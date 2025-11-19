Paraguay vence 2-1 a México con garra y eficacia rumbo al Mundial 2026

La selección de fútbol de Paraguay venció 2-1 a la de México este martes en un partido de preparación para la Copa del Mundo 2026 jugado en el estadio Alamodome, en San Antonio, Texas.

Antonio Sanabria, al minuto 48, y Damián Bobadilla, al 56, anotaron los goles de la Albirroja, que consiguió su primera victoria en los cuatro partidos de preparación que jugó después de la eliminatoria sudamericana.

Raúl Jiménez, al minuto 48, marcó para México, que cerró el año con una racha de seis partidos sin ganar.

Mexicanos y paraguayos se enfrascaron en un juego ríspido, difícil de controlar para el árbitro Joseph Dickerson.

En medio de manotazos y jaloneos, Paraguay embocó la pelota al minuto 13 con un remate de cabeza de Gustavo Velázquez, pero la jugada fue anulada por una falta.

México dio dos avisos consecutivos. Al 22, Gilberto Mora cobró un tiro libre que exigió el lance del portero Orlando Gil, quien después tapó un cabezazo de Jesús Orozco.

México desperdició una clara oportunidad al 31 cuando Edson Álvarez mandó un remate a la base del poste derecho.

El arquero Ángel Malagón también salvó a México en dos disparos de media distancia seguidos al 41, primero a Miguel Almirón y luego a Ramón Sosa.

Adelante la Albirroja

Tras el descanso, Paraguay volvió a embocar el balón. El árbitro anuló la jugada por un encontronazo de Sanabria con el arquero mexicano al filo del área chica. El árbitro validó el 1-0 tras revisar el VAR.

En la reacción mexicana, Marcel Ruiz ensayó el tiro desde fuera del área que fue controlado por Gil, al 52.

Un minuto después, el árbitro señaló penal para México por una falta de Braian Ojeda sobre Orbelín Pineda. Con su estilo pausado y temerario, Jiménez cobró con suavidad para darle el 1-1 al Tri.

Paraguay atacó con bravura y los mexicanos encajonados en su área se salvaron de un tiro a quemarropa de Julio Enciso. El asedio guaraní continuó y se convirtió en el 2-1 con un cabezazo de Bobadilla.

A Jiménez se le escapó el empate al mandar un testarazo por encima del travesaño, al 65.

Cerca del final, la afición mexicana lanzó el grito homofóbico tras los despejes del guardameta paraguayo, y el árbitro detuvo momentáneamente el partido, apegado al protocolo contra la discriminación.

Malagón salvó a México en un mano a mano contra Enciso al 88 y al 90+6 tapó un tiro a bocajarro de Diego González.

Alineaciones:

México: Ángel Malagón - Israel Reyes (Kevin Álvarez 67), Edson Álvarez, Jesús Orozco (Johan Vásquez 60), Mateo Chávez (Jesús Gallardo 60) - Erik Lira, Marcel Ruiz (Érick Sánchez 73), Gilberto Mora (Armando González 67) - Jorge Ruvalcaba (Roberto Alvarado 60), Raúl Jiménez, Orbelín Pineda. DT Javier Aguirre.

Paraguay: Orlando Gil - Alan Benítez, Gustavo Velázquez, Alexis Duarte, Gonzalo Sandez - Braian Ojeda (Lucas Romero 90+2), Matías Galarza (Junior Alonso 83) - Ramón Sosa (Diego González 68), Diego Gómez (Damián Bobadilla 46), Miguel Almirón (Julio Enciso 46) - Antonio Sanabria (Alex Arce 68). DT Gustavo Alfaro.

