Parques nacionales de EE. UU. tendrán entrada gratuita el día de cumpleaños de Trump

Los residentes en Estados Unidos podrán entrar gratis a los parques nacionales como el Gran Cañón y Yosemite el día del cumpleaños del presidente Donald Trump, pero tendrán que pagar en dos conmemoraciones de los derechos civiles que antes eran gratuitas.

Además de estos cambios, que entrarán en vigor el próximo 1 de enero, el Servicio de Parques Nacionales (NPS, por sus siglas en inglés) también aumentará las tarifas de entrada para los no residentes.

Un comunicado del Departamento del Interior indicó que habrá ocho días considerados "patrióticos" en 2026, casi todos diferentes a los de los dos años anteriores.

Además del 14 de junio de 2026, que coincide con el 80º cumpleaños de Trump y el Día de la Bandera, el calendario incluye el Día de los Presidentes el 16 de febrero, el Día de los Caídos el 5 de mayo, en honor a los soldados estadounidenses muertos en combate, el fin de semana del Día de la Independencia del 3 al 5 de julio, el Día de la Constitución el 17 de septiembre, y el Día de los Veteranos el 11 de noviembre, en honor a los excombatientes.

El Día de Martin Luther King (19 de enero en 2026) y Juneteenth (19 de junio), que recuerda el fin de la esclavitud, suelen estar incluidos en la lista de días de ingreso gratuito, pero ahora se han eliminado.

Los críticos afirman que los cambios sirven para promover al presidente, a la vez que minimizan la historia de la esclavitud en Estados Unidos y su lucha por los derechos civiles.

"El presidente no solo añadió su propio cumpleaños a la lista; eliminó los dos días festivos que conmemoran la lucha afroamericana por los derechos civiles y la libertad. Nuestro país merece algo mejor", lamentó la senadora demócrata Catherine Cortez Masto en X.

Además, a partir de 2026, la entrada gratuita en los ocho días seleccionados será solo para ciudadanos y residentes estadounidenses. "Los no residentes pagarán el precio regular de la entrada y las tarifas aplicables para no residentes", informó el NPS.

El costo de un pase de entrada anual será de US$80 para residentes y de US$250 para no residentes. Quienes no tengan ese pase deberán pagar US$100 por persona para ingresar a 11 de los parques más visitados además de la tarifa de entrada estándar.

Este año, Trump ya aprovechó su 79º cumpleaños, que coincidió con el 250º aniversario del Ejército estadounidense, para organizar un inusual desfile militar en el centro de Washington.

Estados Unidos cuenta con 63 parques nacionales, áreas protegidas designadas por el Congreso y bajo control gubernamental. El año pasado, más de 330 millones de personas los visitaron.

es/vla/ad/db