Cómo habilitar Google Chrome con IA: así se puede instalar la actualización con Gemini de septiembre 2025

Google Chrome da un paso más allá en la experiencia de navegación al integrar a Gemini, su inteligencia artificial, directamente en el navegador. Con esta actualización para Windows y Mac, y próximamente para celulares, los usuarios podrán generar resúmenes de páginas web, hacer preguntas sobre el contenido, consolidar información de múltiples pestañas y aprovechar los servicios de Google como Mapas y Calendario.

Cómo instalar la nueva actualización de Gemini en Google Chrome

Según un comunicado de la empresa, esta función no se encuentra disponible para todos los usuarios. Su implementación se realizará de manera gradual y abarcará en un primer momento a los usuarios que no disponen de un plan de Google AI.

Google Chrome integrará su asistente virtual, Gemini, en el navegador (Google Chrome)

Para usar Gemini se necesitan cumplir con los siguientes requisitos:

Tener 18 años o más y estar en EE.UU.

Usar una computadora Mac o Windows.

Tener instalada la última versión de Chrome.

Iniciar sesión en Chrome: esta función no está disponible en modo incógnito.

Tener el idioma de la plataforma de búsqueda configurado en inglés (Estados Unidos).

En el caso de usar Gemini en Chrome con una cuenta de trabajo o educativa de Google, el acceso debe ser habilitado por el administrador.

Para utilizar Gemini en Google Chrome se debe tener la última actualización del navegador y configurado con el idioma en inglés Captura de pantalla Google Chrome

Luego, es necesario buscar el botón de Gemini en la esquina superior derecha del navegador y activarla para comenzar a interactuar con las funciones del asistente virtual.

Dónde estará disponible la nueva herramienta de Gemini en Chrome

Se prevé que la función esté disponible para empresas en las próximas semanas a través de Google Workspace, con protecciones y controles de datos. Asimismo, Gemini se implementará en Chrome para dispositivos móviles en EE.UU. En Android, será posible activar la herramienta al utilizar en navegador y otras aplicaciones, mientras que en iOS la integración se realizará próximamente dentro de la propia app del buscador.

Cuáles serán las nuevas funciones de Gemini en Google Chrome

Entre los nuevos servicios que se implementarán, incluyen:

La función proporciona un resumen elaborado por la IA, facilita la realización de preguntas de seguimiento y permite acceder a información sin salir del portal Captura de pantalla Google Chrome