Hochul invierte US$10 millones para transformar Lincoln Center y recuperar la memoria de un barrio afrolatino de Nueva York

La gobernadora de Nueva York Kathy Hochul anunció una inversión por 10 millones de dólares para el proyecto Lincoln Center West, una iniciativa que transformará el sector oeste del complejo cultural y reconfigurará el parque Damrosch Park. El plan buscará crear un espacio “más accesible e inclusivo” y recuperar la memoria cultural de San Juan Hill, una comunidad afroamericana y latina que existió en la zona. La apertura está prevista para el verano de 2028.

Cómo será la remodelación de Lincoln Center West y el nuevo teatro al aire libre en Nueva York

El proyecto reemplazará la actual estructura Guggenheim Bandshell por un nuevo escenario permanente al aire libre llamado The Baron Theater. El espacio podrá recibir hasta 2000 personas y albergará espectáculos gratuitos.

Además, la iniciativa eliminará el muro que actualmente separa el complejo de Amsterdam Avenue. La remodelación sumará nuevos accesos, jardines, áreas de descanso y un aumento del 50% en la cantidad de árboles del predio. Hochul sostuvo que Lincoln Center es “uno de los principales destinos culturales del mundo” y afirmó que la obra permitirá que “cada neoyorquino se sienta bienvenido”.

Las obras prevén ampliar las veredas, incorporar nuevos bancos, sumar vegetación y mejorar las áreas de espera para colectivos. A su vez, el proyecto renovará el acceso de la Biblioteca Pública de Nueva York para las Artes Escénicas y optimizará la circulación peatonal entre Amsterdam Avenue y la estación de subte ubicada en West 65th Street y Broadway.

A su vez, la remodelación también busca reivindicar la historia cultural de San Juan Hill, un barrio afrolatino que existía en la zona antes de la construcción de Lincoln Center. Como parte de ese compromiso, se presentó recientemente el mural The Future We Create, realizado por la artista principal Vanesa Álvarez junto a Derval Fairweather.

La obra retrata figuras históricas vinculadas al barrio, entre ellas los pianistas y compositores James P. Johnson y Thelonious Monk, la periodista Mary White Ovington y el historiador y escritor Arturo Alfonso Schomburg. El mural permanece exhibido sobre Amsterdam Avenue y 62nd Street.

El senador estatal Erik Bottcher afirmó que la iniciativa permitirá que el campus sea “más abierto, acogedor y conectado” con la comunidad del Upper West Side. También consideró que el proyecto refleja “lo mejor” de la inversión pública en arte y espacio urbano al reconocer la historia de San Juan Hill.

La historia de San Juan Hill, el histórico barrio afrolatino que desapareció por la expansión de Lincoln Center

San Juan Hill era una zona obrera y culturalmente diversa que durante la primera mitad del siglo XX reunió a comunidades afroamericanas, latinas e inmigrantes en el oeste de Manhattan. El sector se convirtió en un importante núcleo artístico y social, con teatros, cines, salones de baile, escuelas y espacios comunitarios vinculados con el desarrollo del ragtime, el jazz, el bebop, el mambo y otras expresiones afrocaribeñas.

La remodelación reconocerá la historia afroamericana y latina de San Juan Hill Gobierno de Nueva York

Pero durante la década de 1950, el lugar quedó afectado por un programa de “renovación urbana” promovido por la ciudad. El llamado Plan de Desarrollo de Lincoln Square desplazó a más de 7000 familias y cerca de 800 comercios, demolió cientos de construcciones y reorganizó el paisaje urbano con nuevos complejos, entre ellos Lincoln Center.

Frente a ese pasado, la institución cultural desarrolla actualmente la iniciativa Legacies of San Juan Hill, un proyecto educativo y artístico orientado a preservar la memoria de la antigua comunidad mediante investigaciones, archivos digitales, actividades culturales, debates públicos y materiales históricos. La plataforma reúne fotografías, entrevistas, videos y artículos relacionados con quienes habitaron el sector antes del surgimiento del reconocido complejo de artes escénicas.

El histórico vecindario fue desplazado durante la construcción del complejo Gobierno de Nueva York

Cuánto dinero invertirá Nueva York en Lincoln Center y cuántos empleos generará la obra

La inversión estatal forma parte de una campaña de financiamiento de US$335 millones que ya reunió aportes de fundaciones, donantes privados, la junta directiva de Lincoln Center y fondos públicos de la ciudad y el estado de Nueva York.

Según las estimaciones oficiales, el proyecto generará aproximadamente 3640 puestos de trabajo durante el período de construcción. Además, hacia fines de 2027 habrá cerca de 230 trabajadores diarios en el lugar.

La obra transformará Damrosch Park y abrirá el complejo hacia Amsterdam Avenue Google Maps

Los programas gratuitos de Lincoln Center que atraen millones de visitantes en Nueva York

Actualmente, Lincoln Center ya mantiene distintas actividades gratuitas y abiertas al público como parte de su programación cultural. Uno de los principales ejemplos es el festival Summer for the City, que recibió a más de 1,6 millones de visitantes desde su lanzamiento en 2022. La iniciativa reunió cientos de eventos sin costo y contó con la participación de miles de artistas en las 16 acres (6,4 hectáreas) del campus.

Además, el complejo ofrece el pase gratuito NYCHA Neighbors Pass para residentes de Amsterdam Houses, Amsterdam Addition y Harborview Terrace. El beneficio brinda acceso prioritario a espectáculos gratuitos y reservas anticipadas para otros programas culturales.