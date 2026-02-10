El anuncio de CBP ante el ítem más popular para San Valentín 2026 en EE.UU. con Miami como principal aeropuerto

En la cuenta regresiva hacia San Valentín, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) comunicó que sus especialistas agrícolas inspeccionan las flores cortadas importadas antes de que sean distribuidas en los canales comerciales. El objetivo es detectar plagas y enfermedades vegetales que puedan viajar ocultas en los tallos y afectar la sanidad agrícola de ese país.

¿Por qué aumenta la actividad de CBP antes de San Valentín?

El período previo al 14 de febrero concentra el mayor volumen anual de importaciones de flores. En ese contexto, la CBP informó que sus especialistas inspeccionaron más de mil millones de tallos en la temporada previa y proyectan superar los 1300 millones este año.

Se inspeccionaron más de mil millones de tallos y se prevé superar el récord del año anterior, que alcanzó 1.300 millones de revisiones Flickr CBP

La agencia explicó que este trabajo busca impedir el ingreso de plagas y enfermedades vegetales al territorio estadounidense sin afectar el flujo comercial durante una de las fechas de mayor demanda del sector.

De acuerdo con el comunicado oficial, los controles realizados hasta el momento permitieron interceptar más de 600 plagas dañinas y enfermedades de plantas que viajaban ocultas en los envíos. La CBP aclaró que la cantidad de hallazgos es reducida en relación con el volumen total inspeccionado, aunque subrayó el impacto potencial de cada caso.

La directora ejecutiva interina de los Programas Agrícolas y Enlace Comercial de CBP, Suzette Kelly, sostuvo que cada revisión refleja el compromiso del organismo con la protección agrícola del país y afirmó que “cada flor cortada inspeccionada por CBP” es una muestra de la “vigilancia” y del “compromiso inquebrantable para evitar el ingreso de plagas y enfermedades”.

La estrategia busca proteger la sanidad agrícola sin interrumpir el flujo comercial durante una de las fechas de mayor demanda del sector Flickr CBP

¿Qué plagas detectaron con mayor frecuencia?

La CBP identificó como la amenaza más común al Entyloma meridionale, un hongo patógeno que puede provocar la muerte del tejido de las hojas. El organismo indicó que esta afección reduce la capacidad de las plantas para realizar la fotosíntesis.

En segundo lugar, se detectaron larvas de polillas del grupo Noctuidae. Según explicó la agencia, estas causan daños severos al cortar plántulas en la base, defoliar plantas o perforar frutos y tallos. La CBP remarcó que incluso un solo ejemplar puede generar perjuicios significativos en los cultivos agrícolas del país.

Miami concentra la mayor parte de los ingresos

El principal punto de ingreso de flores cortadas importadas todavía es el Miami International Airport. La autoridad federal precisó que por esa terminal se procesa aproximadamente el 88% del total de los tallos comerciales que ingresan a Estados Unidos.

El 12% restante se distribuye principalmente entre los puertos de Otay Mesa y el Los Angeles International Airport. Los envíos provienen, en su mayoría, de Colombia, Ecuador y México.

Entre los tipos de flores más comunes que ingresan al país, la CBP mencionó a las rosas, los crisantemos y los claveles.

Los controles permitieron interceptar más de 600 plagas y enfermedades vegetales ocultas en los envíos Flickr CBP

Las recomendaciones oficiales para importadores

El organismo recordó que quienes deseen importar flores, materiales vegetales u otros productos agrícolas deben consultar el Centro de Información de CBP a través de su sitio web oficial o comunicarse por teléfono al (877) 227-5511.

Además, recomendó verificar los requisitos de marcado correspondientes a cada país de origen para flores frescas cortadas y seguir las actualizaciones publicadas en su cuenta oficial de X, @CBP.