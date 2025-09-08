Guatemala vs. Panamá: hora de California para ver en vivo el partido de eliminatorias Concacaf del Mundial 2026

La última ronda de eliminatorias mundialistas de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf, por sus siglas en español) ya arrancó y ambas escuadras ya se enfrentaron en sus primeras fechas para definir qué equipo se ganará el pase directo al Mundial 2026 que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

En el primer enfrentamiento de esta tercera fase, El Salvador se llevó la victoria ante Guatemala con un marcador 1—0, con gol de Harold Osorio en el minuto 79 que le dio los tres puntos a la Selecta, resultado que le dio el liderato momentáneo del Grupo A. Mientras que Guatemala se encuentra al fondo de la tabla con cero puntos.

Por su parte, Panamá y Surinam empataron a cero goles, lo que complica el panorama de Los Canaleros, quienes partían como los favoritos para llevarse los tres puntos. Con este empate, ambas escuadras se colocan con un punto, lo que los deja en el segundo y tercer lugar de la tabla, respectivamente.

Panamá deberá vencer a Guatemala para avanzar en la tabla, si quiere tener una oportunidad para poder llegar al Mundial 2026 (X/@fepafut) (X/@fepafut)

A qué hora y dónde ver el partido de Guatemala vs. Panamá

El duelo entre Guatemala y Panamá se llevará a cabo este lunes 8 de septiembre de 2025, en el Estadio Rommel Fernández, Ciudad de Panamá. El encuentro comenzará a las 18:30 horas (Tiempo del Pacífico en Los Ángeles, California).

Los aficionados podrán seguir en vivo la transmisión en el país a través de Telemundo Deportes y Peacock.

Cómo llegan Guatemala y Panamá al partido de las eliminatorias de Concacaf

Panamá avanza en la tabla de posiciones con un empate ante Surinam, lo que le da una ligera ventaja sobre Guatemala, que se encuentra el fondo de la clasificación con un juego perdido. Los Canaleros deben ganar el encuentro si quieren asegurar su posición en la tabla y avanzar.

Guatemala perdió 0-1 en casa en contra de El Salvador por lo que se encuentra al final de la tabla (X/@fedefut_oficial) (X/@fedefut_oficial)

Guatemala, por su parte, llega con una derrota a su segundo enfrentamiento, por lo que debe ganar para poder avanzar en la tabla, aunque aún depende del resultado de Surinam vs. El Salvador para meterse a la posibilidad del repechaje antes del descanso para la segunda vuelta de partidos que se disputarán en octubre.

Alineaciones de Guatemala y El Salvador para el partido de octubre

Aunque aún no hay alineaciones oficiales para el duelo entre El Salvador y Guatemala para este partido del 14 de octubre, las posibles formaciones quedaría de la siguiente manera, con base en el juego de la última ronda de las eliminatorias de Concacaf:

Guatemala: Nicolás Hagen, José Morales, Nicolás Samayoa, José Pinto, Aarón Herrera, Jonathan Franco, Stheven Robles, Rudy Muñoz, Olger Escobar, Oscar Santis, Rubio Rubin.

Panamá: Orlando Mosquera, Michael Amir Murillo, Fidel Escobar, Andrés Andrade y Eric Davis, Carlos Harvey y Adalberto Carrasquilla, Édgar Yoel Bárcenas, Ismael Díaz y José Luis Rodríguez, José Fajardo.

Cuáles son los siguientes partidos de las eliminatorias mundialistas de Concacaf

Los enfrentamientos de los tres grupos de la Concacaf de la última ronda de eliminatorias mundialistas, son los siguientes:

Surinam se enfrentarán a El Salvador esta misma tarde, lo que definirá a los primeros tres equipos del grupo A (X/@fepafut) (X/@fepafut)

Lunes 8 de septiembre

El Salvador vs. Surinam — Estadio Cuscatlán, San Salvador, SLV

Martes 9 de septiembre

Jamaica vs. Trinidad y Tobago — National Stadium, Kingston, JAM

Curazao vs. Bermuda — Stadion Ergilio Hato, Willemstad, CUW

Costa Rica vs. Haití — Estadio Nacional, San José, CRC

Honduras vs. Nicaragua — Estadio Nacional Chelato Uclés, Tegucigalpa, HON

Jueves, 9 de octubre de 2025

Nicaragua vs. Haití – Estadio Nacional, Managua, NCA

Honduras vs. Costa Rica – Estadio General Francisco Morazán, San Pedro Sula, HON

Viernes, 10 de octubre de 2025

Surinam vs. Guatemala — Dr. Ir. Franklin Essed Stadion, Paramaribo, SUR

Bermuda vs. Trinidad y Tobago — Bermuda National Sports Centre, Devonshire, BER

Curazao vs. Jamaica — Stadion Ergilio Hato, Willemstad, CUW

El Salvador vs. Panamá – Estadio Jorge “El Mágico” González, San Salvador, SLV

Lunes, 13 de octubre de 2025

Honduras vs. Haití — Estadio Nacional Chelato Uclés, Tegucigalpa, HON

Costa Rica vs. Nicaragua – Estadio Nacional, San José, CRC

Martes, 14 de octubre de 2025

Curazao vs. Trinidad y Tobago — Stadion Ergilio Hato, Willemstad, CUW

Panamá vs. Surinam — Estadio Rommel Fernandez, Ciudad de Panamá, PAN

Jamaica vs. Bermuda – National Stadium, Kingston, JAM

El Salvador vs. Guatemala — Estadio Jorge “El Mágico” González, San Salvador, SLV

Jueves, 13 de noviembre de 2025

Surinam vs. El Salvador — Dr. Ir. Franklin Essed Stadion, Paramaribo, SUR

Bermuda vs. Curazao— Bermuda National Sports Centre, Devonshire, BER

Trinidad y Tobago vs. Jamaica — Hasely Crawford Stadium, Port of Spain, TRI

Haití vs. Costa Rica —Stadion Ergilio Hato, Willemstad, CUW

Guatemala vs. Panamá — Estadio Cementos Progreso, Ciudad de Guatemala, GUA

Nicaragua vs. Honduras — Estadio Nacional, Managua, NCA

Martes, 18 de noviembre de 2025

Guatemala vs. Surinam — Estadio Cementos Progreso, Ciudad de Guatemala

Costa Rica vs. Honduras — Estadio Nacional, San José, CRC

Panamá vs. El Salvador — Estadio Rommel Fernández, Ciudad de Panamá, PAN

Jamaica vs. Curazao — National Stadium, Kingston, JAM

Trinidad y Tobago vs. Bermuda — Hasely Crawford Stadium, Port of Spain, TRI

Haití vs. Nicaragua — Stadion Ergilio Hato, Willemstad, CUW