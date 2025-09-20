Premium outlet mall: cuáles son y dónde están las opciones más lujosas para comprar en Texas y Florida

El premium outlet mall se convirtió en una escala obligada para quienes buscan moda internacional con descuentos en Estados Unidos. En Texas y Florida se ubican dos de los complejos más exclusivos: uno concentra boutiques de lujo imposibles de hallar en otro punto del estado y el otro es el centro comercial más grande del país norteamericano.

Sawgrass Mills: el gigante de Florida

En 12801 W Sunrise Blvd, Sunrise, FL 33323, se ubica Sawgrass Mills, presentado en su web oficial como el outlet más grande de EE.UU., con más de 350 tiendas y 16 restaurantes.

Sawgrass Mills, en Sunrise, Florida, es presentado como el centro comercial más grande del país Tripadvisor

El sector The Colonnade Outlets concentra la propuesta de lujo del centro, con más de 70 boutiques exclusivas en el sur de Florida. Según Visit Lauderdale, allí se encuentran firmas como Burberry, Gucci, Jimmy Choo, Christian Louboutin, Prada, Ferragamo, Versace y Tory Burch.

El portal especializado en el sector de ventas, Retail Boss ubicó a Sawgrass Mills en el primer lugar del ranking nacional de outlets de lujo realizado en 2024. Este listado se confeccionó a partir de cuatro criterios: cantidad de locales, número de visitantes anuales, servicios complementarios para el comprador —como gastronomía o devoluciones rápidas— y diversidad de marcas de lujo.

San Marcos Premium Outlets: el referente de Texas

De acuerdo con su página oficial, el San Marcos Premium Outlets, ubicado en 3939 S I-35, San Marcos, TX 78666, reúne 145 locales de marcas de lujo y de diseñadores. Su oferta incluye moda para hombres, mujeres y niños, además de calzado, joyería, artículos deportivos y para el hogar. Entre las firmas presentes destacan Gucci, Dolce & Gabbana, Zadig & Voltaire, Victoria’s Secret y Lululemon.

En Texas, San Marcos Premium Outlets concentra 145 tiendas de diseñadores y de lujo Tripadvisor

La oficina de turismo Visit San Marcos remarca que este centro comercial al aire libre alberga tiendas que no existen en ningún otro punto de Texas. Esa exclusividad lo convierte en un destino recurrente para visitantes que viajan desde Austin, San Antonio y ciudades vecinas.

Según el ranking de Retail Boss, San Marcos ocupa el puesto número tres entre los diez mejores outlets de lujo de Estados Unidos.

Orlando International Premium Outlets: otro polo en Florida

En 4951 International Dr, Orlando, FL 32819, se ubica el Orlando International Premium Outlets, que de acuerdo con RetailBoss ocupa el cuarto lugar en el ranking. El complejo cuenta con más de 71.800 metros cuadrados de superficie.

Según la información publicada en su sitio oficial, el centro comercial recibe más de 17 millones de visitantes por año, tanto turistas como residentes. Su ubicación estratégica —a 5 minutos de Universal Orlando Resort y a unos 16 kilómetros de Walt Disney World Resort— potencia su atractivo como destino de compras para quienes llegan a la ciudad por los parques temáticos.

En Orlando, otro centro con más de 180 tiendas y 71.800 m² ocupa el cuarto lugar del listado y suma atractivo por su cercanía con los parques temáticos Tripadvisor

La propuesta incluye más de 180 tiendas de marcas internacionales como Armani, Prada, Kate Spade, H&M, Tory Burch, Champion, Old Navy y Guess, junto a 20 opciones gastronómicas, entre ellas el restaurante italiano Vinito Ristorante, además de locales con sabores de Brasil y América Latina.

El complejo también destaca por los servicios y comodidades que ofrece: valet parking, alquiler de coches para bebés y sillas de ruedas, cajeros automáticos, máquinas expendedoras, y dos centros de atención al cliente, donde los visitantes pueden acceder a cupones de descuento VIP y otras facilidades.