Pensó que tenía un vaso sanguíneo reventado, pero cuando conoció el verdadero diagnóstico ya era tarde: “Perdí mi ojo”

Brianna Erickson, una joven madre del estado de Minnesota, Estados Unidos, se hizo viral con un video en el que mostraba un llamativo piercing en su parpado. La historia detrás de la perdida de su ojo izquierdo.

Perdió su ojo izquierdo a los 28 años por un melanoma ocular

La joven de Minnesota publicó un video en TikTok con el que se hizo viral: simuló haberse hecho un piercing que sujetaba los parpados de su ojo izquierdo al pegarse dos bolitas de metal y hacer sombras con maquillaje para un efecto realista.

La joven madre decidió extirparse el ojo para que el cáncer no se propagara TikTok @apocalypticautopsy

El clip, publicado originalmente en octubre de 2023, impresionó y llamó la atención de muchos usuarios. “Cuando te digo que me quedé boquiabierto, es que me quedé boquiabierto”, comentó una persona en TikTok como respuesta.

Sin embargo, ese era en realidad un video para generar consciencia sobre el cáncer y alentar a su prevención. “Perdí mi ojo hace un año por un melanoma ocular”, explicó Brianna Erickson en declaraciones a Newsweek en 2023.

La joven había notado que tenía un vaso sanguíneo roto en el ojo izquierdo, pero no sentía dolor ni había notado algún cambio en su vista.

Durante el embarazo de su segundo hijo, se realizó una revisión ocular de rutina y le detectaron el melanoma. Este tipo de cáncer proviene de células llamadas melanocitos, que producen pigmento en el ojo. La enfermedad hace que las células se dividan y multipliquen demasiado rápido, lo que lleva a generar un bulto de tejido o un tumor.

La enfermedad es poco habitual y suele haber cinco casos en un millón de adultos. De acuerdo con la National Organization for Rare Disorders, la causa exacta es desconocida, pero entre los diferentes factores de riesgo se encuentran:

Factores genéticos

Piel clara u ojos claros

Influencias ambientales

Lunares inusuales o “pecas en el ojo”

¿Por qué decidió extirparse el ojo?

Al estar embarazada, Brianna no podía someterse a ningún tratamiento oncológico y optó por extirparse el ojo para evitar que se propagará el cáncer. “Tengo el doble de probabilidades de desarrollarlo de nuevo, pero no se propagó”, explicó.

A mediados de mayo de 2024, la joven compartió en sus redes sociales que se había colocado un implante de cuña enoftálmica en la cuenca del ojo. “Quiero que cualquiera que pierda un ojo sepa que tiene opciones. No quiero que ninguna persona tuerta se sienta como yo lo sentí, como si no tuvieras opción. Las prótesis oculares están evolucionando justo delante de nuestros ojos. Somos capaces de expresarnos, ser únicos y destacar con confianza”, remarcó en un posteo.

Es una madre de Minnesota de 28 años, pensó que tenía un vaso sanguíneo reventado, pero perdió su ojo

¿Cómo prevenir el melanoma ocular?

A pesar de llevar perforaciones en diferentes partes del cuerpo, Erickson compartió el video original para generar conciencia de los peligros tras ver el modelo de piercing en internet. “Lo vi en un grupo de denuncia de piercings en el que participo”, contó a Newsweek.

“No hay mucha gente de mi edad que haya pasado por lo mismo que yo, así que no hay tanta información disponible como me gustaría”, apuntó.

Brianna recomienda hacerse revisiones oculares todos los años Instagram: @eyeclopz

De acuerdo con la organización citada, muchos casos como este se descubren durante exámenes oculares de rutina cuando no hay síntomas presentes. “Sin embargo, para confirmar el diagnóstico, un oncólogo ocular, un especialista en cánceres oculares, realizará pruebas adicionales”, señalan.

Al respecto, Brianna remarcó: “Hacerse una revisión de la vista con el oftalmólogo de su ciudad, al menos cada dos años podría salvarle la vida”.

Actualmente, Brianna es influencer y acumula 111 mil seguidores en Instagram, donde difunde información sobre su enfermedad y comparte videos con prótesis oculares únicas y extrañas.