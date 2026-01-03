Florida reacciona a la captura de Maduro: fiesta en El Arepazo, el emblema de la comunidad venezolana en el Doral

Decenas de personas llegaron en las primeras horas del sábado a las afueras de El Arepazo, uno de los restaurantes emblemáticos de la comunidad venezolana en Florida, para festejar por la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. En las calles que rodean el establecimiento de el Doral se veían banderas de la nación sudamericana, se cantó el himno y se bailaba con música latina.

“Estoy muy feliz. Con sentimientos encontrados. Agradecida infinitamente a Dios. Estoy en el exilio, pero siempre con el corazón pensando en una Venezuela libre”, dijo a CNN una ciudadana venezolana que se identificó como Jessica.

“Estamos en esta nación que nos ha abierto sus puertas, pero con el corazón en Venezuela”, dijo la mujer. Desde la madrugada sigue los acontecimientos a la distancia. “El café más rico que me he tomado ha sido en la madrugada. Pidiendo a Dios que sea una transición favorable para los venezolanos, tanto a los que están allá como a lo que están acá”.

También desde los festejos, un joven venezolano, recientemente gradudo en la Universidad de Florida, agradeció al pueblo estadounidense por la novedad. “Estas son excelentes noticias: todas las miradas están puestas en Venezuela. Son noticias históricas. Esto es historia en proceso”, dijo Edgar al canal Local 10.

En el lugar convivían las banderas de Venezuela con las de Estados Unidos. Además del himno venezolano, los manifestantes también entonaron las estrofas del himno americano.

En torno a las 2 am de Venezuela, Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y su esposa y los sacó del país, luego de distintas operaciones militares en Caracas y otras ciudades, según anunció el presidente Donald Trump.

El Arepazo es un lugar emblemático para la manifestación de los venezolanos de la zona ante eventos ocurridos en la nación sudamericana.

Otra venezolana que participaba de los festejos dijo que se la había pasado llorando y celebrando por igual. “Estaba durmiendo y nos empezaron a avisar en toda nuestra familia. Cuesta asimilarlo porque han sido muchos años de lucha, y que se haya logrado gracias a Corina Machado, nuestro Premio Nobel de la Paz”, señaló la mujer, identificada como Sara Peña.

La inmigrante dijo que era “maravilloso poder volver a nuestro país y mostrarles a nuestros hijos lo maravilloso que es Venezuela. Estamos súper emocionados”.

Por qué el Doral es llamado “Doralzuela”

Doral es la ciudad del sur de Florida que se convirtió en un refugio para los migrantes venezolanos, tanto que comenzó a ser llamada popularmente “Doralzuela”. Este enclave cercano a Miami experimentó un fuerte cambio en los últimos meses por la política migratoria del gobierno Trump, sumado al fin del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), que afectó la vida en las calles y comercios de la zona por la partida de los migrantes.