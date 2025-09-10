En California: cómo Home Depot se convirtió en un punto de redadas y detenciones migratorias del ICE
La última oleada de detenciones frente a la compañía minorista comenzó a inicios de agosto
A principios de junio, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) inició una serie de redadas en California que dio pie a la detención de más de ocho mil migrantes. Muchos de estos arrestos ocurrieron en The Home Depot, lugar donde se reúnen los jornaleros migrantes.
Home Depot, un espacio para los jornaleros
A lo largo de las décadas, la compañía minorista se ha convertido en un punto de encuentro tradicional para jornaleros migrantes, quiénes suelen reunirse en los estacionamientos o frente a las tiendas en busca de empleo.
Tras congregarse en estos espacios, la agencia ha coordinado redadas en múltiples locales de The Home Depot en el Estado Dorado, que representan una disputa por la aplicación de las leyes migratorias.
“Home Depot, les guste o no, es el epicentro de las redadas”, sostuvo Pablo Alvarado, codirector ejecutivo de la Red Nacional de Jornaleros, un grupo que representa a cientos de empleados de Los Ángeles.
La última oleada de redadas frente a la compañía minorista comenzó a inicios de agosto, cuando un hombre que conducía un camión de mudanzas Penske en Westlake solicitó jornaleros.
Minutos después, agentes de la Patrulla Fronteriza saltaron de la parte trasera del vehículo y comenzaron a perseguir a la gente. En tota, 16 personas fueron arrestadas.
“No solo se llevan a jornaleros. También reciben clientes de Home Depot que parecen jornaleros y que hablan español”, detalló Alvarado.
La exigencia de los migrantes a Home Depot
Dado el incremento de las detenciones en Home Depot, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (Lulac, por sus siglas en inglés) presionó a la compañía para que establezca una política que niegue la entrada a agentes del ICE a sus estacionamientos, salvo que presenten una orden judicial válida.
“Home Depot se beneficia del trabajo y de las comunidades que hoy son atacadas. Deben decidir si será recordada como la que protegió a sus clientes y comunidades, o como la que guardó silencio mientras el miedo se expandía en su nombre”, dijo Roman Palomares, presidente nacional de la organización.
La compañía le notificó a fines de junio a CNBC que no estaba involucrado en ninguna operación de ICE. Sin embargo, le aconsejó a los empleados que reporten cualquier incidente relacionado con la agencia tan pronto como ocurra, según consignó Fortune.
El posible impacto económico de las redadas del ICE en Home Depot
El último informe del Instituto Económico del Consejo del Área de la Bahía reveló que de los más de 10 millones de inmigrantes en California, alrededor de 2.28 millones no cuentan con documentos legales.
Dichos trabajadores representan el 8% del total laboral del estado y contribuyen con casi el 5% del producto interno bruto (PIB) estatal, cifra que se eleva al 9% si se consideran los efectos económicos indirectos.
Con esta premisa, la Red Nacional de Organización de Jornaleros (Ndlon, por sus siglas en inglés) sostiene que los jornaleros desempeñan una función comercial y comunitaria esencial en Estados Unidos.
