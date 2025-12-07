Alquileres en Pensilvania: la nueva ley de Filadelfia que reduce el precio de mudarse

A partir de dos nuevas leyes aprobadas en Filadelfia, el costo de mudarse será más barato. Las normas imponen cambios a las reglas para el alquiler y lo que pueden cobrar los propietarios al momento de recibir a un nuevo inquilino en su vivienda. Según indican los impulsores del proyecto, las modificaciones adecúan el código de vivienda de la ciudad a lo que indica la ley de Pensilvania.

Dos leyes de Filadelfia limitan el costo de mudanza para inquilinos

Según indica el sitio web oficial del Concejo Municipal, la propuesta, presentada como un “ plan de asequibilidad para la mudanza ”, incluyó dos proyectos legislativos.

”, incluyó dos proyectos legislativos. Las leyes, que fueron aprobadas y entraron en vigor este martes 2 de diciembre, tienen como objetivo reducir el costo de tarifa de solicitud de un alquiler y regular los depósitos iniciales que deben pagar los inquilinos.

Filadelfia restringe los costos de la solicitud y el depósito del alquiler para inquilinos Shutterstock

Concretamente, los cambios que establecen las nuevas leyes de Filadelfia son los siguientes:

Se limita la tarifa por solicitud de alquiler a US$20 y un dueño no puede cobrarle este costo a un mismo inquilino más de una vez en el período de un año.

y un dueño no puede cobrarle este costo a un mismo inquilino más de una vez en el período de un año. Los arrendatarios pueden presentar su propia verificación de antecedentes . Para que sea válida, debe estar realizada por una autoridad acreditada en los últimos 30 días.

. Para que sea válida, debe estar realizada por una autoridad acreditada en los últimos 30 días. Un propietario tiene prohibido cobrar más de dos meses de renta como depósito y retener un monto equivalente a más de un mes después del primer año.

y retener un monto equivalente a más de un mes después del primer año. En caso de que se pacte la devolución, los dueños deben regresar el depósito al inquilino en los 30 días posteriores a la mudanza.

posteriores a la mudanza. Un arrendatario puede pagar el monto del depósito en hasta cuatro cuotas mensuales.

A partir de las nuevas condiciones, las leyes propuestas por la concejal Rue Landau buscan hacer más asequible el proceso de mudanza.

Según presentó en el concejo de Filadelfia, el problema es que hasta ahora las tarifas por solicitud oscilaban entre los US$50 y US$200.

Sumado a que algunos arrendadores pedían tres meses de alquiler por adelantado, muchas familias se encontraban con una barrera financiera para mudarse a un nuevo departamento.

Las leyes de Filadelfia hacen más asequible el proceso de mudarse para los inquilinos Shutterstock

Los números de alquileres en Filadelfia, una ciudad inaccesible para sus inquilinos

Según cifras que compartió el concejo en su sitio web, a comienzos del 2025 casi la mitad de las viviendas en la ciudad de Pensilvania estaban en alquiler.

Pero el dato más relevante está en la asequibilidad. Los números señalaban que el 48,5% de los inquilinos enfrentaba una “carga económica excesiva”, ya que debía destinar más del 30% de sus ingresos en vivienda. El porcentaje calculado incluía tanto gastos de alquiler como facturas de servicios públicos.

La ciudad de Filadelfia tiene un elevado porcentaje de inquilinos Foto de Tripadvisor

Cuánto cuesta un alquiler promedio en Filadelfia

De acuerdo con datos de la plataforma Apartments.com, en diciembre de 2025 la cifra de renta promedio es US$1720 al mes.

Además, al promediar los tamaños de los departamentos se llega a la cifra de 665 pies cuadrados (61 metros cuadrados).

Con ese valor, la ciudad de Pensilvania tiene un promedio 5% mayor a la cifra nacional de alquileres en EE.UU., que actualmente se encuentra en US$1631 por mes.