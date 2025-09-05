Cómo quedaron Guatemala y El Salvador tras el partido de eliminatorias rumbo al Mundial 2026

El sueño mundialista de Centroamérica se encendió con fuerza tras el inicio de la ronda final de las Eliminatorias de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf). Este jueves, El Salvador dio el golpe al vencer en condición de visitante a la selección de Guatemala por 1-0. Gracias al gol de Harold Osorio, el conjunto salvadoreño escaló hasta lo más alto del Grupo A y se posicionó de buena manera rumbo al Mundial de la FIFA 2026.

El Salvador venció a Guatemala como visitante: cómo fue el partido

El Estadio Cementos Progreso fue escenario de un intenso paritdo en la que El Salvador mostró eficacia en el momento justo. Harold Osorio convirtió tras un centro preciso de Nathan Ordaz, lo que desató la euforia visitante. Guatemala no se rindió y estuvo a punto de igualar el marcador en el minuto 91 con un remate de Darwin Lom, pero el arquero Mario González respondió con seguridad para sellar la victoria.

El Salvador venció sobre el final a Guatemala x.com/LaSelecta_SLV

El propio Osorio tuvo la chance de ampliar la ventaja en el tiempo agregado, aunque su disparo se fue apenas desviado. El protagonismo del portero González resultó clave: realizó cinco atajadas determinantes que mantuvieron a su selección con el arco en cero.

Este triunfo catapultó a El Salvador a lo más alto del Grupo A, al sumar tres puntos vitales en un inicio que ilusiona a sus aficionados.

La tabla del Grupo A tras la primera jornada

Con el triunfo de El Salvador y el empate entre Surinam y Panamá, así quedaron las posiciones del Grupo A después de la primera fecha:

1° El Salvador - 3 puntos (+1 diferencia de gol).

(+1 diferencia de gol). 2° Panamá - 1 punto (0 de diferencia de gol).

(0 de diferencia de gol). 3° Surinam - 1 punto (0 de diferencia de gol).

(0 de diferencia de gol). 4° Guatemala - 0 puntos (-1 de diferencia de gol).

El Salvador tomó la delantera y dependerá de sí misma para sostener esa ventaja, mientras que Guatemala deberá reaccionar en su siguiente presentación para no complicar sus aspiraciones mundialistas.

El 14 de octubre, Guatemala y El Salvador volverán a verse las caras x.com/fedefut_oficial

Los próximos partidos de Guatemala y El Salvador, en el Grupo A de las Eliminatorias de la Concacaf

El calendario de las Eliminatorias de la Concacaf ya está completamente definitido. Estos son los compromisos que les restan a Guatemala y El Salvador:

Septiembre 2025

8 de septiembre: El Salvador vs. Surinam

8 de septiembre: Panamá vs. Guatemala

Octubre 2025

10 de octubre: Surinam vs. Guatemala

10 de octubre: El Salvador vs. Panamá

14 de octubre: El Salvador vs. Guatemala

14 de octubre: Panamá vs. Surinam

Noviembre 2025

13 de noviembre: Surinam vs. El Salvador

13 de noviembre: Guatemala vs. Panamá

18 de noviembre: Guatemala vs. Surinam

18 de noviembre: Panamá vs. El Salvador

Estos encuentros serán decisivos, especialmente los choques directos entre Guatemala y El Salvador, que pueden convertirse en partidos bisagra en la lucha por el pase mundialista.

El Salvador lidera su grupo; el primero de cada uno irá al mundial 2026 x.com/LaSelecta_SLV

El resto de las eliminatorias de la Concacaf: ¿cuándo juegan el grupo B y C?

Guatemala y El Salvador abrieron el grupo A por las eliminatorias de la Concacaf. Otras selecciones de peso comenzarán su participación este viernes y cerrarán la primera doble fecha el 9 de septiembre:

Partidos del 5 de septiembre (Grupos B y C)

Bermudas vs. Jamaica (Grupo B)

Haití vs. Honduras (Grupo C)

Trinidad y Tobago vs. Curazao (Grupo B)

Nicaragua vs. Costa Rica (Grupo C)

Partidos del 9 de septiembre (Grupos B y C)

Curazao vs. Bermudas (Grupo B)

Jamaica vs. Trinidad y Tobago (Grupo B)

Costa Rica vs. Haití (Grupo C)

Honduras vs. Nicaragua (Grupo C)

Cuando terminen las seis fechas, el primero de cada grupo irá al mundial 2026, mientras que los segundos se meterán en un minitorneo por el repechaje.