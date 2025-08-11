“Parecía un juguete”: el impactante video del barco de pasajeros arrastrado por una ola gigante en Hawái

El sábado 9 de agosto de 2025, un barco de pasajeros encalló en una playa de Hawái. El intenso movimiento del agua lo hizo “surfear” sobre las olas y la embarcación estuvo a punto de volcar. Testigos del incidente aseguraron no haber visto nunca algo similar.

Un barco de pasajeros fue arrastrado por una ola

El medio local KHON-TV reportó que una embarcación, llamada Discovery, estuvo a punto de volcar en una playa de Hawái cuando el oleaje alcanzó su punto máximo. El incidente ocurrió cerca del puerto de Kewalo Basin, en Honolulú.

El barco Discovery, una embarcación de 75 pies (23 metros) que pertenece a la agencia de excursiones Atlantis Adventures, no transportaba turistas durante el incidente, según The Associated Press. Sin embargo, a bordo se encontraban dos miembros de la tripulación, incluido el capitán.

Ramon Brockington, un cineasta que filmaba a surfistas en Panic Point, una zona cercana al puerto, notó cómo el barco era arrastrado por una ola.

Brockington relató que él y los atletas monitorearon las aplicaciones meteorológicas durante días en busca de las olas más fuertes. El cineasta explicó que la embarcación intentó superar el oleaje, pero no tuvo suficiente potencia y el capitán perdió el control.

El oleaje arrastró al barco hacia aguas poco profundas, reduciendo aún más las posibilidades de controlarlo. Brockington aseguró que nunca había presenciado algo similar en toda su carrera.

“El barco se movía como una tabla de surf gigante. Nunca había visto una embarcación de ese tamaño y calibre ser recogida como un juguete y prácticamente ser lanzada al agua”, detalló el cineasta.

Por qué la embarcación perdió el control por completo

La Guardia Costera de Estados Unidos publicó un comunicado el 10 de agosto, el cual reveló que el Discovery no tuvo fallas mecánicas antes del incidente y que las autoridades de Honolulú todavía estaban en proceso de investigar exactamente qué fue lo que ocurrió.

Discovery es parte de la flota de Atlantis Adventures, una empresa turística en Hawái (Facebook/Atlantis Adventures Hawaii)

El capitán del barco declaró a la Guardia Costera que dos grandes olas lo hicieron perder el rumbo y que, al estar tan cerca del fondo marino, la nave perdió propulsión. Su versión coincidió con la de los testigos.

La Guardia Costera agregó que, durante el incidente, se registraron vientos de 5 millas por hora (8 km/h), los cuales provocaron olas de 10 a 12 pies (3 a 3,5 metros) de altura.

Atlantis Adventures aseguró al medio KHON-TV que las dos personas a bordo del Discovery resultaron ilesas y que tanto sus naves como su personal están certificados por la Guardia Costera.

Qué pasó con el Discovery después de encallar en Hawái

La Guardia Costera informó que, tras el encallamiento del Discovery, las autoridades de Honolulú enviaron una lancha para rescatarlo. Sin embargo, no logró llegar a su destino debido a la poca profundidad del agua. Un segundo intento de remolcar la embarcación también fracasó.

Discovery chocó contra un muro después de ser impulsado por la marea (YouTube/KHON2 News)

KHONT-TV reportó que la marea alta empujó la embarcación hasta chocarla contra un muro de piedra. Las autoridades se vieron obligadas a pausar las labores de rescate debido a la cantidad de agua que se infiltró en la sala de máquinas del buque.

Según los expertos, la marea del sábado era ideal para mover el Discovery. Sin embargo, las condiciones favorables no volverán hasta el martes, cuando se espera que el nivel del agua sea el suficiente para retomar las actividades de rescate.

Mientras tanto, todas las baterías y productos derivados del petróleo fueron retirados del barco para evitar el riesgo de que contaminen el mar, informó la Guardia Costera.