Por qué el dominicano Vladimir Guerrero Jr. puede hacer historia en la MLB si gana la Serie Mundial

Vladimir Guerrero Jr., jugador de los Azulejos de Toronto, podría escribir su nombre en la historia de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB, por sus siglas en inglés) si logra ganar la Serie Mundial frente a los Dodgers de Los Ángeles, actuales favoritos al título.

Por qué Vladimir Guerrero Jr. haría historia en la MLB

El bateador, de raíces dominicanas, podría superar el legado de su padre, Vladimir Guerrero, quien solo disputó una Serie Mundial durante su carrera, en 2010, cuando jugaba para los Rangers de Texas.

Vladimir Guerrero Jr. fue el MVP de la Liga Nacional (Instagram @supervlad27)

El hijo logró el título de Jugador Más Valioso (MVP) de la Serie de Campeonato de la Liga Americana (ALCS, por sus siglas en inglés), un logro que ya lo coloca por encima de su padre en ese aspecto, según Momento Deportivo.

“Mi hijo nació en Canadá, y verlo aquí en este escenario a los 26 años... yo fui a la Serie Mundial a los 35, así que estoy feliz de que 15 años después mi hijo haya podido llegar a la Serie Mundial mucho más rápido que yo”, expresó Vladimir Guerrero Sr. a MLB.com.

Casi 15 años después de haber visto a su padre disputar el Clásico de Otoño desde las gradas, Guerrero Jr. vive el momento inverso: ahora es su padre quien lo apoya desde las tribunas y fue testigo de su primer hit en la Serie Mundial.

La promesa de Vladimir Guerrero Jr. a su padre

Cuando tenía apenas 11 años, Vladimir Guerrero Jr. vio desde el estadio la derrota de los Rangers ante los Gigantes de San Francisco, en la Serie Mundial de 2010. Aquella experiencia lo marcó y lo llevó a hacerle una promesa a su padre:

Vladimir Guerrero Jr. le hizo una promesa a su padre cuando era niño (Instagram @supervlad27)

“Desde pequeño siempre he dicho que si gano la Serie Mundial le voy a dar el anillo a mi papá. Le voy a preguntar para que me mande la medida para su anillo”, dijo Guerrero Jr. a MLB.com.

Sin embargo, Vladimir Guerrero Sr., quien viajó desde República Dominicana para estar presente en el primer juego del 23 de octubre, rechazó el obsequio de su hijo.

“Si él gana la Serie Mundial, él es quien la ganaría. Lo más importante que puede hacer es llevar el anillo a mi pueblo, Don Gregorio, en Nizao. Ningún jugador de allí ha ganado una todavía. Eso sería lo más grande”, comentó Guerrero Sr.

El legado de los Guerrero en el béisbol no se limita a padre e hijo.

Wilton Guerrero , tío de Vladimir Jr., disputó ocho temporadas en las Grandes Ligas.

, tío de Vladimir Jr., disputó en las Grandes Ligas. Pablo Guerrero , su hermano menor, actualmente juega en las ligas menores dentro de la organización de los Rangers.

, su hermano menor, actualmente juega en las dentro de la organización de los Rangers. Gabriel Guerrero, su primo, jugó 14 partidos con los Rojos de Cincinnati en 2018.

Cómo va la Serie Mundial entre Azulejos de Toronto y Dodgers de Los Ángeles

Hasta el 26 de octubre, la Serie Mundial 2025 se encuentra empatada 1-1. Los Azulejos de Toronto ganaron el primer juego, mientras que los Dodgers de Los Ángeles igualaron la serie en el segundo.

Vladimir Guerrero Jr. está a punto de superar a su padre en la MLB (Instagram @supervlad27)

El tercer partido se disputa este 27 de octubre, a las 20:00 horas (tiempo del Este de Estados Unidos).