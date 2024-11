Por qué AP anunció a Trump como ganador en Wisconsin y la Casa Blanca

WASHINGTON (AP) — La Associated Press anunció que el republicano Donald Trump ganó Wisconsin —y con ello, un retorno a la Casa Blanca— una vez que determinó que los votos restantes sin contar, principalmente del área metropolitana de Milwaukee, no serían suficientes para permitir que la vicepresidenta Kamala Harris superara a Trump.

Con casi todos los votos contados a primera hora del miércoles, la AP anunció a Trump como ganador de los 10 votos del Colegio Electoral de Wisconsin a las 5:34 de la madrugada, hora del este, suficientes para empujar al expresidente más allá del umbral de 270 votos necesarios para recuperar la presidencia.

Ganar Wisconsin, Michigan y Pensilvania había sido el camino más directo hacia la victoria para la vicepresidenta, pero la AP ya había anunciado a Trump como ganador en Pensilvania a las 2:24 de la madrugada, hora del este. El ganador de Michigan permanecía indeterminado en el momento en que se anunció el resultado de Wisconsin.

En las horas previas al anuncio de la AP sobre la contienda en Wisconsin, quedaba una cantidad considerable de boletas sin contar en los condados de Milwaukee y Racine, entre otros. Para ganar, Harris habría necesitado ganar la gran mayoría de estas boletas sin contar. Eso todavía era posible, considerando que el condado de Milwaukee es uno de los bastiones demócratas más confiables del estado. En cuanto a Racine, aunque el condado generalmente favorece a los republicanos, históricamente ha reportado votos al final de su conteo que favorecieron fuertemente a los demócratas.

Las actualizaciones de votos subsiguientes de Racine favorecieron fuertemente a Harris, pero no lo suficiente como para permitirle superar a Trump, incluso cuando se consideraban votos adicionales sin contar del condado de Milwaukee que habrían beneficiado a la vicepresidenta.

La AP solo anuncia un ganador una vez que puede determinar que un candidato rezagado no puede cerrar la brecha y superar al líder de votos.

A continuación, un vistazo a cómo la AP anunció los resultados de esta contienda:

CANDIDATOS: Kamala Harris, vicepresidenta demócrata; Donald Trump, republicano vs. Randall Terry (Constitution) vs. Chase Oliver (Libertarian) vs. Jill Stein (Green) vs. Claudia De la Cruz (Party for Socialism and Liberation) vs. Cornel West (Justice for All) vs. Robert F. Kennedy Jr. (We the People).

Hora de cierre de las urnas: 9 de la noche, hora del este.

Sobre la contienda:

Wisconsin fue uno de los tres estados del “muro azul” de la parte norcentral del país que apoyaron a Trump en 2016 y al presidente Joe Biden en 2020 y se mantuvo como un campo de batalla presidencial competitivo en 2024. Tanto Trump como Harris y sus compañeros de fórmula hicieron paradas frecuentes en Wisconsin, incluyendo varias en las populosas áreas de Milwaukee, Madison y Green Bay. El margen de victoria en las pasadas contiendas presidenciales fue de menos de un punto porcentual en 2020, 2016, 2004 y 2000.

En 2016, la demócrata Hillary Clinton perdió a nivel estatal a pesar de ganar en el condado de Milwaukee con el 66% de los votos, en el condado de Dane, donde se encuentra Madison, con el 71% y en LaCrosse con el 52%. mejoró los resultados de Clinton en los tres condados entre 3 y 5 puntos porcentuales, lo que le ayudó a conseguir una ajustada victoria a nivel estatal. Trump ganó en el condado de Brown, donde se encuentra Green Bay, en 2016 y 2020 con cerca del 52% de los votos, y Biden superó a Clinton en ese condado en cerca de 4 puntos porcentuales.

Para los candidatos republicanos, ganar en los llamados condados conservadores “WOW” —Waukesha, Ozaukee y Washington, en los suburbios de Milwaukee— puede ayudar a compensar el fuerte apoyo demócrata en los condados de Milwaukee y Dane.

Por qué la ap anunció el ganador: además de racine, trump también aventajaba ampliamente en los demás condados del sureste que forman el bastión republicano más sólido del estado. esta región incluye los llamados condados “wow”, pero no incluye el propio condado de milwaukee. trump también obtuvo una amplia ventaja en el noreste de wisconsin, incluido el condado de brown, donde se encuentra green bay. también estableció ventajas decisivas en los condados de voto republicano que rodean a brown.

Harris estaba por detrás de Biden en 2020 en todas las regiones geográficas. También estaba por detrás de Biden en todo el espectro político del estado, desde las zonas que más votaron por Trump en 2020 hasta las que más votaron por Biden.

___

Esta historia forma parte de Explaining Election 2024, una serie de The Associated Press concebida para ayudar a comprender la democracia estadounidense.

___

The Associated Press recibe apoyo de varias fundaciones privadas para mejorar su cobertura explicativa de las elecciones y la democracia. Más sobre la cobertura de democracia realizada por la AP aquí. La AP es la única responsable de todos los contenidos.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.