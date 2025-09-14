Son argentinos, se mudaron de Miami a California tras enfrentar este problema en Florida: “Reducción de horas”

Los extranjeros que eligen Estados Unidos para empezar una nueva vida pueden encontrar dificultades en el camino, desde complicaciones en los trámites migratorios hasta en la adaptación cultural. Una pareja de argentinos que vivía en Miami reveló el principal motivo por el que decidió dejar Florida y mudarse a una ciudad de California.

Por qué una pareja de argentinos abandonó Florida y eligió California

La travesía de Pulin y Aimé, oriundos de Argentina y titulares de la cuenta de TikTok @vamossyvemos, duró varias horas desde que decidieron salir de Miami hasta que llegaron al Estado Dorado. El 7 de septiembre, publicaron un video en el que relataron los motivos por los que tomaron la decisión.

Una pareja de latinos contó el motivo por el que decidió dejar Miami, en Florida, y mudarse a California

“Nos hartamos de Miami. Nos vamos a la mie***”, expresó la mujer desde el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA, por sus siglas en inglés), en los instantes previos a emprender su viaje, que presentaba una escala en Atlanta, Georgia.

Desde la terminal aérea, la pareja señaló las razones que le llevaron a dejar Florida tras vivir allí. “Hay una reducción de horas, de personal, acá en Miami. Y vamos a buscar un poco más de plata por otros lados”, indicaron.

A su vez, destacaron el incremento de los precios en la ciudad de Florida. “Los alquileres están muy caros y las horas [de trabajo] están muy mal pagadas. Hay menos empleo, porque estamos en temporada baja”, detallaron.

Desde el aeropuerto MIA, contaron cuáles fueron las complicaciones que enfrentaron en Florida TikTok/vamossyvemos

El salario mínimo en Florida es en la actualidad de 13 dólares la hora, aunque desde el 30 de septiembre próximo se elevará a US$14. En tanto, Florida Law Help indicó que la reducción de horas puede reclamarse a través de Floridajobs.org.

A qué se dedica la pareja de argentinos que vivía en Miami antes de mudarse a California

Pulin y Aimé compartieron sus experiencias en TikTok y la joven de origen latino detalló el rubro en el que se desempeñaron en Estados Unidos hasta el momento. Así, indicó que trabajan como housekeepings, como mantenimiento y limpieza en habitaciones de hoteles cuando los visitantes se van.

La joven argentina detalló el rubro en el que se desempeñaron en Florida TikTok/vamossyvemos

“Las habitaciones son re lindas”, puntualizó. Cuando culminó la tarea, señaló: “Ya están listas para recibir a nuevos huéspedes”.

El plan de la pareja de argentinos que emprendió un viaje a California

“Nos vamos por tiempo ilimitado. Si nos va mal, nos volvemos a Miami”, puntualizaron en el clip, que en apenas un día logró más de 10.000 visitas en la red social.

Los dos protagonistas de esta historia advirtieron que no encontrarían ningún problema si su experiencia no sale como esperan y podrían regresar a su destino inicial en el Estado del Sol. “Lo bueno es que ya tenemos toda una familia acá, contactos y amistades”, expresaron.

Aunque también manifestaron sus deseos de encontrar un nuevo rumbo en California. “Ojalá que no volvamos”, señalaron.

Una vez aterrizaron en San Francisco, esperaron en la terminal aérea para determinar qué hacer. “Hasta acá llegaron nuestros planes. Ahora no sabemos dónde vamos. Salimos del aeropuerto y hay que ver”, aseveraron.

Finalmente, eligieron trasladarse a la ciudad de Sacramento, para lo cual tuvieron que tomar diversos medios de transporte, como autobús, tren, metro y auto, con una parada en Oakland.