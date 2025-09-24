Polonia está lista para "defender su territorio", dice su presidente ante la ONU

El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, se declaró este martes dispuesto a defender su territorio, luego de un incidente en el que Varsovia acusó a Rusia de violar su espacio aéreo con drones.

"Polonia siempre reaccionará de manera adecuada y está listo para defender su territorio", declaró el mandatario ante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. "El pueblo polaco, al igual que los países del centro y este de Europa, no se dejarán asustar por los drones rusos", aseveró.

Su intervención ocurre después de otro incidente con drones y de una incursión de aviones militares rusos en el espacio aéreo de Estonia, que generó una dura respuesta de la OTAN, de la cual Polonia es miembro.

"No aceptamos los despiadados actos de provocación de Moscú contra nosotros y otros países europeos, que ponen a prueba nuestras reacciones e intimidan a nuestras sociedades", añadió Nawrocki.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que países de la OTAN tienen que derribar los aviones rusos que violen su espacio aéreo.

Cazas rusos violaron el espacio aéreo de Estonia por 12 minutos la semana pasada, lo que ocasionó que la OTAN desplegara aviones y que Tallin llamara a una reunión de emergencia.

El incidente ocurre solo una semana después de que Polonia iniciara consultas con la OTAN tras el derribo de drones rusos en el este del país.

gw/md/mvl/nn