Cómo habilitar Google Chrome con IA: así se puede instalar la actualización con Gemini de septiembre 2025
Esta función no estará disponible en modo incógnito y es necesario tener instalada la última versión del navegador
Google Chrome da un paso más allá en la experiencia de navegación al integrar a Gemini, su inteligencia artificial, directamente en el navegador. Con esta actualización para Windows y Mac, y próximamente para celulares, los usuarios podrán generar resúmenes de páginas web, hacer preguntas sobre el contenido, consolidar información de múltiples pestañas y aprovechar los servicios de Google como Mapas y Calendario.
Cómo instalar la nueva actualización de Gemini en Google Chrome
Según un comunicado de la empresa, esta función no se encuentra disponible para todos los usuarios. Su implementación se realizará de manera gradual y abarcará en un primer momento a los usuarios que no disponen de un plan de Google AI.
Para usar Gemini se necesitan cumplir con los siguientes requisitos:
- Tener 18 años o más y estar en EE.UU.
- Usar una computadora Mac o Windows.
- Tener instalada la última versión de Chrome.
- Iniciar sesión en Chrome: esta función no está disponible en modo incógnito.
- Tener el idioma de la plataforma de búsqueda configurado en inglés (Estados Unidos).
- En el caso de usar Gemini en Chrome con una cuenta de trabajo o educativa de Google, el acceso debe ser habilitado por el administrador.
Luego, es necesario buscar el botón de Gemini en la esquina superior derecha del navegador y activarla para comenzar a interactuar con las funciones del asistente virtual.
Dónde estará disponible la nueva herramienta de Gemini en Chrome
Se prevé que la función esté disponible para empresas en las próximas semanas a través de Google Workspace, con protecciones y controles de datos. Asimismo, Gemini se implementará en Chrome para dispositivos móviles en EE.UU. En Android, será posible activar la herramienta al utilizar en navegador y otras aplicaciones, mientras que en iOS la integración se realizará próximamente dentro de la propia app del buscador.
Cuáles serán las nuevas funciones de Gemini en Google Chrome
Entre los nuevos servicios que se implementarán, incluyen:
- Asistente de navegación “agentic”: permitirá que lleve a cabo tareas repetitivas o que consumen tiempo, como gestionar reservas o realizar pedidos de compras. Los usuarios solo deberán indicar las acciones que desean completar, y Gemini las ejecutará en las páginas web correspondientes, mientras se mantiene el control total sobre su funcionamiento, con la posibilidad de interrumpirse en cualquier momento.
- Operar varias pestañas de manera simultánea: permite comparar y resumir información de distintos sitios de forma rápida.
- Encontrar más rápido las páginas visitadas: en situaciones en las que se desea retomar un proyecto anterior sin revisar todo el historial de navegación, será posible utilizar Gemini. Se podrán dar indicaciones como: “¿Cuál era el sitio donde vi el escritorio de nogal la semana pasada?” o “¿Cuál era ese blog sobre compras de regreso a clases?”.
- Integración de aplicaciones: como Calendar, YouTube y Maps, lo que permite programar reuniones, consultar detalles de ubicaciones y realizar otras acciones sin salir de la página en uso. De esta manera, también es posible acceder a puntos específicos en un video de YouTube de forma inmediata mediante indicaciones.
- Búsqueda directa: se ofrecerá la opción de utilizar el Modo IA de Google Search, la función con inteligencia artificial más avanzada para explorar información en computadoras. Este modo permite formular preguntas extensas y complejas y recibir respuestas útiles de la IA, así como realizar consultas de seguimiento para profundizar en la información disponible en la web. La actualización se implementará en inglés en EE.UU. a finales de este mes y se expandirá a más países e idiomas en las semanas siguientes.
- Consultar páginas: Chrome sugiere preguntas relevantes basadas en el contexto del sitio web para facilitar el inicio de la investigación. La función ofrece un resumen generado por la IA, permite realizar preguntas de seguimiento, y obtener información sin necesidad de abandonar el portal.
- Evitar fraudes virtuales: el modo de Protección Mejorada de Safe Browsing emplea actualmente Gemini Nano para detectar estafas que intentan inducir a los usuarios a descargar software malicioso. Próximamente, esta protección se ampliará para bloquear también sitios que utilicen virus falsos o sorteos fraudulentos con fines de engaño.
- Notificaciones potencialmente spam o fraudulentas: ofrece la opción de visualizarlas o darse de baja. Además, el navegador utiliza inteligencia artificial para aprender las preferencias del usuario y evaluar determinadas cuestiones como la calidad del sitio antes de solicitar permisos.
- Cambiar contraseñas en un solo paso: Chrome completa de manera automática las credenciales de inicio de sesión y notifica si alguna clave fue comprometida. Próximamente, la inteligencia artificial permitirá cambiarlas con un solo clic en sitios compatibles, como Coursera, Spotify, Duolingo y H&M.
