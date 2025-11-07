Principales nominaciones para los premios Grammy 2026
Esta es la lista de las principales nominaciones para la gala de los 68º premios Grammy, que se celebrará el 1 de febrero...
Esta es la lista de las principales nominaciones para la gala de los 68º premios Grammy, que se celebrará el 1 de febrero de 2026 en Los Angeles.
El rapero Kendrick Lamar encabeza la lista con nueve nominaciones, seguido de Lady Gaga con siete y el puertorriqueño Bad Bunny con seis.
- Álbum del año -
"DeBÍ TiRAR MáS FOToS" (DTMF)- Bad Bunny
"Swag" - Justin Bieber
"Man's Best Friend" - Sabrina Carpenter
"Let God Sort Em Out" - Clipse (Pusha T & Malice)
"Mayhem" - Lady Gaga
"GNX" - Kendrick Lamar
"Mutt" - Leon Thomas
"Chromakopia" - Tyler, The Creator
- Grabación del año (creación general de una canción) -
"DTMF" - Bad Bunny
"Manchild" - Sabrina Carpenter
"Anxiety" - Doechii
"Wildflower" - Billie Eilish
"Abracadabra" - Lady Gaga
"luther" - Kendrick Lamar with SZA
"The Subway" - Chappell Roan
"APT." - Rose and Bruno Mars
- Canción del año (composición) -
"Abracadabra" - Lady Gaga, Henry Walter & Andrew Watt, compositores (Lady Gaga)
"Anxiety" - Jaylah Hickmon, compositor (Doechii)
"APT." - Amy Allen, Christopher Brody Brown, Roget Chahayed, Omer Fedi, Philip Lawrence, Bruno Mars, Chae Young Park, Theron Thomas & Henry Walter, compositores (Rose, Bruno Mars)
"DTMF" - Marco Daniel Borrero, Scott Dittrich, Benjamin Falik, Benito Antonio Martínez Ocasio, Hugo René Sención Sanabria, Tyler Thomas Spry & Roberto Jose Rosado Torres, compositores (Bad Bunny)
"Golden [From 'KPop Demon Hunters']" - EJAE & Mark Sonnenblick, compositores (HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI)
"luther" - Jack Antonoff, Roshwita Larisha Bacha, Matthew Bernard, Scott Bridgeway, Sam Dew, Ink, Kendrick Lamar, Solana Rowe, Mark Anthony Spears & Kamasi Washington, compositores (Kendrick Lamar with SZA)
"Manchild" - Amy Allen, Jack Antonoff & Sabrina Carpenter, compositores (Sabrina Carpenter)
"Wildflower" – Billie Eilish O'Connell & Finneas O'Connell, compositores (Billie Eilish)
- Mejor artista nuevo -
Olivia Dean
KATSEYE
The Marias
Addison Rae
sombr
Leon Thomas
Alex Warren
Lola Young
- Mejor interpretación individual Pop -
"Daisies" - Justin Bieber
"Manchild" - Sabrina Carpenter
"Disease" - Lady Gaga
"The Subway" - Chappell Roan
"Messy" - Lola Young
- Mejor interpretación duo/grupo Pop -
"Defying Gravity" - Cynthia Erivo & Ariana Grande
"Golden [From 'KPop Demon Hunters']" - HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI
"Gabriela" - KATSEYE
"APT." - Rose, Bruno Mars
"30 For 30" - SZA con Kendrick Lamar
- Mejor álbum vocal Pop -
"Swag" - Justin Bieber
"Man's Best Friend" - Sabrina Carpenter
"Something Beautiful" - Miley Cyrus
"Mayhem" - Lady Gaga
"I've Tried Everything but Therapy (Part 2)" - Teddy Swims
- Mejor Álbum Rap -
"Let God Sort Em Out" - Clipse (Pusha T & Malice)
"Glorious" - GloRilla
"God Does Like Ugly" - JID
"GNX" - Kendrick Lamar
"Chromakopia" - Tyler, The Creator
- Mejor interpretación Rap -
"Outside" - Cardi B
"Chains & Whips" - Clipse (Pusha T & Malice), con Kendrick Lamar & Pharrell Williams
"Anxiety" - Doechii
"tv off" - Kendrick Lamar con Lefty Gunplay
"Darling, I" - Tyler, The Creator Featuring Teezo Touchdown
- Mejor video musical -
"Manchild" - Sabrina Carpenter
"So Be It" - Clipse
"Anxiety" - Doechii
"Love" - OK Go
"Young Lion" - Sade
- Mejor Álbum de Música Global -
"Sounds Of Kumbha" - Siddhant Bhatia
"No Sign of Weakness" Burna Boy
"Eclairer le monde - Light the World" - Youssou N'Dour
"Mind Explosion (50th Anniversary Tour Live)" - Shakti
"Chapter III: We Return to Light" - Anoushka Shankar con Alam Khan & Sarathy Korwar
"Caetano e Bethania Ao Vivo" - Caetano Veloso y Maria Bethania
- Artistas con más nominaciones -
Kendrick Lamar - 9
Lady Gaga - 7
Bad Bunny - 6
Leon Thomas - 6
Sabrina Carpenter - 6
