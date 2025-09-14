Pumpkin spice: la historia detrás de la popular preparación en EE.UU. y por qué se hace en otoño cerca de Halloween

El pumpkin spice es uno de los sabores de temporada favoritos en Estados Unidos, pues está inspirado en la receta de las tartas de calabaza, que a su vez tienen una historia que data de la época colonial y los ingredientes que se usaban para preparar pasteles y bebidas.

Qué es el pumpkin spice, la bebida del otoño

Pese a que su sabor se inspira en la receta de los pasteles de calabaza, el pumpkin spice no contiene este fruto, sino que está hecha de una mezcla de especias que se usa en estos tipos de tartas, según Larousse cocina.

Pumpkin spice es una mezcla de especias utilizada en la repostería estadounidense (allrecipes.com/Dotdash Meredith Food Studios)

Se trata de una de las mezclas más populares en la repostería estadounidense, y también se utiliza en la preparación de pan francés, bebidas y otros tipos de postres o de panadería que contengan frutas, como la manzana o el plátano.

Los ingredientes principales del pumpkin spice son:

Canela molida

Jengibre en polvo

Nuez moscada molida

Pimienta gorda o de Jamaica

Clavo de olor molido

En cuanto al modo de preparación, este es muy sencillo, pues consiste únicamente en la mezcla de todos los ingredientes. El resultado se puede almacenar en un recipiente de vidrio o metal de cierre hermético para que pueda preservarse hasta por seis meses si se guarda dentro de un lugar oscuro.

Cuál es la historia detrás del pumpkin spice

La mezcla de especias, que también suele prepararse en bebidas como el café con leche, tiene su origen en las primeras recetas de pastel de calabaza de EE.UU. que datan de la época colonial, según CBS News.

El pumpkin spice está inspirado en las recetas de pasteles de calabaza (Pexels/Esra Korkmaz )

Los registros históricos hablan de un antiguo terrateniente que escribió en 1655 que los colonos de Inglaterra tenían un gusto particular por las calabazas y que, además de hacer tartas, también preparaban bebidas con ellas.

Aunque desde aquella época ya existían los pasteles de calabaza, la receta evolucionó con el paso de los años y en 1796 ya comenzaba a parecerse más a la versión que se conoce actualmente.

Pero sería hasta la década de 1930 que las especias de calabaza o pumpkin spice se introdujeron en la industria con marcas como McCormick & Company, lo que resultó en una forma más práctica y económica de tener todos los ingredientes característicos del sabor otoñal.

En la década de 1930 McCormick & Company comercializa la mezcla pumpkin spice (mccormick.mx)

Y tras varios ajustes, su receta se mantuvo igual desde la fórmula instaurada en 2002. Además, la empresa declaró a CBS News que estas especias comienzan a venderse a partir de agosto, meses antes de Halloween, aunque alcanzan su punto máximo en noviembre de cada año.

Otras compañías como Starbucks también agregaron el pumpkin spice a sus opciones de latte, que se estrenó por primera vez en 2003, y que también es característica de la temporada otoñal.

El pumpkin spice se agrega a diferentes recetas y bebidas (Pexels/Aleksandar Cvetanovic)

Por qué el pumpkin spice siempre se hace en otoño

El sabor del pastel de calabaza se agregó a diferentes recetas que comúnmente inundan el mercado durante el otoño y existen diferentes teorías que indican los motivos por los que este gusto se asocia con los sentimientos, según otro artículo de CBS News.

Megan Baumler, directora del programa de Nutrición y Dietética de la Universidad de St. Catherine, explicó en 2023 que el pumpkin spice es “parte gusto y parte sentimientos” pues permite una transición más fácil entre estaciones.

El 80% de la cosecha de calabazas se lleva a cabo en otoño (Pexels/Inna Heasley)

Desde el éxito que obtuvo esta mezcla de especias en el latte de Starbucks, otras compañías decidieron replicar el modelo y crear productos como golosinas para mascotas, yogures, galletas y hasta labiales con un toque de este sabor.

Además, otoño es la temporada del año en la que se registra un 80% del total de la cosecha de calabazas en el país norteamericano, según la Fundación Nacional para la Educación Ambiental (NEEF, por sus siglas en inglés).