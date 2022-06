Por la muerte de 13 bebés, Estados Unidos alerta sobre el uso de las sillas mecedoras

NUEVA YORK.- Tras la muerte de al menos 13 bebés en mecedoras fabricadas por Fisher-Price, la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos advirtió a los clientes sobre los riesgos de los productos inclinados para niños en los primeros meses de vida.

Las muertes se produjeron en los últimos 12 años y se asociaron a la mecedora para bebés, según anunció el martes el comisario de Seguridad de Productos del Consumidor, Richard L. Trumka Jr. Las recomendaciones de los médicos y de la agencia indican que los bebés deben dormir sólo en superficies planas.

“Ningún producto inclinado, fabricado por Fisher-Price o por cualquier otra empresa, es seguro para el sueño de los bebés”, dijo Trumka. “Sólo una superficie plana y firme es segura”.

Un producto diferente de la compañía, una cuna mecedora de Fisher-Price, fue retirado del mercado en 2019 después de ser vinculado con al menos 10 muertes. Las cunas inclinadas y las mecedoras son productos similares, señaló el Dr. Ben Hoffman, presidente del Consejo de Prevención de Lesiones, Violencia y Envenenamiento de la Academia Americana de Pediatría. Ambos colocan al bebé en una posición inclinada.

Los pediatras indican que el mejor lugar para que un bebé duerma es una superficie firme y plana en una cuna. Shutterstock - Shutterstock

Los problemas

Los bebés de menos de cuatro meses no tienen fuerza para darse la vuelta en una cama plana, pero la forma de estos productos les permite hacerlo. Esto puede hacer que se asfixien con el material de ambos lados, ya que no pueden girar su cuerpo sobre la espalda. Además, el ángulo de las mecedoras puede obstruir las vías respiratorias de los bebés.

Un representante de Fisher-Price dijo en un comunicado que el uso seguro de sus mecedoras incluye no utilizarlos para dormir, no dejar nunca al niño sin supervisión o sin sujeción y no añadir ningún material de cama.

“El producto es seguro y proporciona a los bebés y niños pequeños un asiento para relajarse y jugar, tanto como mecedora o silla fija”, dijo el representante. “Sin embargo, los padres y cuidadores no deben utilizar estos productos para dormir, nunca dejar a los bebés en estos productos sin supervisión o sin sujeción, y nunca añadir ropa de cama, debido al riesgo de asfixia”.

La comisión también incluyó una advertencia sobre la mecedora Kids 2 con temática de Minnie Mouse para bebés y niños pequeños, que, según la comisión, está asociado a una muerte. La empresa no ha respondido a una solicitud de comentarios.

“Esto es un trágico recordatorio de lo importante que es el sueño seguro de los bebés”, lamentó Hoffman.

Los asientos del auto

Los asientos para el auto, cuando se instalan en el ángulo adecuado con un arnés, son seguros para que un bebé se duerma, dijo. Pero la misma silla del auto (”huevito”) no es recomendable cuando se saca de su base.

“Como padre y pediatra, sé que es un reto pensar en sacar a un bebé dormido de una silla de coche y trasladarlo a un espacio aprobado para dormir. Pero esa es la recomendación”, dijo.

En mayo, el Congreso aprobó la Ley de Sueño Seguro para los Bebés, que prohíbe la fabricación y venta de sillitas inclinadas para bebés. El síndrome de muerte súbita del lactante, una de las principales causas de muerte de los bebés en Estados Unidos, puede estar causado por condiciones de sueño no recomendadas, como el uso de una mecedora inclinada.

La mecedora para bebés y la mecedora para recién nacidos no han sido retiradas del mercado, pero Trumka aseguró que la comisión determinará si caen bajo la prohibición del Congreso. La orden de 2019 incluyó el retiro del mercado de 4,7 millones de productos.

El anuncio sobre las 13 muertes de bebés, que tuvieron lugar entre 2009 y 2021, se retrasó dos meses por una restricción que prohíbe a la comisión divulgar información sobre productos de consumo sin tomar ciertas medidas para garantizar su exactitud e imparcialidad. Trumka pidió al Congreso que derogue esta “ley mordaza”.

“Incluso con la cooperación de Fisher-Price, hemos librado una ardua batalla para divulgar esta información para advertir a los padres y cuidadores”, indicó Trumka.

Alex D. Hoehn-Saric, presidente de la Comisión de Seguridad, dijo que la organización sigue investigando las muertes. El 23 de junio entra en vigor una nueva norma que exige que las superficies de los productos para dormir tengan un ángulo de 10 grados o menos.

“El entorno de sueño de su bebé debería ser el lugar más seguro de su casa, por lo que queremos recordar a los padres y cuidadores: El mejor lugar para que un bebé duerma es una superficie firme y plana en una cuna, moisés o corralito, sin mantas, almohadas u otros elementos”, afirmó. “Los bebés nunca deben estar sin supervisión o sin sujeción en mecedoras, deslizadores o columpios”.