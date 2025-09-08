Guatemala vs. Panamá: hora de California para ver en vivo el partido de eliminatorias Concacaf del Mundial 2026
Arranca el camino de la última fase de clasificatorias de la región para deducir a las selecciones que pasarán al torneo
La última ronda de eliminatorias mundialistas de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf, por sus siglas en español) ya arrancó y ambas escuadras ya se enfrentaron en sus primeras fechas para definir qué equipo se ganará el pase directo al Mundial 2026 que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.
- En el primer enfrentamiento de esta tercera fase, El Salvador se llevó la victoria ante Guatemala con un marcador 1—0, con gol de Harold Osorio en el minuto 79 que le dio los tres puntos a la Selecta, resultado que le dio el liderato momentáneo del Grupo A. Mientras que Guatemala se encuentra al fondo de la tabla con cero puntos.
- Por su parte, Panamá y Surinam empataron a cero goles, lo que complica el panorama de Los Canaleros, quienes partían como los favoritos para llevarse los tres puntos. Con este empate, ambas escuadras se colocan con un punto, lo que los deja en el segundo y tercer lugar de la tabla, respectivamente.
A qué hora y dónde ver el partido de Guatemala vs. Panamá
El duelo entre Guatemala y Panamá se llevará a cabo este lunes 8 de septiembre de 2025, en el Estadio Rommel Fernández, Ciudad de Panamá. El encuentro comenzará a las 18:30 horas (Tiempo del Pacífico en Los Ángeles, California).
Los aficionados podrán seguir en vivo la transmisión en el país a través de Telemundo Deportes y Peacock.
Cómo llegan Guatemala y Panamá al partido de las eliminatorias de Concacaf
Panamá avanza en la tabla de posiciones con un empate ante Surinam, lo que le da una ligera ventaja sobre Guatemala, que se encuentra el fondo de la clasificación con un juego perdido. Los Canaleros deben ganar el encuentro si quieren asegurar su posición en la tabla y avanzar.
Guatemala, por su parte, llega con una derrota a su segundo enfrentamiento, por lo que debe ganar para poder avanzar en la tabla, aunque aún depende del resultado de Surinam vs. El Salvador para meterse a la posibilidad del repechaje antes del descanso para la segunda vuelta de partidos que se disputarán en octubre.
Alineaciones de Guatemala y El Salvador para el partido de octubre
Aunque aún no hay alineaciones oficiales para el duelo entre El Salvador y Guatemala para este partido del 14 de octubre, las posibles formaciones quedaría de la siguiente manera, con base en el juego de la última ronda de las eliminatorias de Concacaf:
Guatemala: Nicolás Hagen, José Morales, Nicolás Samayoa, José Pinto, Aarón Herrera, Jonathan Franco, Stheven Robles, Rudy Muñoz, Olger Escobar, Oscar Santis, Rubio Rubin.
Panamá: Orlando Mosquera, Michael Amir Murillo, Fidel Escobar, Andrés Andrade y Eric Davis, Carlos Harvey y Adalberto Carrasquilla, Édgar Yoel Bárcenas, Ismael Díaz y José Luis Rodríguez, José Fajardo.
Cuáles son los siguientes partidos de las eliminatorias mundialistas de Concacaf
Los enfrentamientos de los tres grupos de la Concacaf de la última ronda de eliminatorias mundialistas, son los siguientes:
Lunes 8 de septiembre
El Salvador vs. Surinam — Estadio Cuscatlán, San Salvador, SLV
Martes 9 de septiembre
Jamaica vs. Trinidad y Tobago — National Stadium, Kingston, JAM
Curazao vs. Bermuda — Stadion Ergilio Hato, Willemstad, CUW
Costa Rica vs. Haití — Estadio Nacional, San José, CRC
Honduras vs. Nicaragua — Estadio Nacional Chelato Uclés, Tegucigalpa, HON
Jueves, 9 de octubre de 2025
Nicaragua vs. Haití – Estadio Nacional, Managua, NCA
Honduras vs. Costa Rica – Estadio General Francisco Morazán, San Pedro Sula, HON
Viernes, 10 de octubre de 2025
Surinam vs. Guatemala — Dr. Ir. Franklin Essed Stadion, Paramaribo, SUR
Bermuda vs. Trinidad y Tobago — Bermuda National Sports Centre, Devonshire, BER
Curazao vs. Jamaica — Stadion Ergilio Hato, Willemstad, CUW
El Salvador vs. Panamá – Estadio Jorge “El Mágico” González, San Salvador, SLV
Lunes, 13 de octubre de 2025
Honduras vs. Haití — Estadio Nacional Chelato Uclés, Tegucigalpa, HON
Costa Rica vs. Nicaragua – Estadio Nacional, San José, CRC
Martes, 14 de octubre de 2025
Curazao vs. Trinidad y Tobago — Stadion Ergilio Hato, Willemstad, CUW
Panamá vs. Surinam — Estadio Rommel Fernandez, Ciudad de Panamá, PAN
Jamaica vs. Bermuda – National Stadium, Kingston, JAM
El Salvador vs. Guatemala — Estadio Jorge “El Mágico” González, San Salvador, SLV
Jueves, 13 de noviembre de 2025
Surinam vs. El Salvador — Dr. Ir. Franklin Essed Stadion, Paramaribo, SUR
Bermuda vs. Curazao— Bermuda National Sports Centre, Devonshire, BER
Trinidad y Tobago vs. Jamaica — Hasely Crawford Stadium, Port of Spain, TRI
Haití vs. Costa Rica —Stadion Ergilio Hato, Willemstad, CUW
Guatemala vs. Panamá — Estadio Cementos Progreso, Ciudad de Guatemala, GUA
Nicaragua vs. Honduras — Estadio Nacional, Managua, NCA
Martes, 18 de noviembre de 2025
Guatemala vs. Surinam — Estadio Cementos Progreso, Ciudad de Guatemala
Costa Rica vs. Honduras — Estadio Nacional, San José, CRC
Panamá vs. El Salvador — Estadio Rommel Fernández, Ciudad de Panamá, PAN
Jamaica vs. Curazao — National Stadium, Kingston, JAM
Trinidad y Tobago vs. Bermuda — Hasely Crawford Stadium, Port of Spain, TRI
Haití vs. Nicaragua — Stadion Ergilio Hato, Willemstad, CUW
