Pusieron a su bulldog inglés a dieta y la mascota se vengó de una manera increíble

escuchar

Una bulldog inglesa se rebeló en contra de sus dueños luego que de que la pusieron a dieta. La mascota no aceptó que le redujeran sus alimentos y tomó un cuchillo de cocina para ‘intimidar’ a todos en la casa. Cuando sus propietarios intentaron quitárselo, la perrita se puso a la defensiva. Tuvieron que pasar varios minutos antes de que soltara el filoso utensilio.

Las imágenes fueron compartidas a través de TikTok por la hija de la dueña de ‘Fendi’, como se identificó a la mascota. En su cuenta, @delarosaofficiall, publicó el video acompañado de la descripción: “¿Realmente acabo de pelearme con la mascota de mi madre por un cuchillo?”.

Fendi sostuvo el ‘arma blanca’ en su mandíbula y corrió por toda la casa. Luego, se escondió debajo de las sillas y mesas para evitar que la atraparan. Mientras la joven luchaba por controlar la situación, su madre le pidió no perseguirla. Como una prueba de que era la verdadera dueña, le dijo que eventualmente se aburriría y soltaría el cuchillo por sí misma.

No obstante, la joven no escuchó y continuó con la persecución. En la publicación, la usuaria también expuso la razón por la que Fendi estaba enojada. Al parecer, comenzaron a cuidarle su alimentación: “Ha estado a dieta durante una semana y no se lo está tomando a la ligera”, se burló.

Una perra paseaba por la casa de su propietaria con un cuchillo en el hocico

Los intentos desesperados por quitarle el cuchillo continuaron en toda la grabación. En una ocasión, la joven logró tomarla del hocico, pero la mascota respondió con gruñidos. En un último intento de persuasión, lograron que Fendi soltara el arma, dándole lo que quería: comida. Le acercaron una especie de galleta y el can descuidó por un momento su arma. Tras varios segundos de pelea, las propietarias tuvieron éxito.

“Un poco estresada”

La grabación de la perrita se viralizó rápidamente. Hasta el momento, cuenta con más de 11,5 millones de reproducciones. Los usuarios se sorprendieron ante su peculiar actitud y algunos reaccionaron de forma cómica. Por otro lado, varios usuarios se preocuparon de que se pudiera lastimarse ella misma o a alguien más, al correr con un cuchillo en el hocico.

“Ese perro quiere sangre”; “¿se llama Chucky?”; “Fendi, pero cuánta agresividad hay en tu corazón”; “Qué peligro que esté corriendo con el cuchillo”, escribieron algunas personas. Otras se compadecieron y entendieron sus acciones, “Así me pongo yo cuando también estoy a dieta”, siguió una usuaria, quien justificó la actitud de la perrita.

Como respuesta a tantos comentarios, la creadora del video compartió otro clip donde mostró a Fendi con un atuendo rosa y un gorro de cumpleaños. “Esta es ella en un buen día. Está un poco estresada por la dieta. Es nueva en este estilo de vida”, explicó.

Fendi celebró su cumpleaños rodeada de amigos

Las imágenes son una prueba de cómo celebró Fendi su más reciente cumpleaños, rodeada de sus amigos perrunos. Su actitud agresiva había quedado en el pasado, ahora solo ladraba para obtener una porción de torta.

LA NACION