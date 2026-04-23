Actualizaciones recientes del Uscis: Trump pide dar trabajo a 200 agentes especiales para combatir el fraude migratorio

El gobierno de Donald Trump avanza con una serie de medidas orientadas a modificar el control migratorio y los procesos administrativos. Entre las iniciativas se incluye la creación de un equipo especializado dentro del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) para investigar irregularidades en solicitudes.

Nueva unidad de investigación dentro del Uscis

Durante una audiencia con los legisladores de la Cámara de Representantes, el director del Uscis, Joseph Edlow, explicó que el objetivo es conformar un equipo con funciones específicas en la detección de fraude.

Según indicó, la intención es concentrar recursos en casos que históricamente han tenido bajo nivel de judicialización.

Diálogo legislativo entre un congresista y el director del Uscis sobre la creación de una nueva división policial interna

“Es una rama de investigación criminal muy estrecha que se centrará específicamente en el fraude de inmigración y el fraude de beneficios que cae dentro de nuestra competencia. Es específico para investigadores criminales”, señaló.

La propuesta bajo la administración Trump contempla la incorporación de 200 agentes especiales. Esta estructura funcionará de manera independiente a otras agencias federales con funciones similares.

“Es para fortalecer la relación con los fiscales de EE.UU.“, dijo Edlow y agregó que se busca combatir ”la cantidad de fraude de inmigración” que “estuvo en el sistema por muchos, muchos años”, dijo Edlow.

Según consignó Washington Examiner, los agentes trabajarán en un centro de verificación que se proyecta instalar en Atlanta.

Este espacio estará dedicado al análisis de antecedentes y validación de información presentada en trámites migratorios.

El personal asignado recibirá formación estándar para investigadores federales, además de un programa adicional enfocado en las tareas propias de la agencia, con una duración estimada de nueve semanas.

El plan forma parte de una estrategia más amplia que incluye cambios en el ingreso de extranjeros y un mayor control sobre expedientes en trámite, con foco en seguridad nacional.

La administración de Trump planea contratar a 200 agentes especiales dedicados exclusivamente a investigar casos de fraude migratorio en un nuevo centro en Atlanta Imagen ilustrativa generada con IA

Cambios en el enfoque del sistema migratorio en EE.UU.

La iniciativa surge en un contexto de revisión de políticas previas. Funcionarios sostienen que en años anteriores se priorizó la rapidez en la resolución de casos por sobre los controles de seguridad.

“Durante la administración Biden, la agencia se vio presionada para agilizar los procesos de inmigración y naturalización, sin tener en cuenta cómo esto afectaba la seguridad nacional y la de nuestras comunidades“, señaló Edlow en un comunicado previo publicado en diciembre de 2025.

Actualmente, la agencia revisa solicitudes de asilo y residencias permanentes aprobadas en ese período. Parte del análisis se centra en expedientes vinculados a ciudadanos de un grupo de 19 países considerados de interés por cuestiones de seguridad.

Entre las naciones mencionadas se encuentran Venezuela, Afganistán, Irán y Somalia. El proceso incluye la verificación de datos y antecedentes en cada caso.

El director de Uscis, Joseph Edlow, explicó que se busca crear una rama de investigación criminal especializada Google Maps

Qué pasará con la nueva división policial interna del Uscis

Durante la audiencia en la Cámara de Representantes, el representante Henry Cuellar, demócrata por Texas, planteó dudas sobre la necesidad de crear un nuevo cuerpo de investigadores cuando ya existen agencias con competencias similares.

“Hemos contratado a un montón de agentes del ICE, el HSI, la Patrulla Fronteriza a lo largo de los años. ¿Por qué necesitamos 200 agentes específicamente para su agencia?“, cuestionó.

Edlow reiteró que el enfoque será limitado a delitos vinculados directamente con beneficios migratorios, lo que permitiría concentrar esfuerzos en ese tipo de casos.