Puerto Rico sin luz: estas son las zonas más afectadas por el apagón de hoy miércoles 16 de abril en la isla

Este miércoles, aproximadamente desde las 12.40 (hora local), se registró en Puerto Rico un apagón masivo después de que las plantas de energía en toda la isla se detuvieran inesperadamente, de acuerdo con la empresa de energía Genera. El gobierno dará una conferencia de prensa a las 16 horas locales.

Puerto Rico y un nuevo “apagón masivo en toda la Isla”

La empresa añadió en un posteo en X que su equipo está trabajando de inmediato para poner en línea las unidades de resguardo e investigar las causas de “apagón masivo en toda la Isla”.

En Puerto Rico se reportó un apagón masivo @genera

“Tanto la gobernadora interina, Veronica Ferraiuoli, como el zar de Energía, Josué Colón, trabajan diligentemente con todo el componente energético ante el apagón que ha afectado a un gran número de clientes”, comentó en X la gobernadora Jennifer González.

Las zonas más afectadas por el apagón en Puerto Rico

Iván Báez, portavoz de Genera, dijo en una entrevista telefónica con el medio local Wapa TV que el evento sacó de servicio las centrales bajo su control y las privadas, AES y EcoEléctrica.

Pasadas las 13 horas, el portal de LUMA Energy, empresa privada que supervisa la transmisión y distribución de electricidad, reflejaba que había 302.769 abonados sin energía eléctrica. Entre los pueblos donde se fue la luz están:

San Juan

Cayey Caguas

Aguas Buenas

Cidra

Ponce

Dorado

Toa Baja

Bayamón

Arecibo

Utuado

El portal de LUMA también muestra en vivo la demanda actual de cada central eléctrica a su cargo. Hasta las 15 horas de Puerto Rico, todas se encuentran en cero. Estas son las de San Juan, Palo Seco, Aguirre, Costa Sur, Eco Eléctrica y AES.

Por otro lado, de acuerdo a Telemundo Puerto Rico, también quedó sin luz la represa La Plata. Por lo tanto, el municipio de Bayamón activó el plan de emergencia:

De extenderse la situación para las 16 horas, comenzarán a enviar camiones cisterna a la zona rural .

. En la zona norte, se abrirá el Centro de Distribución de Emergencia que opera tipo serví-carro en el estadio Juan R. Loubriel.

Reincidencia en Puerto Rico: un apagón similar al año nuevo en la isla

Cuando el territorio estadounidense se preparaba para celebrar Año Nuevo, un apagón afectó a casi todo Puerto Rico y dejó a más de 1,3 millones de clientes a oscuras. En aquella ocasión, casi el 90% de los 1,47 millones de clientes en todo Puerto Rico se quedó sin electricidad, según Luma Energy.

Luma dijo en un comunicado que el corte de energía probablemente se debió a una falla en una línea eléctrica subterránea. En aquel entonces, este evento llevó a la gobernadora González a crear un “zar de la energía” para revisar posibles incumplimientos contractuales de Luma.

El director ejecutivo de la AEE, Josué Colón, aseguró que aún se investigan las causas del apagón y pidió paciencia mientras se restablece el sistema eléctrico X (@luisraultriunfo)

Hoy ese puesto es ocupado por Josué Colón, quien recientemente confirmó, de acuerdo con Primera Hora, que “con toda certeza va a tomar hoy y mañana (en regresar la energía eléctrica), si no hubo un daño mayor en las unidades".

"No se va a restablecer el servicio a toda la clientela durante el día de hoy. Va a tomar tiempo. Va a tomar toda la tarde y noche de hoy y todo el día de mañana, si no ocurrió alguna avería o daño permanente, que al presente no tengo la información”, agregó.

¿Cuáles fueron las causas del apagón en Puerto Rico?

“Tan pronto se tengan más detalles de la causa del apagón y el tiempo en que se restablecerá el servicio, se estará informando“, agregó González. Por su parte, Colón informó que todavía no se conoce una razón certera de lo que pudo ocasionar el apagón.

Sin embargo, el zar de Energía reveló que se cree que todo comenzó en la central San Juan. “Aparenta que se origina en alguna situación que afectó las unidades del ciclo combinado de San Juan, pero todavía eso no es concluyente”, indicó.

Las centrales de San Juan, Palo Seco, Costa Sur, Aguirre, EcoEléctrica y AES registraron demanda cero, lo que sugiere una falla sistémica Alejandro Granadillo - AP

También comentó que, por el momento, las unidades generatrices con las que cuenta el país, así como las unidades de resguardo, no registran daños. “Obviamente, se está inspeccionando bien ahora”, comentó.

“Están en proceso de estabilización de cada una de las centrales. Deben asegurarse de que no ocurra daño en las turbinas y generadores. Una vez eso se complete, se va a comenzar con el proceso de arranque del sistema”, detalló Colón.