Más de US$800: quiénes pueden reclamar el nuevo crédito fiscal para trabajadores en Pensilvania antes del 15 de abril

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, y el secretario del Departamento de Ingresos, Pat Browne, invitaron a los residentes a aprovechar el Crédito Fiscal para Trabajadores de Pensilvania (WPTC, por sus siglas en inglés). Se trata de una medida que busca aliviar la carga económica de las familias ante el aumento de precios en alimentos y combustible.

Requisitos y quiénes pueden acceder al nuevo crédito fiscal en Pensilvania

Los residentes de Pensilvania que califican para el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC, por sus siglas en inglés) federal acceden automáticamente al nuevo crédito fiscal impulsado por Shapiro, según informó la oficina del gobernador en un comunicado.

Josh Shapiro anunció un nuevo crédito fiscal para reducir impuestos en Pensilvania Archivo

El WPTC equivale al 10% del EITC, que, de acuerdo con el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), está destinado a brindar una ayuda económica a familias con ingresos moderados.

El presupuesto de 2025-26 autorizó esta iniciativa para beneficiar a residentes con bajos ingresos y familias con dependientes. El monto máximo de este crédito alcanza los 805 dólares para trabajadores con tres o más hijos a cargo.

Entre quienes califican al nuevo WPTC, se incluyen:

Padres solteros que trabajan y tienen tres hijos, con un salario de US$23.300 (recibirían un máximo de US$805) .

. Padres solteros que trabajan y tienen dos hijos, con un ingreso anual de US$50.000 (recibirían un máximo de US $ 154) .

$ . Padres solteros que trabajan y tienen tres hijos, con un salario anual de US$45.000 (recibirían un máximo de US$349).

Una pareja casada con dos hijos que gane US$30.470 (recibiría US$715) .

. Una pareja casada con tres hijos que gane US$60.000 (recibiría US$183).

“Sabemos que los residentes de Pensilvania están sintiendo el impacto del aumento de los precios en los supermercados y en las gasolineras, pero mientras el gobierno federal les complica la vida, mi administración está reduciendo los impuestos y los costos para las familias trabajadoras”, dijo el mandatario estatal.

De acuerdo con el informe, la administración Shapiro proyecta distribuir un total de US$193,5 millones durante la presente temporada de impuestos. Hasta la fecha, más de 493 mil residentes ya presentaron sus declaraciones y solicitaron este nuevo incentivo económico.

Con fecha límite el 15 de abril: cómo reclamar el nuevo crédito fiscal en Pensilvania

Para obtener el nuevo crédito fiscal, los ciudadanos deben presentar sus declaraciones de impuestos federales y estatales antes de la fecha límite del 15 de abril. El Departamento de Ingresos local realizará el cálculo del crédito de forma automática durante el proceso de presentación conjunta.

No existe necesidad de realizar trámites adicionales si el contribuyente ya solicita el EITC federal en su presentación.

La fecha límite para declarar los impuestos y aprovechar el nuevo crédito fiscal de Josh Shapiro en Pensilvania es el 15 de abril

La administración estatal de Shapiro en Pensilvania, según el comunicado, ya entregó 126,9 millones a quienes solicitaron el crédito recientemente. En Filadelfia, cerca de 87.000 residentes ya recibieron más de US$25 millones en reembolsos.

“Durante más de 50 años, el gobierno estatal no había impulsado ninguna iniciativa nueva en nuestro sistema tributario para abordar la pobreza y ayudar a las familias trabajadoras, hasta ahora. Esta es una mejora verdaderamente histórica”, señaló Browne en apoyo a la gestión del líder estatal.