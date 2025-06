Primeros humanos se adaptaron a hábitats extremos, preámbulo de la migración global

WASHINGTON (AP) — Los humanos son el único animal que vive en prácticamente todos los entornos posibles, desde selvas tropicales hasta desiertos y tundras.

Esta adaptabilidad es una habilidad que precede con creces a la era moderna. Según un nuevo estudio publicado el miércoles en Nature, los antiguos Homo sapiens desarrollaron la flexibilidad para sobrevivir al encontrar alimentos y otros recursos en una amplia variedad de hábitats difíciles antes de dispersarse desde África hace unos 50.000 años.

“Nuestro superpoder es que somos generalistas de ecosistemas”, declaró Eleanor Scerri, arqueóloga evolutiva del Instituto Max Planck de Geoantropología en Jena, Alemania.

Nuestra especie evolucionó por primera vez en África hace unos 300.000 años. Aunque hallazgos fósiles anteriores muestran que algunos grupos hicieron incursiones tempranas fuera del continente, los asentamientos humanos duraderos en otras partes del mundo no ocurrieron hasta una serie de migraciones hace unos 50.000 años.

Emily Hallett, coautora del estudio y arqueóloga de la Universidad Loyola de Chicago, pregunta: "¿Qué fue diferente en las circunstancias de las migraciones que tuvieron éxito? ¿Por qué los humanos estaban listos esta vez?".

Teorías anteriores sostenían que los humanos de la Edad de Piedra podrían haber hecho un avance tecnológico importante o desarrollado una nueva forma de compartir información, pero los investigadores no han encontrado evidencia que respalde eso.

Este estudio adoptó un enfoque diferente al examinar el rasgo de la flexibilidad en sí mismo.

Los científicos reunieron una base de datos de sitios arqueológicos que muestran la presencia humana en África desde hace 120.000 a 14.000 años. Para cada sitio, los investigadores modelaron cómo habría sido el clima local durante los períodos en que los antiguos humanos vivieron allí.

“Hubo un cambio realmente marcado en la gama de hábitats que los humanos estaban utilizando a partir de hace unos 70.000 años.

Vimos una señal muy clara de que los humanos estaban viviendo en entornos más desafiantes y extremos", indicó Hallet. Mientras que los humanos habían sobrevivido durante mucho tiempo en sabanas y bosques, se trasladaron a todo, desde densas selvas tropicales hasta desiertos áridos en el período previo a hace 50.000 años, desarrollando lo que Hallet llamó una "flexibilidad ecológica que les permitió tener éxito". Aunque este salto en habilidades es impresionante, es importante no asumir que solo los Homo sapiens lo hicieron, dijo William Banks, arqueólogo de la Universidad de Burdeos, quien no participó en la investigación. Otros grupos de primeros ancestros humanos también dejaron África y establecieron asentamientos a largo plazo en otros lugares, incluidos aquellos que evolucionaron en los neandertales de Europa, señaló. La nueva investigación ayuda a explicar por qué los humanos estaban listos para expandirse por el mundo en aquel entonces, dijo, pero no responde a la pregunta persistente de por qué solo nuestra especie permanece hoy.