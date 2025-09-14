Tiene un caimán de apoyo emocional, lo viste y lo lleva al supermercado, pero ahora le prohibieron la entrada

En el oeste de Pensilvania, Wesley Silva, de 60 años, convive con Jinseioshi, un caimán de apoyo emocional que mide 5 pies (1,5 metros) y pesa 32 libras (14,5 kilos). Durante años lo acompañó sin inconvenientes a hacer compras en supermercados, pero recientemente una cadena de minoristas les prohibió la entrada al considerar que, por motivos de seguridad, ya “no son bienvenidos”, informó NBC News.

Tiene un caimán de apoyo emocional y ahora se enfrenta a problemas de acceso

Tanto Wesley Silva como su caimán de apoyo emocional, Jinseioshi, son residentes de West Brownsville. Aunque el hombre aseguró que en otras ocasiones ya había hecho sus compras en el supermercado local junto a su mascota, Walmart les prohibió ahora la entrada.

La cadena de minoristas recalcó que ni Jinseioshi ni ningún otro caimán serán admitidos en sus tiendas. Silva, sin embargo, señaló que en los tres años en los que visitó con frecuencia el supermercado nunca tuvo inconvenientes.

La compañía explicó que, si bien suelen permitir el acceso de animales de servicio a sus sucursales, no están dispuestos a poner en riesgo la seguridad de clientes y empleados.

Quién es Wesley Silva, famoso por su caimán mascota

El hombre ya tenía una familia de reptiles antes de que llegara el caimán a su vida, el cual fue un obsequio de uno de sus vecinos, quien ya no lo podía cuidar, de acuerdo con NBC News.

Jinseioshi, el caimán de apoyo emocional de Wesley Silva (NBC)

Silva es un pastor de una iglesia bautista y de la iglesia de los Hermanos y además de tener un perro, vive con seis serpientes, un geco leopardo, un dragón de Komodo, un eslizón ocelado y otro caimán.

Padre de cinco hijos, Silva contó que comenzó a criar reptiles hace unos tres años, cuando una de sus hijas le pidió tener una serpiente como mascota. Desde entonces descubrió su afinidad y admiración por esta especie.

Tras regalarle el reptil a la niña, notó que él mismo podía convivir y hasta abrazar al animal. Fue la propia hija quien luego le pidió que “consiguiera su propia serpiente”, lo que terminó convirtiéndose en el pasatiempo que mantiene hoy.

Wesley Silva y su caimán visitaban el Walmart local frecuentemente (NBC)

Sobre lo sucedido con Walmart, Silva aseguró que nunca antes había enfrentado una reacción negativa. Explicó que en sus visitas al supermercado solía llevar al caimán con un vestido y sentado en el carrito, algo que siempre despertaba curiosidad y halagos entre los clientes

Walmart permite animales en sus tiendas con estas condiciones

Las diferentes sucursales de la cadena sí permiten el ingreso de animales de servicio, pues reconocen la importancia de los mismos, según el sitio web oficial de la empresa.

Sin embargo, la tienda aclara que la entrada de mascotas no está permitida, a menos que estén avaladas por la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés).

Walmart impide entrada a caimán en sucursal de Pensilvania por motivos de seguridad (NBC)

Al respecto, esta ley indica que los animales de servicio se definen como un perro entrenado de forma específica para realizar trabajos o tareas y acompañar a una persona con una discapacidad.

Al hablar de los animales de apoyo emocional, como el caimán de Silva, la ADA precisa que estos no son considerados de servicio, pues no cuentan con el entrenamiento para realizar trabajos o tareas específicas, aunque esto deberá consultarse en cada organismo estatal y local para obtener información específica.

La ADA define como animales de servicio a aquellos entrenados para realizar tareas o trabajos específicos para personas con discapacidad o padecimientos psiquiátricos (Pexels/Jeswin Thomas)

La ley también realiza una distinción entre los animales de apoyo emocional y aquellos animales de servicio psiquiátrico, los cuales sí fueron entrenados para auxiliar a sus dueños en casos de crisis nerviosas y episodios de ansiedad.