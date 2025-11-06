Qué dice el primer informe sobre el accidente del avión de UPS en Louisville

Luego de que se conociera el saldo de víctimas fatales tras el accidente de un avión de carga de UPS que se estrelló en Louisville ascendió a nueve personas, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) dio más detalles sobre qué produjo el choque en el Aeropuerto Internacional Muhammad Ali y publicó el primer informe al respecto.

Según los datos registrados por la NTSB —que asumió la investigación por el hecho—, el ala izquierda del avión de carga se incendió y un motor se desprendió justo antes de que se estrellara.

Todd Inman, miembro de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte y quien dirige la investigación, explicó este miércoles que se recuperaron la grabadora de voz de la cabina y la grabadora de datos, y el motor fue encontrado en la pista.

La columna de humo se eleva desde el lugar del accidente de un avión de carga de UPS en el Aeropuerto Internacional Louisville. AP/Jon Cherry - FR171965 AP�

“El video de seguridad del aeropuerto muestra al motor izquierdo desprendiéndose del ala durante la carrera de despegue. Hay muchas partes de este avión esparcidas por muchos lugares distintos”, añadió al describir el campo de escombros que se extiende casi a lo largo de un kilómetro en el área.

En tanto, la Junta Nacional de Seguridad del Transporte asumió la investigación del accidente y envió a un equipo de 28 especialistas a Louisville. En paralelo, la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) confirmó que el vuelo 2976 fue el implicado y que la causa del hecho “aún no fue determinada”.

Cómo fue el accidente

El avión, un McDonnell Douglas MD-11 fabricado en 1991, se dirigía al aeropuerto de Honolulu, en Hawái, cuando se precipitó alrededor de las 17.15 horas de este martes (hora local). La aeronave cayó dentro de las instalaciones logísticas de UPS, provocando un incendio masivo que se extendió a negocios vecinos.

En un video se pueden ver llamas que salen del ala izquierda del avión y una estela de humo. Posteriormente, la aeronave se eleva ligeramente del suelo antes de estrellarse y convertirse en una enorme bola de fuego. El video también mostró daños en partes del techo de un edificio ubicado al final de la pista.

Más de 200 rescatistas participaron en los trabajos de emergencia durante la noche, entre ellos bomberos, policías y personal de la Guardia Nacional. Las imágenes difundidas por medios locales y redes sociales muestran una bola de fuego gigante iluminando el cielo de Louisville y una columna de humo negro visible desde varios kilómetros.

Un avión de carga de UPS se estrelló el martes poco después de despegar del Aeropuerto Internacional de Lousiville

El avión ganó suficiente altitud para sobrevolar la valla al final de la pista antes de estrellarse en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Muhammad Ali de Louisville, explicó Inman a los periodistas. De las nueve víctimas confirmadas, cuatro no estaban dentro del avión, según las autoridades locales, sino que se encontraban trabajando en empresas cercanas al perímetro del aeropuerto.

En tanto, UPS suspendió la clasificación de paquetes en su centro logístico de Louisville, el más grande de la compañía en Estados Unidos, con 300 vuelos diarios y más de 400.000 paquetes por hora. La empresa no indicó cuándo reanudará sus operaciones.

El aeropuerto internacional permaneció cerrado durante la noche del martes, aunque reanudó gradualmente sus operaciones el miércoles por la mañana. Varias autopistas en torno a la zona continuaban bloqueadas y las escuelas locales suspendieron sus clases por precaución.