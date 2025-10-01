Nuevos puestos de trabajo en EE.UU.: pagan hasta US$27,75 la hora y hay un evento de contratación este 7 de octubre

El gobierno de Pensilvania abrió una oferta laboral para conductores con licencia de conducir comercial (CDL, por sus siglas en inglés) y para mecánicos diésel a tiempo completo en Lancaster. Los salarios iniciales van desde US$22,49 hasta US$27,75 por hora.

Ofertas de trabajo en Lancaster para conductores y mecánicos

El Departamento de Transporte de Pensilvania (PennDOT, por sus siglas en inglés) anunció que habrá un evento de contratación el próximo martes 7 de octubre para que los solicitantes de empleo conozcan los puestos de operador de CDL y de mecánico de equipos de diésel en la ciudad de Lancaster.

La búsqueda de trabajo es para conductores con licencia de conducir comercial y para mecánicos de vehículos de diésel Freepik

La reunión se realizará desde las 8 hasta las 14 (hora local) en la Oficina de Mantenimiento del condado de Lancaster, ubicada en 2105 Lincoln Highway East. “Habrá personal disponible para hablar sobre las vacantes actuales y futuras en el estado”, aseguraron en un comunicado.

Durante el encuentro de contratación se realizarán solicitudes, entrevistas y pruebas de manejo para los solicitantes de los puestos como operador de CDL.

Cuáles son los requisitos para los conductores de CDL

Los conductores deben tener una licencia CDL Clase A o B válida de Pensilvania sin restricción de frenos de aire. Además, contar con un certificado médico vigente.

Al evento deberán presentarse con la licencia y la tarjeta emitida por el médico examinador certificado. Además, las autoridades le recomendaron a los interesados crear una cuenta en employment.pa.gov antes de ir.

Para aplicar los conductores deben tener una licencia CDL Clase A o B válida de Pensilvania Freepik

Sin embargo, en el lugar habrá computadoras portátiles y personal disponible para asistir a quienes requieran ayuda para navegar por el sistema de solicitud electrónica.

Las vacantes son para puestos de trabajo temporales y permanentes de invierno. El salario inicial es de US$22,49 por hora.

Empleo para mecánicos diésel en PennDOT: salario y condiciones

El PennDOT también tiene abierta una búsqueda de mecánicos de equipos diésel a tiempo completo para la Organización de Mantenimiento del condado de Lancaster. El salario inicial es de US$27,75 la hora. “Este puesto requiere un mecánico cualificado y certificado con una sólida formación en maquinaria automotriz y pesada”, sostienen las autoridades en la búsqueda.

Para los mecánicos de equipos diésel el puesto ofrece un salario inicial es de U$27,75 la hora FaustFoto

La persona elegida será responsable de realizar diversas evaluaciones analíticas, tareas de mantenimiento preventivo y reparación en una amplia gama de equipos, como maquinaria de construcción, camiones, automóviles y herramientas manuales.

Especialmente se trabajará con motores de gasolina y diésel con el objetivo de garantizar un rendimiento y una fiabilidad óptimos. “Este puesto multifacético exige no solo experiencia mecánica, sino también un compromiso con la seguridad y la eficiencia en todas las operaciones”, remarcaron.

Los aspirantes pueden aplicar a la posición en línea en el sitio oficial de la bolsa de empleo del PennDOT. Para hacerlo deberán registrarse en la página y completar un formulario con la información personal y laboral.

Además, las autoridades compartieron los siguientes detalles del trabajo: