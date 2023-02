El proyecto de ley que podría afectar a quienes tienen perro y auto en Florida

escuchar

Una senadora de Florida presentó un proyecto de ley para prohibir actividades comunes que suelen realizar los dueños de las mascotas. Entre ellas, que los perros puedan sacar la cabeza del automóvil cuando está en movimiento. Lauren Book fue la representante encargada de esta iniciativa, que pretende darle mayor protección a los animales.

En el documento hay varias cláusulas sobre traslado de perros en los vehículos. En caso de que se apruebe este proyecto de ley, será necesario seguir los lineamientos. Por ejemplo, no se permitirá que las personas lleven a sus mascotas en su regazo, que es una práctica muy popular. Respecto a la cabeza de los perros fuera del vehículo, la iniciativa enfatiza que no se “consentirá que un perro extienda la cabeza o cualquier parte del cuerpo fuera de la ventanilla, mientras la persona maneje el vehículo de motor en una vía pública”. Además, se sancionará a los automovilistas que viajen con perros que interfieran en su conducción.

Entre otras de las restricciones, ningún perro podrá ser transportado en el techo o cajuela de un vehículo ni en un remolque. Esto no quiere decir que las mascotas no puedan ir a bordo del vehículo, sino que se tendrán que cumplir las medidas. Habrá que llevarlas en una jaula con dimensiones apropiadas para su tamaño. Asimismo, tendrán que ser aseguradas con un arnés. El conductor deberá viajar en compañía de otra persona que se hará cargo del can durante el traslado.

Para evitar multas por traslados de perros, se deberán utilizar jaulas especiales dentro del auto Unsplash

En el caso de que el perro sea transportado en la caja trasera de un camión o camioneta, el propietario tendrá que instalar una jaula para que su mascota no pueda escapar. Este mecanismo deberá brindarle protección al animal, tanto del sol, como de cualquier inclemencia del clima. Los dueños deben verificar que permanezca en buen estado y que sea de un material duradero.

Además, tendrán que comprobar la ventilación y que su tamaño sea suficiente para que el animal pueda dar una vuelta, mantenerse de pie o acostado. Quien viole estas reglas sería acreedor de una infracción de tránsito.

El proyecto de ley incluye a más animales

Otra de las prohibiciones que dicta la iniciativa de la senadora floridense es que los dueños de gatos no podrán extraerles las garras. Solo será legal si los felinos necesitan esta intervención por alguna terapia médica. Si el propietario hace caso omiso y le retira las uñas, las autoridades podrían multarlo con US$1000

Respecto a las pruebas en animales, el proyecto de ley agrega vetos para “cualquier artículo destinado a ser frotado, vertido o rociado” que esté dirigido a humanos y no a animales. Por ejemplo, limpiadores, tratamientos de belleza, entre otros.

Los perros deberán ser vigilados por otra persona que no sea el chofer en el auto Unsplash

Los fabricantes de productos tendrían prohibido hacer sus pruebas en animales “vertebrados vivos no humanos”, pero podrán mantener los datos de resultados anteriores. Las multas iniciales serán de US$5000 y habrá castigos adicionales de US$1000 por cada día reincidencia.

Si las cámaras de la Legislatura de Florida aprueban este proyecto de ley, al igual que el gobernador, podría entrar en vigor el próximo 1 de julio.

LA NACION