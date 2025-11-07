Principales nominaciones para los premios Grammy 2026

LA NACION

Esta es la lista de las principales nominaciones para la gala de los 68º premios Grammy, que se celebrará el 1 de febrero de 2026 en Los Angeles.

El rapero Kendrick Lamar encabeza la lista con nueve nominaciones, seguido de Lady Gaga con siete y el puertorriqueño Bad Bunny con seis.

- Álbum del año -

"DeBÍ TiRAR MáS FOToS" (DTMF)- Bad Bunny

"Swag" - Justin Bieber

"Man's Best Friend" - Sabrina Carpenter

"Let God Sort Em Out" - Clipse (Pusha T & Malice)

"Mayhem" - Lady Gaga

"GNX" - Kendrick Lamar

"Mutt" - Leon Thomas

"Chromakopia" - Tyler, The Creator

- Grabación del año (creación general de una canción) -

"DTMF" - Bad Bunny

"Manchild" - Sabrina Carpenter

"Anxiety" - Doechii

"Wildflower" - Billie Eilish

"Abracadabra" - Lady Gaga

"luther" - Kendrick Lamar with SZA

"The Subway" - Chappell Roan

"APT." - Rose and Bruno Mars

-  Canción del año (composición) -

"Abracadabra" - Lady Gaga, Henry Walter & Andrew Watt, compositores (Lady Gaga)

"Anxiety" - Jaylah Hickmon, compositor (Doechii)

"APT." - Amy Allen, Christopher Brody Brown, Roget Chahayed, Omer Fedi, Philip Lawrence, Bruno Mars, Chae Young Park, Theron Thomas & Henry Walter, compositores (Rose, Bruno Mars)

"DTMF" - Marco Daniel Borrero, Scott Dittrich, Benjamin Falik, Benito Antonio Martínez Ocasio, Hugo René Sención Sanabria, Tyler Thomas Spry & Roberto Jose Rosado Torres, compositores (Bad Bunny)

"Golden [From 'KPop Demon Hunters']" - EJAE & Mark Sonnenblick, compositores (HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI)

"luther" - Jack Antonoff, Roshwita Larisha Bacha, Matthew Bernard, Scott Bridgeway, Sam Dew, Ink, Kendrick Lamar, Solana Rowe, Mark Anthony Spears & Kamasi Washington, compositores (Kendrick Lamar with SZA)

"Manchild" - Amy Allen, Jack Antonoff & Sabrina Carpenter, compositores (Sabrina Carpenter)

"Wildflower" – Billie Eilish O'Connell & Finneas O'Connell, compositores (Billie Eilish)

- Mejor artista nuevo -

Olivia Dean

KATSEYE

The Marias

Addison Rae

sombr

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young

- Mejor interpretación individual Pop -

"Daisies" - Justin Bieber

"Manchild" - Sabrina Carpenter

"Disease" - Lady Gaga

"The Subway" - Chappell Roan

"Messy" - Lola Young

- Mejor interpretación duo/grupo Pop -

"Defying Gravity" - Cynthia Erivo & Ariana Grande

"Golden [From 'KPop Demon Hunters']" - HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI

"Gabriela" - KATSEYE

"APT." - Rose, Bruno Mars

"30 For 30" - SZA con Kendrick Lamar

- Mejor álbum vocal Pop -

"Swag" - Justin Bieber

"Man's Best Friend" - Sabrina Carpenter

"Something Beautiful" - Miley Cyrus

"Mayhem" - Lady Gaga

"I've Tried Everything but Therapy (Part 2)" - Teddy Swims

- Mejor Álbum Rap -

"Let God Sort Em Out" - Clipse (Pusha T & Malice)

"Glorious" - GloRilla

"God Does Like Ugly" - JID

"GNX" - Kendrick Lamar

"Chromakopia" - Tyler, The Creator

- Mejor interpretación Rap -

"Outside" - Cardi B

"Chains & Whips" - Clipse (Pusha T & Malice), con Kendrick Lamar & Pharrell Williams

"Anxiety" - Doechii

"tv off" - Kendrick Lamar con Lefty Gunplay

"Darling, I" - Tyler, The Creator Featuring Teezo Touchdown

- Mejor video musical -

"Manchild" - Sabrina Carpenter

"So Be It" - Clipse

"Anxiety" - Doechii

"Love" - OK Go

"Young Lion" - Sade

- Mejor Álbum de Música Global -

"Sounds Of Kumbha" - Siddhant Bhatia

"No Sign of Weakness" Burna Boy

"Eclairer le monde - Light the World" - Youssou N'Dour

"Mind Explosion (50th Anniversary Tour Live)" - Shakti

"Chapter III: We Return to Light" - Anoushka Shankar con Alam Khan & Sarathy Korwar

"Caetano e Bethania Ao Vivo" - Caetano Veloso y Maria Bethania

- Artistas con más nominaciones -

Kendrick Lamar - 9

Lady Gaga - 7

Bad Bunny - 6

Leon Thomas - 6

Sabrina Carpenter - 6

