún balón a su portería y se convirtió en la figura del partido.

La selección de Guatemala recibió a El Salvador y perdió (X/@fedefut_oficial)

Ahora, “La Marea Roja” tiene la oportunidad de sacar los tres puntos en casa para no alejarse del líder del sector y seguir con el sueño de clasificar al Mundial 2026.

Guatemala arrancó su participación al recibir a El Salvador en el estadio Cementos Progreso. La escuadra local tomó la iniciativa del encuentro, aunque no lograban generar ocasiones de peligro, mientras sus rivales se mantenían en su propio campo a la espera de algún contragolpe.

Cuando parecía que iban a repartir puntos apareció Harold Osorio, quien al minuto 79’ remato con su pierna izquierda tras un tiro de esquina para poner el primero y único gol del encuentro que le daba el triunfo a El Salvador.

Panamá vs. Guatemala: hora y cómo ver en vivo desde Estados Unidos

La escuadra canalera recibirá a “La Bicolor” el próximo 8 de septiembre en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez .

. El partido comenzará a las 21.30 hs, tiempo del Este de los Estados Unidos, de acuerdo con Concacaf y se podrá seguir en vivo a través de Universo.

Panamá recibirá a Guatemala el próximo 8 de septiembre (X/@leoaguilar_29) (X/@leoaguilar_29)

Cómo llegan Panamá y Guatemala a segunda jornada de eliminatorias

En la conferencia de prensa posterior al encuentro contra Surinam, Thomas Christiansen, técnico de Panamá, señaló que no estaba contento con el resultado, ya que ellos buscaban salir con los tres puntos. Además, reconoció que deben mejorar en algunas fases de los partidos si quieren ganar de cara a las siguientes fechas, de acuerdo con el Sistema de Radio y Televisión de Panamá.

El seleccionador panameño no tendrá ninguna baja para el siguiente encuentro y podría salir con los mismos 11 jugadores en casa, aunque pueden existir sorpresas.

La selección guatemalteca recibió un duro golpe en su sueño mundialista al perder en casa, lo que les complica ganar su sector y clasificarse de manera directa a la justa mundialista.

Guatemala perdió 0-1 en casa en contra de El Salvador (X/@fedefut_oficial) (X/@fedefut_oficial)

El director técnico de Guatemala, Luis Fernando Tena, enfatizó que les dolía el resultado y reconoció la táctica de su rival. “Hicieron su partido y su portero tuvo una muy buena noche, mientras que a nosotros nos faltó más tranquilidad”.

El seleccionador tendrá la baja del mediocampista Stephen Robles, quien salió lesionado en la primera mitad, mientras su rival tendrá equipo completo.

Las alineaciones de este encuentro podrían ser las siguientes:

Panamá : Orlando Mosquera, Michael Amir Murillo, Fidel Escobar, Andrés Andrade, Jorge Gutiérrez, Aníbal Gody, Cristian Martínez, Adalberto Carrasquilla, Ismael Díaz, José Luis Rodríguez, Cecilio Waterman

: Orlando Mosquera, Michael Amir Murillo, Fidel Escobar, Andrés Andrade, Jorge Gutiérrez, Aníbal Gody, Cristian Martínez, Adalberto Carrasquilla, Ismael Díaz, José Luis Rodríguez, Cecilio Waterman Guatemala: Nicholas Hagen, José Morales, Nicolás Samayoa, José Pinto, Aron Herrera, Jonathan Franco, Óscar Castellanos, Óscar Santis, Rubio Rubín, Ruby Muñoz, Olger Escobar

Panamá consiguió un empate en su visita a Surinam (X/@@fepafut) (X/@@fepafut)

Tras los resultados de la primera jornada, Panamá se ubica en el segundo lugar con un punto, mientras Guatemala está al fondo del sector A con cero unidades. En caso de una victoria panameña, se complicará aún más la clasificación al mundial para los dirigidos por “El Flaco” Tena.

Hay que recordar que la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA, por sus siglas en francés) determinó que los líderes de los tres grupos de la Ronda Final clasificarán de manera directa, lo cual deja con menos margen de error a ambas selecciones.