“¿Por qué no regresas a tu país?”: la polémica respuesta de una congresista de EE.UU. a una periodista británica

La congresista republicana Marjorie Taylor Greene quedó en el centro de la polémica internacional tras un incidente con una periodista de Sky News. En medio de un intercambio sobre el escándalo de los mensajes filtrados de la app Signal, Greene la interrumpió, cuestionó su nacionalidad y sugirió que “regresara a su país”.

Qué le dijo Marjorie Taylor Greene a la reportera británica

El altercado ocurrió cuando la periodista, Martha Kelner, intentó preguntarle sobre el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en relación con los ataques militares estadounidenses en Yemen.

Marjorie Taylor Greene Calla A Una Periodista Británica

A pesar de que la reportera comenzó a formular su pregunta, Greene la interrumpió abruptamente para preguntar: “¿De qué país eres?”. Al saber que era británica, la congresista se mostró visiblemente molesta y respondió: “No nos importa tu opinión ni tu reportaje. ¿Por qué no te regresas a tu país?”.

La periodista intentó seguir con su pregunta, pero la legisladora volvió a interrumpirla: “No, no, no, no. Deberían preocuparse por sus propias fronteras”.

En ese momento, la periodista insistió y le preguntó: “¿Le preocupa que se pongan en riesgo las vidas de los estadounidenses?”, a lo que Greene respondió: “Déjame decirte algo. ¿Te importa la gente de tu país? ¿Y qué hay de todas las mujeres que son violadas por migrantes?”

“¿Ya terminaste? No me importan tus noticias falsas”, respondió la congresista mientras buscaba a un “periodista estadounidense” que le hiciera una pregunta.

Greene, conocida por su retórica radical y su alineación con la administración Trump, dejó claro que no estaba dispuesta a responder más preguntas de una periodista extranjera.

Un historial marcado por teorías conspirativas y ataques a la prensa

Desde su llegada al Congreso en 2021, Greene protagonizó múltiples escándalos. Se identifica como nacionalista cristiana y fue señalada por difundir teorías conspirativas sin fundamento, como la insólita acusación de que “láseres espaciales” fueron responsables de incendios en California.

La representante republicana ha promovido teorías conspirativas sin fundamento durante su carrera política

Su postura extremista le costó la expulsión de los comités legislativos en 2021, según consignó Associated Press, aunque fue reincorporada en 2023. Además, durante la invasión rusa a Ucrania, se manifestó en apoyo al Kremlin, lo que generó rechazo dentro y fuera de su partido.

Filtración de chats en Signal: el escándalo que desató la furia de Marjorie Taylor Greene

El caso que desató la reacción de Greene surgió a raíz de una filtración de mensajes en Signal dentro de un grupo privado de altos funcionarios del gobierno de Trump. El escándalo estalló cuando se reveló que, por error, se había agregado al periodista Jeffrey Goldberg, editor en jefe de The Atlantic, lo que le permitió acceder a información altamente sensible sobre un ataque aéreo en Yemen.

El asesor de Seguridad Nacional de EE.UU., Mike Waltz, asumió el 25 de marzo "toda la responsabilidad" por agregar por error a un periodista a un grupo de chat en el que altos funcionarios estadounidenses discutían ataques inminentes en Yemen MANDEL NGAN - AFP

La difusión de estos mensajes desató una crisis en el gobierno, que obligó al consejero de seguridad nacional, Michael Waltz, a asumir la responsabilidad. La filtración fue considerada una amenaza grave para la seguridad nacional, ya que reveló detalles sobre la hora de los ataques, los tipos de aviones utilizados y la estrategia militar en la región.

Mientras que Trump minimizó el incidente como un “descuido menor”, The Atlantic publicó el contenido completo del chat y desafió las afirmaciones oficiales, lo que abrió un fuerte debate sobre la seguridad de las comunicaciones gubernamentales.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, intentó restar importancia al asunto al afirmar que no se había comprometido información clasificada, pero en el Congreso la reacción fue contundente. Senadores como Mark Warner calificaron la filtración de “negligencia inaceptable”, mientras que Chuck Schumer la describió como “una de las fugas de inteligencia más impactantes en años”.

En medio del escándalo, Marjorie Taylor Greene aprovechó la controversia para desacreditar a la prensa internacional y defender la gestión de Trump, además de negarse a responder preguntas de periodistas extranjeros sobre el tema.