Por qué se debe reiniciar el Google Chrome cuanto antes, según los expertos

Google anunció oficialmente el lanzamiento de una actualización de seguridad para Chrome. El nuevo parche corrige cinco vulnerabilidades que fueron informadas en los últimos meses. Para aplicarlo, es necesario reiniciar el navegador.

Google Chrome lanzó una actualización de seguridad

De acuerdo con lo que reveló en un comunicado oficial, el navegador presentó la actualización 142. Disponible desde el 5 de noviembre, esta modificación corrige distintos problemas de seguridad.

Google Chrome lanzó una actualización para corregir vulnerabilidades de seguridad Shutterstock - Shutterstock

Google detalló que las vulnerabilidades cubiertas son cinco y la empresa recibió la información de su existencia entre el 9 de septiembre y el 23 de octubre. Distintos usuarios hallaron y reportaron las fallas de seguridad, tres de ellas catalogadas como de alto riesgo.

“Agradecemos a todos los investigadores de seguridad que colaboraron con nosotros durante el ciclo de desarrollo para evitar que las vulnerabilidades de seguridad llegaran a la versión estable“, manifestó la compañía.

Cómo reiniciar Google Chrome para obtener la última versión del navegador

El proceso de reinicio se debe hacer manualmente en el apartado de configuración del navegador. Para esto, el usuario tiene que ingresar en los tres puntos de la esquina superior derecha y tocar sobre la opción de configuración.

Allí, solamente será necesario seleccionar “Información de Chrome”, la última opción del listado que se presenta a la izquierda de la pantalla. De manera automática, Google buscará la versión más reciente para descargar la actualización.

Google Chrome requiere de un reinicio para aplicar la nueva actualización de seguridad Captura de pantalla

Una vez que esto se haya completado, el propio navegador ofrecerá un botón para reiniciar y aplicar los cambios. Esto es especialmente importante, ya que sin este paso Chrome no tendrá las actualizaciones.

En el caso de la versión 142, si el usuario no completa el proceso, seguirá vulnerable a los cinco riesgos de seguridad que fueron descubiertos en las últimas semanas.

Google Chrome es el navegador más usado del mundo

La información sobre actualizaciones de seguridad se vuelve aún más relevante al considerar el porcentaje de usuarios que utilizan la herramienta.

Según datos de DemandSage, en 2025 el 63% del mercado mundial utiliza Chrome. Por su parte, el navegador de Google captura el 51% en EE.UU.

El cálculo global es que existen más de 5600 millones de usuarios en Internet y unos 3450 millones navegan con la herramienta de Google. En esa misma línea, los datos sostienen que su uso tiene un crecimiento sostenido desde 2016. Desde 2018, aumentó casi un 45%.

Google Chrome lidera el mercado mundial y de Estados Unidos Shutterstock - Shutterstock

El liderazgo también es marcado en Estados Unidos, donde es seguido por Safari, que captura el 33% del mercado. Lejos aparece Edge, con menos del 10% de los usuarios del país norteamericano.

Ahora, Google enfrenta una nueva competencia. OpenAI, compañía propietaria de ChatGPT, lanzó recientemente Atlas, su navegador “impulsado por IA”. La presentación estuvo a cargo del director general de la compañía, Sam Altman.

En un principio solo estará disponible para el sistema operativo macOS de Apple y permitirá incorporar ChatGPT en una barra lateral. La idea es que la inteligencia artificial pueda aportar información dentro de la misma pestaña y evite que el usuario tenga que salir de ese sitio y continuar la navegación.