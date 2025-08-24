Pescaban en el río Mississippi y encontraron un Buick hundido que podría resolver un misterio de hace casi 60 años

Dos pescadores que utilizaban un sonar en el río Mississippi, cerca de Sartell, detectaron lo que parecía un auto sumergido. Cuando se acercaron, encontraron restos humanos en su interior. El descubrimiento permitió a las autoridades abrir una línea clave en un caso policial que lleva casi sesenta años sin resolverse. “Fue 100% suerte. Si mi amigo no hubiera atrapado ese pez walleye, hubiéramos seguido flotando río abajo y nunca lo habríamos encontrado”, relató uno de ellos, Brody Loch.

La operación para retirar el coche en el río Mississippi

El comunicado oficial emitido por la Oficina del Sheriff del condado de Stearns-Benton detalló que el hallazgo tuvo lugar el 13 de agosto, aproximadamente a las 18.30 hs (hora local), cuando el equipo de buceo del condado, con apoyo de Collins Brother Towing, extrajo el vehículo de la zona de Riverside Avenue North.

Dentro del vehículo había restos humanos y objetos personales

Tres días después del aviso de los pescadores, un equipo de buzos confirmó la presencia del vehículo. La extracción requirió cerrar al tránsito durante varias horas. El sheriff Steve Soyka reconoció que existía temor de que el Buick se desarmara al sacarlo a la superficie, aunque finalmente fue retirado prácticamente intacto.

El auto, un Buick Electra azul metálico de 1963, fue trasladado al Departamento de Policía de Sartell para su análisis. Los especialistas de la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota (BCA, por sus siglas en inglés) verificaron el Número de Identificación Vehicular (VIN, por sus siglas en inglés), lo que permitió confirmar que se trataba del coche de Roy Benn. En el interior se encontraron restos humanos y varios objetos personales.

Encontraron un Buick de los 60 hundido en el río Mississippi, en Sartell

Los restos fueron enviados a la Oficina del Médico Forense del Medio Oeste. Según CNN, el sheriff del condado de Benton, Troy Heck, señaló que algunas de las técnicas habituales de identificación no serán efectivas tras tantos años bajo el agua. De todos modos, expresó: “Creemos que hay una fuerte indicación de que este será el vehículo de Roy Benn, y que esos probablemente sean sus restos”.

El jefe de policía local también confirmó que los familiares directos ya fueron informados y que la oficina contaba con ADN de la familia para las comparaciones necesarias. “Estamos agradecidos de que probablemente finalmente hayamos conseguido el avance que necesitábamos para darle cierre al caso”, agregó.

La desaparición de Roy Benn en Sartell en 1967

Tal como detalló la emisora local KNSI Radio, Roy George Benn desapareció el 25 de septiembre de 1967. Ese día, a las 4 de la madrugada, desayunó en el King’s Supper Club, un local anexo a la estación de servicio Claude’s Shell, en Sartell. Vestía un traje oscuro, camisa blanca con puños franceses y gemelos de oro y perla. Tenía 59 años y conducía el Buick Electra azul metálico, el mismo que ahora apareció en el río. El vehículo llevaba la matrícula 6DU-516 y el número de serie 8J4036010.

La última vez fue visto desayunando en un café de Sartell

Benn era viudo y dueño de la empresa St. Cloud Gas and Appliance Service, además de propiedades inmobiliarias. Según su familia, tenía una buena posición económica, sin deudas, y llevaba consigo varios miles de dólares en efectivo el día de su desaparición. Sus tarjetas de crédito y cuentas bancarias no registraron movimientos posteriores.

Su hermano Walter colaboró con la policía tras la desaparición, pero las pistas nunca ofrecieron resultados. En 1968, organizó una subasta con las pertenencias de Roy y, en 1975, la justicia lo declaró legalmente muerto.

¿Cómo sigue la investigación del Benton County Sheriff’s Office?

El comunicado del sheriff señaló que el caso queda ahora bajo su jurisdicción, y será la encargada de continuar la investigación. Según precisaron, los investigadores esperan los resultados de la identificación forense, la cual deberá determinar si los restos hallados corresponden efectivamente a Benn.