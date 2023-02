Puesto gerencial y miles de dólares: la estafa laboral que afecta más a los latinos de EE.UU.

escuchar

Un hombre de Dallas, Texas, de origen latino, evitó perder gran parte de sus ahorros gracias a su instinto. Francisco Avendaño llevaba dos semanas buscando empleo cuando recibió en su aplicación Teams una oferta laboral, que prometía un sueldo de US$250 mil al año, por un cargo gerencial. La cifra era atractiva. El hombre se ilusionó. Sin embargo, se encontró con algunas irregularidades en el proceso, que llamaron su atención.

“No sabía cómo me habían contactado, porque yo no recuerdo haber aplicado a esa empresa. Me llegó un mensaje a través de Teams. Cuando lo leo, veo que hay un nombre y apellido orientales”, compartió Avendaño al medio Univisión. El hombre aseguró que una persona, identificada como Yibo Wen, se presentó como gerente de recursos humanos de la compañía china Country Garden Holdings. El mensaje detallaba que la empresa era de construcción, desarrollos residenciales y comerciales. Forbes la describe como una de las mejores 500 compañías del mundo.

“Me ofrecían la gerencia de una empresa en Estados Unidos, una sucursal nueva en Forney, un sueldo de US$250 mil, 16 empleados a mi cargo de mi sector y un presupuesto de US$350 mil dólares (para una oficina)”, detalló Avendaño. Todo parecía ir bien, incluso el hombre tuvo una entrevista para acceder al puesto. Sin embargo, las alarmas se encendieron.

Las estafas también irrumpen en el mercado laboral Pixabay

Supuestamente, la compañía le iba a enviar un cheque por 26 mil dólares para “equipar la oficina”. No obstante, el emisor era una empresa en Philadelphia dedicada a los productos de mar. Esto no tenía ninguna relación con la compañía de construcción. Además, la cantidad reflejada era diferente a la que se había acordado: mandaron 50 mil dólares de más. El hombre, entonces, tomó precauciones. En lugar de depositar el cheque en su banco, consultó con PNC, institución que figuraba en el documento contable. Ahí fue donde le dijeron que la cuenta emisora era falsa, y Avendaño comprendió que todo se trataba de una estafa.

El modus operandi de las estafas en Estados Unidos

Cosme Ojeda, portavoz del Better Business Bureau (BBB), una organización sin fines de lucro que defiende a los consumidores, detalló cómo funcionan este tipo de estafas.

Al depositar un cheque, el banco adelanta los fondos. Cuando la víctima le informa al estafador que ya depositó el documento, este le pide que compre tarjetas de regalo y que le facilite los números. De igual manera, le puede solicitar que le envíe el dinero por algún sistema de pago electrónico (como Zelle o Venmo, en el caso de EE.UU.), para “comprar y enviarle el equipo de oficina”. No obstante, el cheque rebota luego de un par de días por falta de fondos y la víctima pierde su dinero.

El fraude consiste en vaciar la cuenta de ahorros del supuesto candidato al empleo Pixabay

De acuerdo con el informe de BBB, en 2020 aproximadamente 14 millones de personas estuvieron expuestas a estas situaciones, las cuales dejan pérdidas directas de US$2 mil millones al año. Dentro de la comunidad inmigrante, el hecho de desconocer en profundidad los mecanismos bancarios de EE.UU. o no hablar con total fluidez el idioma, convierte a muchas personas en presas más fáciles.

Para evitar caer en este tipo de fraudes, es clave verificar que los datos de las empresas coincidan, tal como hizo Avendaño. Además, las autoridades del BBB remarcaron tomar extremas precauciones con las “ofertas laborales” que implican recibir y enviar dinero.

LA NACION