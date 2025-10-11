Por 24 horas: Home Depot cierra todas sus tiendas en dos fechas claves de 2025

Home Depot es una tienda que abre los siete días de la semana y vende artículos para el hogar y para realizar proyectos de construcción. Para quienes deseen visitar una de sus sucursales en Estados Unidos, será útil saber que habrá dos días en lo que resta de 2025 en los que todas estarán cerradas.

Home Depot cierra todas sus tiendas durante 24 horas en dos días de 2025

Medios como The Sun y The Mirror reportaron que ninguna de las 2000 tiendas de Home Depot estarán abiertas el próximo 27 de noviembre. Esta fecha corresponde con la celebración de Thanksgiving, o Día de Acción de Gracias en español. De acuerdo con The Sun, esta medida fue tomada para que sus empleados disfruten de la festividad.

Home Depot no anunció en su sitio web que no laborarán el Día de Acción de Gracias, pero uno de sus representantes lo confirmó el año pasado (The Home Depot)

En el sitio oficial de Home Depot, la compañía no indicó que el 27 de noviembre sea uno de los días en los cuales no ofrecerán servicio.

Sin embargo, en 2024 Today se comunicó con un representante de la empresa para preguntarle si sus establecimientos estarían cerrados durante el Día de Acción de Gracias. El vocero lo confirmó, por lo que no sería extraño que los trabajadores de Home Depot también descansen en 2025.

A diferencia de Thanksgiving, hay otro día festivo en el que ningún local de Home Depot estará abierto y que sí está confirmado en la página web del negocio. Se trata de Navidad, el 25 de diciembre.

Home Depot retomará su horario regular el 28 de noviembre y el 26 de diciembre. Por ello se recomienda a las personas que deseen visitar uno de sus establecimientos tener en cuenta estos días, para que sus proyectos no se vean afectados por los cierres temporales.

Cuáles son los días feriados en los que suelen cerrar las tiendas en EE.UU.

El gobierno de Estados Unidos indicó que existen 12 días feriados que son reconocidos y celebrados a nivel nacional. Durante estas fechas, es común que la mayoría de las oficinas gubernamentales estén cerradas y que algunos negocios decidan darle el día libre a sus trabajadores.

El Día de Acción de Gracias es una de las fechas feriadas reconocidas por el gobierno y celebradas a nivel nacional (Pexels/Tima Miroshnichenko)

Los feriados federales que se conmemoran cada año (con excepción de uno) son:

Año Nuevo : 1° de enero.

: 1° de enero. Cumpleaños de Martin Luther King, Jr. : tercer lunes de enero.

: tercer lunes de enero. Día de la Inauguración : una vez cada 4 años, después de que el nuevo presidente de EE.UU. es elegido.

: una vez cada 4 años, después de que el nuevo presidente de EE.UU. es elegido. Cumpleaños de George Washington (también conocido como Día de los Presidentes ): tercer lunes de febrero.

(también conocido como ): tercer lunes de febrero. Día de los Caídos : último lunes de mayo.

: último lunes de mayo. Juneteenth, Día de la Independencia Nacional : 19 de junio.

: 19 de junio. Día de la Independencia : 4 de julio.

: 4 de julio. Día del Trabajo : primer lunes de septiembre.

: primer lunes de septiembre. Día de Colón : segundo lunes de octubre.

: segundo lunes de octubre. Día de los Veteranos : 11 de noviembre.

: 11 de noviembre. Día de Acción de Gracias : cuarto jueves de noviembre.

: cuarto jueves de noviembre. Navidad: 25 de diciembre.

De acuerdo con la Ley de Normas Justas de Trabajo (FLSA), las empresas y patrones no están obligados a darle el día libre a sus empleados durante los feriados federales.

Por esa razón, algunos negocios cerrarán sus puertas durante el Día de Acción de Gracias y Navidad (como será el caso de Home Depot), mientras que otros operarán con normalidad.

Cuáles son las festividades más populares en Estados Unidos

YouGov es un centro de análisis de datos e investigación que en 2024 encuestó a mil estadounidenses para conocer cuál es su día feriado favorito. Los resultados mostraron que Navidad y el Día de Acción de Gracias son los más queridos por la gente.

Según la encuesta, Navidad es la festividad favorita de la mayoría de los estadounidenses (Unsplash/Arun Kuchibhotla)

Según la encuesta de YouGov, las 10 fechas que más disfrutan los residentes de Estados Unidos son: