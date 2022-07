Por qué el nuevo libro de Michelle Obama sobre el poder del amor propio y la incertidumbre planea ser un éxito

Los Obama dejaron la Casa Blanca en enero de 2017. En términos políticos, el panorama se ha transformado en las dos gestiones posteriores, pero tanto Michelle como Barack se mantienen en el ojo público y son personajes queridos también fuera de los Estados Unidos. Su popularidad se ha incrementado desde que estuvieron en lo más alto del poder y ambos se volvieron referentes en diferentes ámbitos.

La exprimera dama trazó su propio camino desde el principio: “Barack era muy diferente a mí y me desafió de diferentes maneras. Sabía que era un tsunami y que si no actuaba bien, sería barrida. No he querido ser solo un apéndice de sus sueños. Eso me obligó a trabajar, pensar y tomar decisiones por mí misma”, contó en el documental Becoming, producido por Netflix y estrenado en 2020.

En 2018, Michelle publicó el libro con el mismo nombre, que desde el principio se proyectó como un éxito abrumador en ventas con su traducción a 31 idiomas y superó las expectativas. Hasta ahora es considerado uno de los mejores de la década e incluso ganó un Grammy por la versión en audio. En sus páginas, reúne sus vivencias desde la juventud hasta la llegada a la Casa Blanca y pone sobre la mesa temas importantes como el racismo, la misoginia, la violencia imperante en el país y revela algunas anécdotas de la convivencia en el complicado contexto político de la época. “Nunca he sido una fanática de la política y mi experiencia en los últimos diez años ha hecho poco para cambiar eso. Sigo estando desanimada por la maldad”, escribió.

Con tales antecedentes, el anuncio de un nuevo libro generó emoción entre sus más de 50 millones de seguidores. Michelle Obama contó en Instagram que las reflexiones que surgieron durante los últimos años de incertidumbre la motivaron a escribir sobre cómo ha conseguido superar temores y obstáculos para seguir adelante. El libro promete herramientas para “navegar mejor por el cambio”. The Light We Carry: Overcoming in Uncertain Times será publicado el 15 de noviembre y ya puede ser preordenado en su sitio web.

Michelle Obama rompió récords de ventas con Becoming, su nuevo libro saldrá en noviembre, pero ya está disponible para preventa en su sitio oficial michelleobamabooks.com - michelleobamabooks.com

“He aprendido que está bien reconocer que la autoestima viene envuelta en la vulnerabilidad, y que lo que compartimos como humanos en esta tierra es el impulso de esforzarnos por mejorar siempre y sin importar qué. Nos volvemos más audaces en brillo. Si conoces tu luz, te conoces a ti mismo. Conoces tu propia historia de una manera honesta”, comparte Michelle como adelanto de lo que los lectores encontrarán en sus páginas.

El estreno supone un enorme reto para superar lo que consiguieron en conjunto la editorial Penguin Random House y la escritora estadounidense con la exitosa obra anterior. Como referencia, el libro ha vendido más de diez millones de copias en todo el mundo y registró una larga racha en la cima de preferencias de Amazon.

Pero la también abogada ya prepara el terreno para conectar con la audiencia, esta misma semana hizo público un número de teléfono al cual sus seguidores pueden escribirle, a través de la plataforma Community, para expresar todo tipo de inquietudes. Michelle Obama busca reafirmarse como un personaje de confianza para la ciudadanía, al tiempo que se especula sobre sus intenciones políticas para las próximas elecciones.