Cómo es la historia del libro del que todos hablan tras la anulación del fallo sobre el aborto en EE.UU.

Luego de la decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos, con la anulación de Roe vs. Wade, la comunidad virtual comparó la realidad con la ficción que muestra la polémica novela distópica de Margaret Atwood, The Handmaid’s Tale (o El cuento de la criada, en español), escrita en 1985. Con el fallo del 24 de junio, se eliminó el derecho constitucional al aborto en el país, lo que significa que queda en manos de los estados la decisión de prohibir o no los procedimientos. Algunos grupos han señalado que la prohibición podría obligar a que las mujeres terminaran sus embarazos en clínicas peligrosas, lo que aumentaría las muertes. Además, más de una persona comparó lo que ocurre en la sociedad con el libro de Atwood.

El cuento de la criada Alibrate

The Handmaid’s Tale, que recientemente estuvo en tendencia por su adaptación a una serie de televisión, presenta una trama distópica en la que las mujeres viven en sociedad patriarcal y restrictiva en donde los derechos reproductivos no existen. Esta característica ha sido blanco de una de las comparaciones principales con la realidad. Con este punto se han abordado las similitudes entre ambos temas y algunos usuarios recalcaron que El cuento de la criada resultó no ser una novela distópica.

Por ejemplo, la editora política Kate McCan tuiteó: “Este fallo allana el camino para que los estados de EE.UU. prohíban o restrinjan severamente los abortos. También podría poner en riesgo la protección de la anticoncepción, las relaciones entre personas del mismo sexo y el matrimonio. Qué momento tan oscuro y deprimente en la historia es este. Me siento enferma. Siento que estamos en El cuento de la criada”.

Reacciones y comparaciones con El Cuento de la Criada

La trama del libro The Handmaid’s Tale

La historia se centra en la República de la Gilead, en donde impera una dictadura y el personaje principal, Defred, como todas las mujeres, perdió todos sus derechos y su misión se reduce únicamente a procrear. Ella narra en primera persona los acontecimientos de su día a día, mientras que también recuerda su pasado antes de que se implementara la Gilead.

Las tasas de fertilidad cayeron por la contaminación y ocurrió un golpe de estado con el asesinato del presidente. Luego, los derechos se convirtieron en algo del pasado. En este régimen, las mujeres tienen un rol y se diferencian con el color de su vestimenta. Las criadas van de rojo y de ellas depende el futuro de los humanos.

Las de color marrón vigilan que las criadas cumplan sus obligaciones y las castigan si cometen algún error. En color azul están las mujeres de alta cuna. Son estériles y necesitan asegurar su descendencia.

Quienes no encajan, son torturadas y desterradas hasta el día de su muerte. Los hombres también se dividen en roles que varían según su poder en la sociedad. Desde los comandantes, a los ojos de Dios, que vigilan a quienes pongan en peligro el orden establecido.

Defred vive en la casa del comandante Fred Waterford y de su esposa, Serena Joy, que son estériles, con el propósito de concebir un hijo. Solo puede salir para hacer compras y al médico, en compañía de alguien más.

En una de sus visitas al médico, él le sugiere que tengan relaciones sexuales porque el comandante es estéril y eso podría ponerla en peligro, ya que en el sistema los hombres no son reconocidos como infértiles.

Tras varios intentos, Defred no consigue embarazarse y Serena la convence de que tenga relaciones con Nick, el chofer de la familia. Como ella tenía una hija, antes de todo el cambio de régimen, le muestra una foto de ella para que tome la decisión.

Una noche, el comandante le propone a la joven ponerse un atuendo sugerente y la lleva a un prostíbulo, en donde Defred descubre que su mejor amiga es prostituta. Después, la situación se complica porque Serena encuentra el disfraz y causa que arresten a la protagonista y que la lleven a un destino desconocido. Ahí finaliza la obra.

El epílogo, que se llama Notas sobre El cuento de la criada, muestra que en un futuro en el año 2195, en un congreso sobre Gilead, los investigadores sugieren que el régimen no duró mucho.

The Handmaid’s Tale en su adaptación a la televisión

Los toques de realidad que se mezclan en la ficción de Atwood

Es posible que el lector sienta la fragilidad del sistema y cómo todo puede cambiar de un momento a otro. Sobre todo porque, aunque las distopías suelen ofrecer un mundo que se piensa que no podría ocurrir, esta novela hace pensar en la actualidad, en donde las mujeres reflexionan sobre la fragilidad de sus derechos humanos y civiles.

En la Gilead, las criadas son tratadas como máquinas reproductivas y no tienen voluntad sobre su cuerpo. Hoy en día, en varios países, estos temas todavía se debaten. El libro de Atwood ha sido polémico y prohibido por su trama. El tema de la gestación subrogada también lleva inevitablemente a reflexionar sobre el aborto y los alcances de los derechos.

Finalmente, la distopía parece ser tomada como una advertencia. Incluso, antes de que se conociera el fallo, Hillary Clinton, la excandidata presidencial de Estados Unidos, también recordó el libro de Atwood en una entrevista con el Financial Times y describió a la autora como más que una escritora, una “profeta” de la situación que se avecinaba.