Nuevos puestos de trabajo en EE.UU.: pagan hasta US$27,75 la hora y hay un evento de contratación este 7 de octubre
El Departamento de Transporte de Pensilvania busca cubrir vacantes para conductores con licencia CDL y mecánicos diésel
- 3 minutos de lectura'
El gobierno de Pensilvania abrió una oferta laboral para conductores con licencia de conducir comercial (CDL, por sus siglas en inglés) y para mecánicos diésel a tiempo completo en Lancaster. Los salarios iniciales van desde US$22,49 hasta US$27,75 por hora.
Ofertas de trabajo en Lancaster para conductores y mecánicos
El Departamento de Transporte de Pensilvania (PennDOT, por sus siglas en inglés) anunció que habrá un evento de contratación el próximo martes 7 de octubre para que los solicitantes de empleo conozcan los puestos de operador de CDL y de mecánico de equipos de diésel en la ciudad de Lancaster.
La reunión se realizará desde las 8 hasta las 14 (hora local) en la Oficina de Mantenimiento del condado de Lancaster, ubicada en 2105 Lincoln Highway East. “Habrá personal disponible para hablar sobre las vacantes actuales y futuras en el estado”, aseguraron en un comunicado.
Durante el encuentro de contratación se realizarán solicitudes, entrevistas y pruebas de manejo para los solicitantes de los puestos como operador de CDL.
Cuáles son los requisitos para los conductores de CDL
Los conductores deben tener una licencia CDL Clase A o B válida de Pensilvania sin restricción de frenos de aire. Además, contar con un certificado médico vigente.
Al evento deberán presentarse con la licencia y la tarjeta emitida por el médico examinador certificado. Además, las autoridades le recomendaron a los interesados crear una cuenta en employment.pa.gov antes de ir.
Sin embargo, en el lugar habrá computadoras portátiles y personal disponible para asistir a quienes requieran ayuda para navegar por el sistema de solicitud electrónica.
Las vacantes son para puestos de trabajo temporales y permanentes de invierno. El salario inicial es de US$22,49 por hora.
Empleo para mecánicos diésel en PennDOT: salario y condiciones
El PennDOT también tiene abierta una búsqueda de mecánicos de equipos diésel a tiempo completo para la Organización de Mantenimiento del condado de Lancaster. El salario inicial es de US$27,75 la hora. “Este puesto requiere un mecánico cualificado y certificado con una sólida formación en maquinaria automotriz y pesada”, sostienen las autoridades en la búsqueda.
La persona elegida será responsable de realizar diversas evaluaciones analíticas, tareas de mantenimiento preventivo y reparación en una amplia gama de equipos, como maquinaria de construcción, camiones, automóviles y herramientas manuales.
Especialmente se trabajará con motores de gasolina y diésel con el objetivo de garantizar un rendimiento y una fiabilidad óptimos. “Este puesto multifacético exige no solo experiencia mecánica, sino también un compromiso con la seguridad y la eficiencia en todas las operaciones”, remarcaron.
Los aspirantes pueden aplicar a la posición en línea en el sitio oficial de la bolsa de empleo del PennDOT. Para hacerlo deberán registrarse en la página y completar un formulario con la información personal y laboral.
Además, las autoridades compartieron los siguientes detalles del trabajo:
- Es un empleo a tiempo completo: el horario es desde las 7 hs hasta las 15 hs, de lunes a viernes con 30 minutos de almuerzo. Puede estar sujeto a cambios según las necesidades estacionales y operativas.
- Se requieren viajes, horas extras y trabajo por turnos.
- No existe la opción de realizar las tareas de manera remota en este puesto.
- Salario: el inicial no puede ser negociable.
Otras noticias de Agenda EEUU
En Michigan. Tiene 74 años e iba a jugar a Powerball, pero un consejo de su esposa lo cambió todo y ganó US$500.000
En California. Buenas noticias para los trabajadores: Newsom firma una nueva ley que amplía sus derechos y los defiende
En Nueva York. La lista completa de todos los candidatos a alcalde para las elecciones del 4 de noviembre
- 1
Repatriados: el impacto inesperado de argentinos que deciden regresar al país tras años de vivir en el exterior
- 2
El dólar subió $50, cerró en $1450 y se vuelve a acercar al techo de la banda
- 3
Comisión de Presupuesto: diputadas de izquierda hablaron de un “genocidio en Gaza” y la reunión se levantó con escándalo
- 4
Cómo es el “muro antidrones” que planea la UE frente a la amenaza rusa tras las sospechosos incursiones