Por qué el fenómeno de La Niña podría regresar a EE.UU. y cómo impactaría el próximo invierno

El Pacífico ecuatorial volvió a ubicarse en una etapa neutral después del final del último ciclo de El Niño, pero los meteorólogos de Estados Unidos ya lanzaron una advertencia: el fenómeno de La Niña podría instalarse brevemente en los próximos meses. De confirmarse, tendría efectos en el clima de América del Norte, especialmente durante el otoño y el invierno boreal, con repercusiones que van desde alteraciones en las lluvias hasta cambios en las temperaturas.

El regreso de La Niña: qué dicen los pronósticos oficiales

El Centro de Predicción Climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) mantuvo en agosto de 2025 el estado de “Vigilancia de La Niña”, al observar que el sistema climático del Pacífico ecuatorial mostró señales que podrían anticipar un nuevo episodio del fenómeno. En su informe mensual, el organismo sostuvo que las condiciones neutrales son las más probables hacia finales del verano del hemisferio norte, con un 56% de chances de prevalecer entre agosto y octubre.

La NOAA explicó que es problable que La Niña se manifieste entre el otoño y el inicio del invierno boreal NOAA

Sin embargo, el mismo reporte indicó que existe una probabilidad creciente de que La Niña se manifieste entre el otoño y el inicio del invierno boreal, antes de regresar a un estado neutral hacia comienzos de 2026.

El pronóstico del North American Multi-Model Ensemble, por ejemplo, sugirió que los umbrales de La Niña podrían alcanzarse durante tres períodos consecutivos de tres meses: septiembre-noviembre, octubre-diciembre y noviembre-enero.

Los especialistas explicaron que para considerar un episodio pleno de La Niña, el Índice Oceánico de El Niño (ONI, por sus siglas en inglés) debe ubicarse en -0,5°C o menos, y mantenerse así durante al menos cinco temporadas superpuestas de tres meses. De momento, el valor de mayo-julio fue de -0,1°C, una cifra que refleja condiciones neutrales, aunque con tendencia hacia un posible enfriamiento.

Qué impacto climático podría tener en Estados Unidos

Aunque los informes oficiales subrayaron que los efectos dependen de múltiples factores, entre ellos las tendencias a largo plazo y la humedad de los suelos, el historial de La Niña en América del Norte permite anticipar algunos escenarios posibles.

La Niña puede ocasionar inviernos más fríos en el sur de Estados Unidos Brett Coomer - Houston Chronicle

Temperaturas invernales : en general, los inviernos bajo La Niña tienden a ser más fríos de lo habitual en el norte de Estados Unidos, mientras que en el sur y este se experimentan temperaturas más cálidas.

: en general, los inviernos bajo La Niña tienden a ser más fríos de lo habitual en el norte de Estados Unidos, mientras que en el sur y este se experimentan temperaturas más cálidas. Precipitaciones : el patrón suele traer menos lluvias y más sequías en el sur del país norteamericano, en especial en Texas y la región del Golfo, mientras que el noroeste del Pacífico y los estados del norte pueden recibir más precipitaciones.

: el patrón suele traer menos lluvias y más sequías en el sur del país norteamericano, en especial en Texas y la región del Golfo, mientras que el noroeste del Pacífico y los estados del norte pueden recibir más precipitaciones. Fenómenos extremos: los especialistas advierten que la fase fría del ENSO puede aumentar el riesgo de tormentas intensas en algunos estados y alterar la temporada de nevadas en las zonas montañosas.

El informe de la NOAA aclaró que los modelos no detallan aún los impactos específicos para el próximo invierno, pero recordó que, en ciclos anteriores, La Niña alteró de manera considerable los patrones de lluvia y temperatura en distintas regiones de EE.UU.

Señales del océano y la atmósfera que anticipan cambios en el clima

La vigilancia se basó en observaciones recientes tanto en la superficie como en el subsuelo del océano. Durante julio, las anomalías negativas de temperatura volvieron a dominar el Pacífico este central y oriental, con valores por debajo del promedio entre los 82 y los 656 pies (25 y 200 metros) de profundidad. En paralelo, la NOAA registró ondas Kelvin de surgencia, un fenómeno oceánico que suele asociarse con episodios de La Niña.

La Niña también puede producir sequías en el sur de Estados Unidos USDA/BOB NICHOLS - USDA/BOB NICHOLS

En superficie, la situación fue dispar: las temperaturas estuvieron por encima del promedio en sectores del Pacífico occidental y en el extremo oriental, pero en gran parte de la franja ecuatorial se mantuvieron entre normales y más frías que lo habitual. Esto marcó un contraste con la primera mitad del año, cuando predominaban anomalías positivas.

En la atmósfera también aparecieron patrones consistentes con el desarrollo de La Niña. Se detectaron vientos del este en niveles bajos sobre el Pacífico oriental y central, mientras que la radiación de onda larga saliente mostró una convección más activa en Indonesia y una supresión de precipitaciones en el Pacífico central. Según los expertos del Climate Prediction Center, este conjunto de indicadores refleja una transición hacia condiciones compatibles con el fenómeno.