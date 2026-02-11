Por qué se celebra el Día de San Valentín y el origen del 14 de febrero en EE.UU.

El Día de San Valentín es una de las fechas más esperadas por las parejas, amigos y familias. Cada 14 de febrero, las flores, chocolates y cenas románticas se convierten en los grandes protagonistas de la celebración. Sin embargo, su origen es mucho más antiguo, y está rodeado de leyendas y adaptaciones culturales originarias de Europa.

Del martirio romano a la tradición estadounidense: por qué se celebra San Valentín

El origen de la festividad parte de la Roma del siglo III, cuando el emperador Claudio II prohibió el matrimonio entre jóvenes soldados tras estar convencido de que los solteros eran mejores guerreros.

Claudio II habría prohibido el matrimonio entre los soldados jóvenes y un sacerdote llamado Valentín desafío dicha orden X/@JFCozar

Tras esta medida, un sacerdote llamado Valentín desafió la orden y celebró bodas en secreto. Poco después fue descubierto y ejecutado un 14 de febrero, convirtiéndose en símbolo de amor y resistencia, según consignó LATimes.

Mientras estaba preso, la leyenda cuenta que Valentín habría devuelto la vista a Julia, la hija de su carcelero, enviándole una nota de despedida firmada “De tu Valentín” antes de su ejecución en el año 269.

Otra teoría vincula la fecha con la antigua festividad romana de Lupercalia, celebrada a mediados de febrero. Esta fiesta pagana, con raíces en el siglo VI a.C., estaba ligada a la fertilidad y purificación.

Para reemplazar estas tradiciones, la Iglesia Católica habría establecido el Día de San Valentín en honor al sacerdote mártir, declarando el papa Gelasio I el 14 de febrero como su día en el año 494.

Llegada de la festividad a Estados Unidos

La tradición del 14 de febrero se popularizó en Europa durante la Edad Media, pero su consolidación en Estados Unidos ocurrió en el siglo XIX.

En ese periodo, los enamorados comenzaron a intercambiar tarjetas con mensajes románticos, un emblema que aún perdura.

Las tarjetas de mayor calidad de Howland incluían "adornos de cinta, páginas con ilustraciones artísticas, puertas ocultas y encaje dorado" X/@Iridethedirt

Esther Howland, una emprendedora, fue clave al impulsar la producción masiva de tarjetas de San Valentín, conocidas como “valentinas”, en el país. Si bien no inventó las cartas, se le atribuye la difusión que con el tiempo se convirtió en una industria multimillonaria.

“Fue una visionaria. Muchos de los regalos que conocemos como San Valentín fueron creados por ella”, dice Nancy Rosin, presidenta de la Asociación Nacional de Coleccionistas de San Valentín, en diálogo con CNN. “Ella popularizó el San Valentín en Estados Unidos”.

El efecto de la celebración del Día de San Valentín

Aunque no es día festivo oficial, en Estados Unidos se celebra con gran intensidad. Calles y comercios se decoran con motivos románticos, y restaurantes ofrecen menús especiales. Los regalos comunes incluyen ramos de rosas, bombones y joyas, aunque se opta cada vez más por experiencias personalizadas.

Estados Unidos es uno de los países que más celebra San Valentín con menús personalizados en restaurantes y con venta de tarjetas Andres Kudacki - FR170905 AP

La celebración no se limita a parejas; muchos lo festejan con amigos, familiares o compañeros. En escuelas, niños preparan manualidades y tarjetas, mientras adolescentes intercambian dulces.

El impacto económico, por su parte, es significativo para floristerías, reposterías y hostelerías, con empresas que aprovechan campañas publicitarias.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.