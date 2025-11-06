Último temblor en California y EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este jueves 6 de noviembre de 2025

En Estados Unidos se produce una variedad de fenómenos naturales que, en algunos casos, pueden representar amenazas para la población. Entre ellos, uno de los más misteriosos y sorpresivos son los terremotos, frecuentes en diversas regiones. Estos son los sismos del jueves 6 de noviembre, con su hora exacta, lugar y epicentro, basado en las actualizaciones más recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Dónde se registró un terremoto, hoy miércoles jueves 6 de noviembre

A través del mapa interactivo Latest Earthquakes (terremotos más recientes), disponible en el sitio web de USGS, la agencia presenta los reportes oficiales de los movimientos telúricos que se registraron en las últimas horas en los estados contiguos de Estados Unidos, así como los territorios de Alaska y Hawái o Puerto Rico.

Los temblores ocurridos en EE.UU. durante las últimas horas USGS

En las últimas 24 horas, se registraron un total de 16 sismos en la región de América del Norte y el Caribe con magnitud mayor de 2,5 grados, de los cuales cuatro se presentaron en el territorio continental estadounidense; el más fuerte de estos fue uno ubicado a 12 kilómetros de la localidad de San Juan Bautista, California, con 3,2 de magnitud.

Uno de los temblores más fuertes de las últimas 24 horas en territorio continental estadounidense ocurrió cerca de San Juan Bautista, California USGS

Estos son los reportes oficiales de hora exacta, lugar y epicentro de los sismos en EE.UU., incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico, en las últimas 24 horas:

Ubicación: 11 kilómetros al sureste de Tyonek, Alaska . Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 6 de noviembre a las 10.59 UTC (01.59 hs en Anchorage ).

. Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 6 de noviembre a las 10.59 UTC (01.59 hs en ). Ubicación: 0 kilómetros al suroeste de Salcha, Alaska . Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 6 de noviembre a las 09.33 UTC (00.33 hs en Anchorage ).

. Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 6 de noviembre a las 09.33 UTC (00.33 hs en ). Ubicación: 29 kilómetros al noreste de Pedro Bay, Alaska . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 6 de noviembre a las 08.50 UTC (23.50 hs del 5 de noviembre en Anchorage ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 6 de noviembre a las 08.50 UTC (23.50 hs del 5 de noviembre en ). Ubicación: 8 kilómetros al noroeste de Lakeview, Oregon . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 6 de noviembre a las 08.46 UTC (00.46 hs en Salem ).

. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 6 de noviembre a las 08.46 UTC (00.46 hs en ). Ubicación: 32 kilómetros al noreste de Pedro Bay, Alaska . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 6 de noviembre a las 06.36 UTC (21.36 hs del 5 de noviembre en Anchorage ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 6 de noviembre a las 06.36 UTC (21.36 hs del 5 de noviembre en ). Ubicación: 4 kilómetros al suroeste de Pāhala, Hawái . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 6 de noviembre a las 05.53 UTC (19.53 hs del 5 de noviembre en Honolulu ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 6 de noviembre a las 05.53 UTC (19.53 hs del 5 de noviembre en ). Ubicación: 7 kilómetros al noroeste de Plainville, Kansas . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 6 de noviembre a las 01.50 UTC (19.50 hs del 5 de noviembre en Topeka ).

. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 6 de noviembre a las 01.50 UTC (19.50 hs del 5 de noviembre en ). Ubicación: 41 kilómetros al noreste de Susitna North, Alaska . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 5 de noviembre a las 23.59 UTC (14.59 hs en Anchorage ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 5 de noviembre a las 23.59 UTC (14.59 hs en ). Ubicación: 34 kilómetros al sureste de Nikolski, Alaska . Magnitud: 4,0. Fecha y hora: 5 de noviembre a las 21.05 UTC (12.05 hs en Anchorage ).

. Magnitud: 4,0. Fecha y hora: 5 de noviembre a las 21.05 UTC (12.05 hs en ). Ubicación: 101 kilómetros al sur de Kokhanok, Alaska . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 5 de noviembre a las 21.03 UTC (12.03 hs en Anchorage ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 5 de noviembre a las 21.03 UTC (12.03 hs en ). Ubicación: 122 kilómetros al sur de McCarthy, Alaska . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 5 de noviembre a las 17.54 UTC (08.54 hs en Anchorage ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 5 de noviembre a las 17.54 UTC (08.54 hs en ). Ubicación: 114 kilómetros al noreste de Arctic Village, Alaska . Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 5 de noviembre a las 16.51 UTC (07.51 hs en Anchorage ).

. Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 5 de noviembre a las 16.51 UTC (07.51 hs en ). Ubicación: 56 kilómetros al sur de Whites City, Nuevo México . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 5 de noviembre a las 16.43 UTC (09.43 hs en Santa Fe ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 5 de noviembre a las 16.43 UTC (09.43 hs en ). Ubicación: 4 kilómetros al suroeste de San Juan Bautista, California. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 5 de noviembre a las 15.12 UTC (07.12 hs en Sacramento).

Qué regiones de Estados Unidos tienen más terremotos

De todo el territorio de Estados Unidos, Alaska y California son los estados que registran sismos más frecuentes, aunque son pocos los que llegan a ser percibidos por la población en las ciudades más importantes.

En California se localiza la Falla de San Andrés, una ruptura geológica donde las placas tectónicas del Pacífico y América del Norte tienen movimientos frecuentes. Las ciudades como Los Ángeles y San Francisco sintieron la furia de los sismos a lo largo de la historia.

En la costa del Pacífico sur de Estados Unidos se localiza la Falla de San Andrés que ocasiona sismos frecuentes en la región TravelScape / Freepik

Más al norte, en el gélido territorio de Alaska, la Placa del Pacífico y la Placa de América del Norte también se rozan y ocasionan terremotos constantes, aunque por la baja densidad de la población en esa zona, suelen pasar desapercibidos.

Además de las regiones anteriores, en las Montañas Rocosas y otras cadenas montañosas en el centro de EE.UU., la tierra puede moverse de vez en cuando. Si bien no es tan frecuente como en California o Alaska, puede tomar a todos por sorpresa.