Por qué este preso de Carolina del Sur será ejecutado por un pelotón de fusilamiento

Brad Keith Sigmon, condenado a muerte por el asesinato de los padres de su exnovia en 2001, será ejecutado este viernes en la Institución Correccional Broad River, en Carolina del Sur. El hombre de 67 años optó por el pelotón de fusilamiento en lugar de la silla eléctrica y la inyección letal, un método de ejecución que no se utiliza en Estados Unidos desde 2010.

Crimen de Brad Keith Sigmon: un caso que marcó a Carolina del Sur

El crimen por el que Sigmon recibió la pena capital ocurrió en abril de 2001, cuando irrumpió en la casa de los padres de su expareja, Rebecca Barbare, y los golpeó hasta la muerte con un bate de béisbol. Tras el doble asesinato, secuestró a Barbare, quien logró escapar en un descuido de su captor. Sigmon fue arrestado días después en Tennessee, confesó los crímenes y fue condenado a muerte en 2002.

Sigmon optó por el fusilamiento por miedo a la inyección letal Departamento de Correcciones de Carolina del Sur/Flickr

A lo largo de los años, su ejecución fue postergada en varias ocasiones debido a la escasez de drogas utilizadas en la inyección letal y a problemas legales contra los protocolos de ejecución en Carolina del Sur.

Fusilamiento: ¿por qué Sigmon eligió este método?

Los condenados a muerte en Carolina del Sur pueden elegir entre los métodos disponibles: la silla eléctrica o el pelotón de fusilamiento. La inyección letal también es una opción, pero no se aplica en el estado desde 2011 por la falta de los fármacos necesarios.

Carolina del Sur es uno de los tantos estados que mantiene la pena capital S.C. Department of Corrections

Sigmon eligió el pelotón de fusilamiento porque temía que la inyección letal le provocara una agonía innecesaria, señaló The Washington Post. Su abogado sostiene que este método “tiene muchos secretos” y que las últimas ejecuciones en el estado dejaron una inquietante imagen: algunos reclusos parecían sufrir durante largos minutos antes de morir.

¿Cómo se llevará a cabo la ejecución en Carolina del Sur?

La ejecución se realizará en una sala especialmente acondicionada en la prisión Broad River. Sigmon será atado a una silla de metal, con una capucha sobre su cabeza. Tres miembros del equipo de fusilamiento, ubicados a unos cinco metros de distancia, dispararán simultáneamente al área del corazón, según reveló Economics Times.

Un equipo médico confirmará el fallecimiento antes de que los testigos, incluidos familiares de la víctima y del condenado, sean escoltados fuera de la sala.

El fusilamiento en EE.UU.: un método raro que reaviva el debate

Desde 1977, solo tres personas fueron ejecutadas por fusilamiento en Estados Unidos, todas en Utah. Actualmente, solo cinco estados permiten este método: además del mencionado, Carolina del Sur, Mississippi, Idaho y Oklahoma.

El caso de Brad Keith Sigmon reavivó la discusión sobre la pena de muerte en EE.UU. La reverenda Hillary Taylor, de la organización South Carolinians for Alternatives to the Death Penalty, afirmó que “el pelotón de fusilamiento no impedirá la violencia, solo perpetúa más violencia”.

El caso de Sigmon ha reavivado el debate sobre la pena de muerte en EE.UU. AP

Taylor, quien acompañó espiritualmente a Sigmon en los últimos años, aseguró que él asumía su condena, pero también expresaba su deseo de vivir. “Me dijo: ‘Sé que merezco morir por lo que hice, pero también quiero vivir, para dar testimonio’”, relató en The Washington Post. Según la reverenda, Sigmon anhela evitar que otros sigan su mismo camino de violencia.

Por su parte, la familia de las víctimas rechazó los intentos de Sigmon de postergar su ejecución. Ricky Sims, nieto de los asesinados, calificó los recursos legales como tácticas dilatorias. “Está simplemente tratando de prolongar algo que debería haberse hecho hace 20 años”, declaró al Greenville News.

Sims recordó con dolor a sus abuelos, Rebecca y David Barbare: “Se llevó a dos personas que habrían hecho cualquier cosa por su familia. Eran el pilar de nuestra vida. Fue un acto sin sentido; no lo merecían y siempre fueron buenos con él”.

LA NACION