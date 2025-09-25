¿Qué se sabe de los temblores en Venezuela? La falla que atraviesa el país con réplicas fuertes en las últimas horas
El sismo de magnitud 6 sacudió el occidente a las 23.51 horas del miércoles, con epicentro a 45 km al este de Bachaquero, estado Zulia
En las últimas horas, Venezuela experimentó una seguidilla de temblores que despertaron preocupación en la población, especialmente en la región occidental del país sudamericano. Los movimientos telúricos se sintieron en varios estados y también en ciudades de Colombia, mientras que los expertos señalaron a la falla de Boconó como la responsable de la actividad sísmica que sacudió con fuerza al territorio.
El sismo principal en Venezuela y sus repercusiones
La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) confirmó que un temblor de magnitud 6 se produjo en la noche del miércoles, a las 23.51 hs, con epicentro localizado a 45 kilómetros al este de Bachaquero, en el estado Zulia.
El movimiento tuvo una profundidad de 16,4 kilómetros y fue percibido no solo en Falcón, Lara, Yaracuy, Portuguesa y Trujillo, sino también en ciudades colombianas como Bucaramanga, Bogotá, Cartagena y Medellín.
El temblor se convirtió en el más fuerte de una serie de sacudidas que venían registrándose desde horas previas, entre los que se incluye un evento de magnitud 5,4 que ocurrió a las 18.21 hs en la misma zona, con epicentro a 40 kilómetros de La Ceiba, en el estado Trujillo.
El gobernador del Zulia, Luis Caldera, explicó equipos de ingenieros y Protección Civil se desplegaron en la región para evaluar daños en infraestructuras públicas. Señaló que hubo afectaciones en hospitales como el Luis Razetti, en Pueblo Nuevo, y el Hospital General del Sur, en Maracaibo, además de iglesias, puentes, semáforos y el suministro eléctrico en sectores del municipio Jesús Enrique Lossada, según recogió El Nacional.
Réplicas y registro de sismos en Venezuela en las últimas 24 horas
El temblor de magnitud 6 no fue un hecho aislado, sino parte de una cadena de movimientos sísmicos que se extendieron entre la tarde del miércoles y la mañana del jueves.
Funvisis reportó más de una decena de eventos en el occidente del país sudamericano, algunos de los cuales se sintieron con particular intensidad en Zulia, Trujillo y Lara.
Entre los más relevantes se encuentran:
- 25 de septiembre, 7.47 hs: sismo de magnitud 3,7 a 25 km al sureste de Bachaquero, con profundidad de 2,4 km.
- 25 de septiembre, 7.28 hs: temblor de magnitud 4,3 a 32 km al este de Bachaquero, con 5 km de profundidad.
- 25 de septiembre, 02.55 hs: movimiento de magnitud 5,3 a 35 km al sureste de Bachaquero.
- 25 de septiembre, 02.42 hs: sismo de 4,1 de magnitud en la misma zona, con 4,8 km de profundidad.
- 24 de septiembre, 23.51 hs: el temblor más fuerte, de magnitud 6 a 45 km al este de Bachaquero.
- 24 de septiembre, 22.42 hs: movimiento de 4,6 de magnitud a 41 km al sureste de Bachaquero.
- 24 de septiembre, 21.45 hs: sacudida de magnitud 3,9 a 31 km al suroeste de la misma localidad.
Estos registros evidencian que la secuencia sísmica se concentró en torno a Bachaquero, en el estado Zulia, lo que refuerza la relación directa con la falla de Boconó, uno de los sistemas de fractura geológica más activos de Venezuela.
La falla de Boconó y su historial sísmico en Venezuela
La falla de Boconó constituye el eje de la actividad sísmica en la región. Se trata de una fractura geológica activa que atraviesa varios estados del país sudamericano y que fue objeto de múltiples investigaciones por parte de Funvisis.
La institución señaló que la Boconó, junto a las fallas de San Sebastián y El Pilar, forma parte del corredor tectónico donde la placa del Caribe interactúa con la placa de Suramérica, lo que genera frecuentes temblores.
Entre los aspectos más relevantes sobre este sistema destacan:
- Estudios paleosísmicos: Funvisis llevó a cabo excavaciones de trincheras en distintos tramos de la falla para reconstruir el historial de terremotos pasados y determinar la frecuencia con que ocurren eventos mayores.
- Segmentación sismogénica: estas investigaciones permitieron establecer cuáles partes de la falla tienen mayor potencial de generar terremotos intensos, lo que aporta información crucial para la planificación urbana y la gestión del riesgo.
- Monitoreo constante: el organismo mantiene una red de sensores que registra la actividad sísmica en tiempo real y publica actualizaciones en su página web y redes sociales.
