Quién era Inessa Polenko, la influencer rusa que cayó en un acantilado en Georgia

Una influencer falleció luego de una caída libre de 50 metros de altura. Inessa Polenko, de 39 años, se encontraba en una estructura, sin alguna protección de seguridad, cerca de un mirador panorámico del Mar Negro, en Georgia. En un video de una cámara de seguridad se la ve posicionada para tomar una foto a un acompañante, mientras que en un descuido pierde el equilibrio y cae.

En un primer momento, se informó que la influencer falleció luego de tomarse una selfie y de caer a la playa que se encontraba por debajo del mirador no oficial en el cual estaba. Sin embargo, las imágenes de la cámara de seguridad revelaron que todo fue un descuido mientras fotografiaba a un hombre. El acompañante, cuya identidad no fue revelada, corrió hacia ella, pero no pudo hacer nada.

El último posteo en instagram de la influencer Inessa Polenko Instagram @inessa_krasota

Minutos más tarde llegó la ambulancia que la llevó hasta un hospital en la región de Abjasia. Según el reporte oficial, la mujer aún se encontraba con vida, pero inconsciente. Los esfuerzos por reanimarla no fueron suficientes y finalmente falleció en la sala de cuidados intensivos.

Polenko era esteticista y solía publicar en Instagram los detalles de su trabajo para sus miles de seguidores. Sus viajes recientes habían sido a Dubai, Egipto y Crimea. Además, de acuerdo con Daily Mail, sus clientes se concentraban principalmente en Moscú y en el importante complejo turístico ruso de Sochi, en el que vivía.

La influencer Inessa Polenko, quien perdió la vida mientras tomaba una foto @inessa_krasota

La muerte de la influencer ocurrió en Gagra, ubicada en el territorio autodefinido como independiente de Abjasia, dentro de Georgia. En sus cientos de publicaciones, se dedicó también a dar un recorrido por sus viajes en todo el mundo.

La influencer Inessa Polenko, quien perdió la vida mientras tomaba una foto @inessa_krasota

En su cuenta de Instagram se describía como: “Cosmetóloga y maestra del tatuaje en formación. Aportar belleza, hacer el bien y dar alegría”. Su cuenta era el canal de comunicación con sus seguidores.

El trágico precio de tomarse una selfie

En febrero de 2023, la Fundación IO publicó un informe con la cantidad de muertes por selfies hasta ese momento. El análisis tomó datos desde 2008 y mostró cómo más de 350 personas fallecieron a causa de buscar una mejor imagen para sus redes sociales.

“Muchas de las muertes por selfies son el resultado de turistas asumiendo riesgos en lugares que no conocen bien. Los profesionales de la medicina de viajes deberían empezar a aconsejar, de forma rutinaria, a las personas que viajan, sobre las capturas responsables”, sostuvo la fundación.

La edad media de las personas que pierden la vida por sacarse la mejor fotografía posible es de 24 años y mayormente son hombres (58,01%). A su vez, en 2019 se produjo la mayor cantidad de decesos por esta causa, 68, mientras que en 2015 hubo una cantidad de víctimas similar, 64.

Las estadísticas de muertes por selfies en el mundo User

En un artículo publicado en la revista Journal of Travel Medicine se indica que, al comparar las muertes por selfies entre viajeros y población local, “la edad media de los turistas es mayor”. En cuanto al país donde se produce el accidente, la cifra de aquellos que son visitantes es significativamente mayor en EE.UU. y Australia.

Según este mismo estudio, entre 2008 y 2021, EE.UU. se convirtió en el segundo país con más muertes por selfies (39), detrás de la India (100) y seguid por Rusia (33).

La mayor cantidad de muertes por selfies se dieron en la India academic.oup.com

