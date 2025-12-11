Todos los partidos que se jugarán en Filadelfia para el Mundial 2026

Son 48 las selecciones que participarán en el que será el Mundial más grande en la historia de la FIFA. Esta justa mundialista, que iniciará el próximo 11 de junio de 2026, contará con 16 sedes repartidas en los países anfitriones de Canadá, México y Estados Unidos. El Lincoln Financial Fiel será uno de los campos de juego que albergará seis partidos de diferentes etapas de la próxima Copa del Mundo.

Qué partidos del Mundial 2026 se jugarán en Filadelfia

La ciudad del amor fraternal solo tendrá un estadio sede del Mundial 2026, en el que se llevarán a cabo seis juegos, incluido uno de la fase eliminatoria, justo durante el Día de la Independencia de EE.UU.

Los partidos que tendrán lugar en el Lincoln Financial Fiel de Filadelfia son:

Cinco partidos que pertenecen a la fase de grupos

Un partido de octavos de final que se juega el Día de la Independencia de EE.UU.

El Lincoln Financial Field en Filadelfia será sede de seis de los 104 partidos de la Copa del Mundo 2026 (FIFA) Al Bello

El Estadio de Filadelfia, ubicado en Pennsylvania, Estados Unidos, será la sede de los siguientes enfrentamientos entre equipos mundialistas, de acuerdo con la FIFA:

Domingo 14 de junio de 2026: Costa del Marfil vs. Ecuador – (fase de grupos, Grupo E)

Viernes 19 de junio de 2026: Brasil vs. Haití – (fase de grupos, Grupo C)

Lunes 22 de junio de 2026: Francia vs. Irak/Bolivia/Surinam (fase de grupos, Grupo I)

Jueves 25 de junio de 2026: Curazao vs. Costa de Marfil (fase de grupos, Grupo E)

Sábado 27 de junio de 2026: Croacia vs. Ghana (fase de grupos, Grupo L)

Sábado 4 de julio de 2026: Partido 89 – Ganador Partido 74 vs. Ganador Partido 77 (octavos de final)

El Lincoln Financial Fiel de Filadelfia será sede de seis partidos de la Copa del Mundo 2026 en diferentes fases (secretphiladelphia.co)

Así es el Estadio de Filadelfia en donde se jugará la Copa del Mundo 2026

Con seis de las 104 fechas de la FIFA para el Mundial 2026, el Estadio de Filadelfia recibirá a decenas de miles de hinchas de diferentes partes del mundo en Pensilvania. El recinto, que fue inaugurado en 2003, tiene capacidad para 69 mil asistentes, de acuerdo con la FIFA.

El Estadio de Filadelfia tiene la capacidad de albergar a 69.000 aficionados (LFF Stadium)

La federación destaca que el Lincoln Financial Field ya ha recibido torneos del balompié internacional, dentro de los que destacan el encuentro protagonizado por Manchester United y Barcelona en agosto del 2003, cuando Ronaldinho asistió a Patrick Kluivert para anotar el primer gol de la historia de esta arena.

Desde entonces, este estadio ha visto festejar partidos de la Selección de Futbol de Estados Unidos y la final de la Copa Oro 2015.

También es conocido por ser la casa de los Philadelphia Eagles de la NFL y espacio temporal que albergó al Philadelphia Union de la MLS en 2010.

Durante el Mundial de Clubes de la FIFA 2025, el Estadio Filadelfia fue la sede de ocho partidos, de los cuales seis fueron de la fase de grupos, uno de octavos de final y uno de cuartos de final.

El Lincoln Financial Field albergará un partido de octavos de final que se celebrará el 4 de julio, Día de la Independencia de EE.UU. (lincolnfinancialfield.com)

Todos los estadios de EE.UU. donde se jugará la Copa del Mundo 2026

El Mundial 2026 tendrá 16 estadios como escenario de los encuentros de los seleccionados, 11 de ellos se encuentran en territorio del país norteamericano y son:

Mercedes-Benz Stadium de Atlanta

Gillette Stadium de Boston

AT&T Stadium de Dallas

Houston NRG Stadium

Kansas City Arrowhead Stadium

Los Ángeles SoFi Stadium

Miami Hard Rock Stadium

Nueva York/Nueva Jersey MetLife Stadium

Philadelphia Lincoln Financial Field

San Francisco Levi’s Stadium

Seattle Lumen Field

Los demás partidos de la Copa del Mundo serán distribuidos entre los otros anfitriones del torneo.

En México se jugarán en las ciudades de Monterrey, Nuevo León, Guadalajara, Jalisco y en la Ciudad de México. Y en Canadá, en los estadios de Toronto y Vancouver.