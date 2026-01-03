Por qué Estados Unidos atacó Venezuela
El presidente Donald Trump confirmó la captura de Nicolás Maduro y su esposa luego de operaciones militares en el país del Caribe; la acción generó diversas reacciones internacionales
- 3 minutos de lectura'
El escenario político en Venezuela dio un giro inesperado este sábado tras el anuncio del presidente estadounidense Donald Trump, quien afirmó que Estados Unidos había capturado a Nicolás Maduro y su esposa, sacándolos del país. Esta declaración llega después de intensas operaciones militares que Washington lanzó durante la madrugada contra objetivos estratégicos en varias ciudades venezolanas, generando incertidumbre y tensiones a nivel global.
La operación, calificada de “brillante” por Trump, ha puesto en el centro del debate la soberanía venezolana y las implicaciones de una intervención militar en la región. El suceso ha provocado reacciones inmediatas tanto a favor como en contra por parte de líderes y naciones.
¿Qué anunció Donald Trump y cuál fue la justificación de Estados Unidos para los ataques?
El presidente Trump declaró que “Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado, junto con su esposa, fuera del país”. Justificó la acción señalando: “Nos quitaron nuestros derechos petroleros. Teníamos mucho petróleo allí. Expulsaron a nuestras empresas. Y queremos recuperarlo”. Describió la operación como “un buen plan” y “brillante”.
¿Cómo se desarrollaron los ataques en Venezuela y qué respondió el gobierno de Maduro?
Durante la madrugada, se reportaron fuertes estruendos y explosiones en Caracas, La Guaira e Higuerote, con ataques a puntos estratégicos como la base aérea La Carlota. CNN informó explosiones a la 1.50 y 02.38 hs en la capital, con zonas sin electricidad. La vicepresidenta Delcy Rodríguez exigió “una prueba de vida” de Maduro y anunció que haría cumplir un decreto de estado de excepción. Por su parte, Nicolás Maduro acusó a Estados Unidos de “gravísima agresión” y declaró el estado de emergencia.
¿Qué dijeron otros funcionarios de EE.UU. y cómo reaccionó la comunidad internacional?
Un senador estadounidense citó al secretario de Estado, Marco Rubio, afirmando que no se planearon más ataques y que Maduro fue detenido bajo orden de arresto para enfrentar cargos. El subsecretario Christopher Landau declaró: “El tirano se ha ido. Finalmente, enfrentará la justicia por sus crímenes”. En la comunidad internacional, el presidente argentino Javier Milei celebró: “La libertad avanza. Viva la libertad, carajo”. El presidente colombiano Gustavo Petro “repudió los ataques” y anunció la movilización del Ejército a la frontera, urgiendo a la OEA y la ONU a reunirse.
¿Había planes previos de Estados Unidos para esta intervención militar?
Funcionarios anónimos revelaron a CBS que Trump había autorizado ataques terrestres días antes de la operación. La misión se consideró para Navidad, pero se pospuso por priorizar ataques aéreos contra ISIS en Nigeria. Días después de Navidad, nuevas oportunidades de ataque se frustraron por condiciones meteorológicas desfavorables, confirmando una planificación de larga data.
