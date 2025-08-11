Escondieron un cargamento prohibido en un juego de mesa, pero la CBP descubrió su secreto

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de Filadelfia, Pensilvania, descubrió cocaína y metanfetaminas ocultas en un juego de mesa para niños. El paquete iba de regreso a su origen en Londres, Reino Unido, luego de que no lo pudieran entregar a su destinatario en Atlanta.

La CBP halló dos bolsas de cocaína y metanfetamina dentro de un juego para niños

El pasado 30 de julio, los agentes de la CBP de Filadelfia revisaron un envío por avión desde Londres a Atlanta y encontraron un cargamento sospechoso. Si bien el envío estaba declarado como “juego de mesa” y era una caja del juego para niños 5 Second Rule, Jr., al abrirla descubrieron un paquete de comida para gatos que, a su vez, contenía dos bolsas selladas con drogas.

La caja del juego de mesa para niños contenía una bolsa de comida para gatos que en su interior llevaba dos bolsas de droga selladas CBP

En total, los oficiales fronterizos incautaron más de 700 gramos de estupefacientes:

Una bolsa con cierre hermético contenía 515,2 gramos de cocaína

Otra bolsa sellada al vacío llevaba 186,9 gramos de pastillas de metanfetamina

Según explicó la agencia en el comunicado oficial, el paquete se enviaba desde Atlanta, Georgia, a su dirección de origen en Londres, Reino Unido, tras ser devuelto al remitente. Es decir, no se había podido entregar a su destinatario en la dirección estadounidense. Aún se desconoce si fue porque la dirección era incorrecta o inexistente, o si en realidad no fue aceptado por el residente de la propiedad.

“Las organizaciones de narcotráfico pueden manipular el contenido del paquete y enviarlo de vuelta al remitente para dar la impresión de que la dirección es incorrecta”, explicaron desde la CBP.

La caja del juego contenía una bolsa con cocaína y otra con metanfetamina CBP

El cargamento de narcóticos finalmente fue incautado por las autoridades y entregado a agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional. Según señaló la agencia, la investigación todavía se encuentra en curso para hallar a los responsables.

La CBP secuestra alrededor de 700 kilos de drogas a diario

La agencia señaló en el comunicado que los datos del 2024 demostraron que la CBP incauta diariamente un promedio de 700 kilos de drogas, incluyendo 35 kilos de fentanilo, durante las inspecciones en los diferentes puertos de entrada aéreos, marítimos y terrestres de Estados Unidos.

Según explicaron las autoridades, la agencia se dedica a inspeccionar a viajeros y cargamentos internacionales en busca narcóticos ilícitos, divisas no declaradas, armas, productos de consumo falsificados, productos agrícolas prohibidos, malezas y plagas invasoras, y otros productos ilícitos que podrían perjudicar a la población estadounidense, a las empresas del país norteamericano o a la seguridad y la vitalidad económica de EE.UU..

La CBP descubrió un cargamento en un juego de mesa que iba hacia Londres CBP

El director del Puerto de Área de Filadelfia de la CBP, Cleatus P. Hunt, Jr., destacó sobre el reciente hallazgo de drogas dentro del juego de mesa para niños: “Esta incautación de drogas peligrosas ilustra cómo los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza utilizan con pericia nuestra misión de control de exportaciones para combatir a las organizaciones de narcotráfico”.

“Los agentes de la CBP mantienen su compromiso de buscar e incautar cargamentos similares de exportación e importación para privar a las organizaciones criminales de sus productos tóxicos o ingresos ilícitos”, aseguró el director.