Clima en EE.UU. hoy: alerta por nieve, frente polar en Washington y otros dos estados en las próximas horas

El clima de este jueves 6 de noviembre marcará un punto de inflexión en gran parte de Estados Unidos, con lluvias intensas en la costa del Pacífico, nevadas en zonas elevadas del noroeste y un frente frío que comenzará a desplazarse hacia el este para transformar el panorama térmico del país norteamericano hacia el fin de semana.

Lluvias y nieve en el noroeste de Estados Unidos: de Washington a California

Un río atmosférico procedente del Pacífico afectará este jueves a los estados del noroeste, especialmente Washington, Oregon y el norte de California. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) advirtió que el fenómeno llevará precipitaciones intensas en las zonas costeras y nevadas significativas en las áreas montañosas.

Un río atmosférico afectará a Washington, Oregón y el norte de California, con lluvias persistentes en la costa y acumulaciones de nieve de 12 a 18 pulgadas (30 a 45 cm) en las elevaciones más altas de la Cordillera de las Cascadas NWS

Las costas del Pacífico registrarán lluvias persistentes que podrían dejar varios centímetros adicionales de acumulación en pocas horas. Aunque este aporte hídrico será beneficioso para los embalses y el suelo seco, las autoridades señalaron la posibilidad de inundaciones aisladas en zonas bajas y con mal drenaje.

En las elevaciones más altas de la cordillera de las Cascadas, la situación será distinta: allí se prevé entre 12 y 18 pulgadas de nieve (30 a 45 centímetros), hasta la mañana del viernes. El NWS indicó que las acumulaciones más pesadas se concentrarán en el norte de Washington, donde las altitudes superiores a los 5000 pies (1524 metros) estarán cubiertas por un espeso manto blanco.

Sol y temperaturas templadas en el suroeste de Estados Unidos

Mientras la costa noroeste enfrentará un clima inestable, el suroeste de Estados Unidos permanecerá bajo la influencia de un sistema de alta presión. El NWS anticipó que el cielo se mantendrá despejado en Arizona, Nuevo México, el sur de California y gran parte de Texas, con temperaturas por encima de lo habitual para esta época del año.

Las máximas en el suroeste podrían superar los 80°F (27°C) durante la tarde, lo que ofrecerá condiciones agradables y secas. Este patrón también se extenderá a las llanuras del sur, desde Oklahoma hasta el norte de Texas, donde se prevé un ambiente cálido y sin precipitaciones relevantes.

Bajo la influencia de un sistema de alta presión, Arizona, Nuevo México y el sur de Texas, mantendrán cielos despejados y temperaturas por encima de lo habitual NWS

Sin embargo, esta calma atmosférica comenzará a modificarse a partir del viernes con la llegada de aire mucho más frío desde Canadá. Un frente polar avanzará hacia el centro-norte de Estados Unidos y provocará un descenso pronunciado de temperatura en las Dakotas y el Alto Medio Oeste.

Avanza el aire ártico por el norte y el Medio oeste: ¿primera nevada en Chicago?

El viernes marcará el comienzo de un brusco cambio térmico en los estados del norte. El frente frío que descenderá desde Canadá traerá un marcado descenso de temperatura en Dakota del Norte, Minnesota y Wisconsin. Para el sábado, el aire polar se expandirá hacia los Grandes Lagos, lo que preparará el terreno para el primer episodio invernal significativo del mes.

De acuerdo con AccuWeather, el patrón de los próximos días llevará “una muestra anticipada del invierno”, con valores térmicos similares a los de mediados de diciembre. El meteorólogo principal de la plataforma, Paul Pastelok, explicó que “las temperaturas se sentirán como en Navidad en muchas regiones para comienzos de la próxima semana”.

El descenso será acompañado por ráfagas que podrían superar las 30 millas por hora (48 km/h) y por las primeras nevadas generalizadas de la temporada en algunas zonas del Medio oeste. Ciudades como Chicago, Detroit y Minneapolis podrían registrar copos entre el sábado y el domingo, con acumulaciones ligeras pero suficientes para generar superficies resbaladizas, especialmente en rutas y autopistas.

Riesgo de tormentas en el valle de Ohio y el sureste

A medida que el aire frío avance, un sistema de baja presión impulsará humedad hacia el valle de Ohio y el valle del Tennessee. El NWS pronosticó que el viernes se formará una franja de tormentas que afectará desde Kentucky y Tennessee hasta la costa central del Golfo.

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) informó que existe un “riesgo leve” de fenómenos severos en el centro sur de Kentucky y el norte de Tennessee, donde podrían desarrollarse granizadas aisladas y ráfagas intensas. En los sectores más activos, los vientos podrían superar las 40 millas por hora (64 km/h).

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC) informó un "riesgo leve" de fenómenos severos para el centro sur de Kentucky y el norte de Tennessee SPC

En tanto, hacia el noreste, el frente dejará lluvias intermitentes en Pensilvania, Ohio y los estados de Nueva Inglaterra. Estas precipitaciones se intensificarán el sábado, cuando el sistema se desplace hacia la costa atlántica.

La llegada del aire gélido y las primeras nevadas extendidas

De acuerdo con el pronóstico de AccuWeather, el cambio de patrón será notorio a partir del fin de semana, cuando el aire ártico se extienda sobre el centro y el este de Estados Unidos. Las temperaturas mínimas caerán hasta los 20°F (-6°C) en el norte de Missouri, Nebraska y Kansas, y podrían acercarse a los 30°F (-1°C) en partes del valle del Ohio y los Apalaches.

“El aire frío se sentirá incluso en el sureste, donde las mínimas podrían descender a los 20°F (-6°C) en las zonas interiores de Georgia y Carolina del Sur el martes”, señaló Pastelok. Este descenso marcará el final de la temporada de crecimiento en varias regiones agrícolas que aún no habían sufrido heladas intensas.

La masa de aire polar también favorecerá la aparición del primer episodio de nieve por efecto lago sobre los Grandes Lagos. Según Dan DePodwin, vicepresidente de operaciones de pronóstico de AccuWeather, “las bandas de nieve podrían dejar varios centímetros de acumulación entre Ohio, Pensilvania, el oeste de Nueva York y el norte de Virginia Occidental”.

Donde las bandas se mantengan más tiempo, se prevén condiciones de baja visibilidad y formación de hielo en carreteras, con riesgo de accidentes múltiples.